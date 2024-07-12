Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям

За лучшими воспоминаниями из отпуска - в дружеской компании гида-фотографа
Не упустите возможность запечатлеть свой отпуск и курортное настроение на профессиональных фото! Я предложу вам лучшие места с самыми выгодными ракурсами — пляжи, набережные, колоритные проспекты с культурным достопримечательностям, о которых я расскажу.

Вместе мы продумаем образ и уникальную атмосферу для снимков, чтобы потом вы пересматривали шикарные фотографии и вспоминали тёплый южный бриз.
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Если вы выбираете локацию в черте города, встретимся непосредственно на месте. Я покажу вам лучшие ракурсы, помогу расслабиться и научиться позировать. Локации подберём согласно вашему составу и количеству людей в окрестностях Геленджика.

Лучшие фотоспоты Геленджика

  • Городская набережная — визитная карточка курорта, с яхтами, стильными кафе, зелеными оградами. Можем спуститься к морю и побывать на смотровой у ресторана «Сыроварня»
  • Собор Андрея Первозванного и Андреевский парк — одна из лучших смотровых в городе. Там же находится озеро с красноухими черепахами, зеленью и розами
  • Шато де Талю — кусочек Франции на Черноморском побережье, одна из самых популярных локаций с виноградником, замком и французским двориком с фонтаном. Здесь мы будем снимать на камеру телефона (очень дорогая коммерческая съемка)
  • Парк Молодёжный — отличная семейная локация, открыта в 2023 году, есть выход к морю. Можем поснимать две локации: море и парк

Локации в окрестностях Геленджика

  • Голубая бездна — одно из самых шикарных и живописных мест в округе. Изумрудная береговая линия и зелень пицундских сосен не оставят вас равнодушными!
  • Кастальская купель — там, где Греция ближе, чем вы думаете. Уникальная возможность окунуться в чарующую атмосферу Эллады
  • Сухогруз Рио, белые скалы, смотровая в Кабардинке — завораживающий вид на морское побережье, нетронутая природа и неповторимые закаты, плавно утопающие в водной глади
  • Старый парк — это и ботанический сад, и музейный комплекс, представляющий культуры разных времён и народов

Организационные детали

  • Перед прогулкой обсудим детали фотосессии. Фотограф поможет подобрать образ, уточнит пожелания и подскажет подходящие позы
  • Эту экскурсию для вас проведу я или другие гиды из нашей команды
  • Обработанные фото вы получаете через 7 дней (все удачные фото в авторской обработке, без пластики) ссылкой на облачную галерею
  • Снимаем на камеру Canon 5d mark iv а так же на iPhone 14 ProMax
  • Профессиональная обработка фотографий 200 руб. /фото
  • Возможен выезд загород, аренда платья для фотосессии — подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Время прогулки лучше с 8 утра до 11 или вечер с 18 до заката (самое популярное время, разбирают быстро)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Геленджика

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковВечерниеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеФотопрогулкиРомантическиеНабережнаяПопулярные местаПаркиСкидкиСмотровые площадкиШато де ТалюПриморская набережнаяСтарый парк

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