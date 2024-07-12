Не упустите возможность запечатлеть свой отпуск и курортное настроение на профессиональных фото! Я предложу вам лучшие места с самыми выгодными ракурсами — пляжи, набережные, колоритные проспекты с культурным достопримечательностям, о которых я расскажу.
Вместе мы продумаем образ и уникальную атмосферу для снимков, чтобы потом вы пересматривали шикарные фотографии и вспоминали тёплый южный бриз.
Вместе мы продумаем образ и уникальную атмосферу для снимков, чтобы потом вы пересматривали шикарные фотографии и вспоминали тёплый южный бриз.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Если вы выбираете локацию в черте города, встретимся непосредственно на месте. Я покажу вам лучшие ракурсы, помогу расслабиться и научиться позировать. Локации подберём согласно вашему составу и количеству людей в окрестностях Геленджика.
Лучшие фотоспоты Геленджика
- Городская набережная — визитная карточка курорта, с яхтами, стильными кафе, зелеными оградами. Можем спуститься к морю и побывать на смотровой у ресторана «Сыроварня»
- Собор Андрея Первозванного и Андреевский парк — одна из лучших смотровых в городе. Там же находится озеро с красноухими черепахами, зеленью и розами
- Шато де Талю — кусочек Франции на Черноморском побережье, одна из самых популярных локаций с виноградником, замком и французским двориком с фонтаном. Здесь мы будем снимать на камеру телефона (очень дорогая коммерческая съемка)
- Парк Молодёжный — отличная семейная локация, открыта в 2023 году, есть выход к морю. Можем поснимать две локации: море и парк
Локации в окрестностях Геленджика
- Голубая бездна — одно из самых шикарных и живописных мест в округе. Изумрудная береговая линия и зелень пицундских сосен не оставят вас равнодушными!
- Кастальская купель — там, где Греция ближе, чем вы думаете. Уникальная возможность окунуться в чарующую атмосферу Эллады
- Сухогруз Рио, белые скалы, смотровая в Кабардинке — завораживающий вид на морское побережье, нетронутая природа и неповторимые закаты, плавно утопающие в водной глади
- Старый парк — это и ботанический сад, и музейный комплекс, представляющий культуры разных времён и народов
Организационные детали
- Перед прогулкой обсудим детали фотосессии. Фотограф поможет подобрать образ, уточнит пожелания и подскажет подходящие позы
- Эту экскурсию для вас проведу я или другие гиды из нашей команды
- Обработанные фото вы получаете через 7 дней (все удачные фото в авторской обработке, без пластики) ссылкой на облачную галерею
- Снимаем на камеру Canon 5d mark iv а так же на iPhone 14 ProMax
- Профессиональная обработка фотографий 200 руб. /фото
- Возможен выезд загород, аренда платья для фотосессии — подробности уточняйте в переписке с гидом
- Время прогулки лучше с 8 утра до 11 или вечер с 18 до заката (самое популярное время, разбирают быстро)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 613 туристов
Наша команда успешно развивается в регионе в разных направлениях. Мы — местные жители прекрасного города, знаем красивейшие места в нём и окрестностях. У наших гидов высшее образование в сфере менеджмента и туризма.Задать вопрос
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