Водная прогулка
К дикому пляжу под парусами
Насладитесь красотой природы Геленджика на индивидуальной водной прогулке. Путешествие на парусной яхте к удалённому пляжу подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У центрального причала города
«Уединённый уголок дикого пляжа»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешая экскурсия на пляж Сосновка
Начало: Сбор туристов по домам Геленджика
«Пляж Сосновка — это идеальное место для отдыха, где природа создала гармонию между морем и лесом»
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 14:00
10 апр в 14:00
11 апр в 14:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Треккинг на секретный пляж Голубой Бухты в Геленджике
Вдохновляющие пейзажи, дикие пляжи и мобильная фотосессия в самых живописных локациях
Начало: От места вашего размещения
«Лавочка на обрыве, с которой открывается вид на пляж, скальный берег и морскую даль с товарными кораблями»
Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00
10 апр в 14:00
13 апр в 14:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил13 сентября 2024Яхта большая, ухоженная 👍 Вывезли в открытое море, убедили побороть страх глубины, покатались на сабах, короче говоря классно провели время, спасибо 🤝
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Пляжи»
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