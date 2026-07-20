Это экскурсия-впечатление, которая позволит вам за один день ощутить атмосферу Геленджика и его окрестностей. Фантастические дикие пляжи, дегустации вин в Абрау-Дюрсо, прогулка к колоритному сухогрузу РИО или тайны древних дольменов — выбирайте места по душе, а я составлю выверенный до мелочей план нашего приключения!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От РИО до Абрау: маршрут на ваш выбор

Перед экскурсией мы обсудим, что вам особенно хотелось бы посетить в окрестностях Геленджика, и составим программу, которая позволит охватить за 4 часа самое главное. Вне зависимости от маршрута, по пути я познакомлю вас с историей курорта и расскажу о его визитных карточках. Вот примеры мест, куда мы можем отправиться (за 4 часа реально успеть один из следующих маршрутов):

Кабардинка и сухогруз RIO . Вы побываете в курортном поселке, который называют маленькой Швейцарией, и прогуляетесь к севшему на мель гигантскому судну. Я расскажу, как РИО оказался на берегу Кабардинки и помогу вам сделать впечатляющие фотографии сухогруза. Финалом экскурсии будет посещение старого парка, где вы сможете увидеть разные стили и эпохи культур мира.

. Вы побываете в курортном поселке, который называют маленькой Швейцарией, и прогуляетесь к севшему на мель гигантскому судну. Я расскажу, как РИО оказался на берегу Кабардинки и помогу вам сделать впечатляющие фотографии сухогруза. Финалом экскурсии будет посещение старого парка, где вы сможете увидеть разные стили и эпохи культур мира. Скала Парус и смотровая Голубая Бездна . За один день вы осмотрите главную фото-локацию Геленджика, увидите просторы и невероятные виды голубой бездны, а также отдохнёте на диком пляже у отвесной скалы и насладитесь потрясающими видами на море. Захватите с собой купальник.

. За один день вы осмотрите главную фото-локацию Геленджика, увидите просторы и невероятные виды голубой бездны, а также отдохнёте на диком пляже у отвесной скалы и насладитесь потрясающими видами на море. Захватите с собой купальник. Таинственные дольмены. Сначала мы проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества. Попробуете настоящий мед с пасеки.

Всего мы осмотрим около 7 дольменов: вы своими глазами увидите гениальное исполнение древних исполинов. Мы обсудим разные происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э. В завершение мы поднимемся к финальной точке, каскадному водопаду «Чаша любви», где можно искупаться и понырять. А ещё пообедать в лесном кафе, где пища приготовлена на костре!

Хотите продлить путешествие?

Мы забронируем для вас столик в кафе с черноморской кухней и местными винами. В первый визит — welcome drink в подарок.

Организационные детали

Я заберу вас из вашей локации на своем авто (премиум-класса), трансфер входит в стоимость экскурсии

Экскурсия подойдет взрослым и детям от 5 лет

Обратите внимание: прогулка к РИО предполагает активную ходьбу (1 км) со спуском и подъемом по лестнице. Рассчитайте свои силы и захватите спортивную обувь.

С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)