Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор

Отправиться в путешествие по индивидуальному маршруту и увидеть самое интересное за 4 часа

4.9
7 отзывов
Это экскурсия-впечатление, которая позволит вам за один день ощутить атмосферу Геленджика и его окрестностей.

Фантастические дикие пляжи, дегустации вин в Абрау-Дюрсо, прогулка к колоритному сухогрузу РИО или тайны древних дольменов — выбирайте места по душе, а я составлю выверенный до мелочей план нашего приключения!
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор

Что вас ожидает

От РИО до Абрау: маршрут на ваш выбор
Перед экскурсией мы обсудим, что вам особенно хотелось бы посетить в окрестностях Геленджика, и составим программу, которая позволит охватить за 4 часа самое главное. Вне зависимости от маршрута, по пути я познакомлю вас с историей курорта и расскажу о его визитных карточках. Вот примеры мест, куда мы можем отправиться:

  • Кабардинка и сухогруз RIO. Вы побываете в курортном поселке, который называют маленькой Швейцарией, и прогуляетесь к севшему на мель гигантскому судну. Я расскажу, как РИО оказался на берегу Кабардинки и помогу вам сделать впечатляющие фотографии сухогруза.
  • Императорские винодельни Абрау-Дюрсо — обязательное к посещению место для поклонников королевского напитка. Вы увидите, как выращивают виноград, раскроете секреты производства знаменитого вина и сможете продегустировать местные сорта на экскурсии по заводу «Абрау Дюрсо».
  • Скала Парус, дольмены и пляж Сосновка. За один день вы осмотрите главную инста-локацию Геленджика, отдохнете на диком пляже у отвесной скалы и исследуете древние мегалиты. Я расскажу о теориях и легендах, которые окружают дольмены, а вы сами попробуете отделить правду от вымысла.

В дороге мы будем останавливаться на смотровых площадках и заезжать в аутентичные уголки, о которых обычно не знают туристы. А если захотите, устроим пикник у моря: я помогу с организацией и выбором места.

Организационные детали

  • Я заберу вас из вашей локации на своем авто (премиум-класса), трансфер входит в стоимость экскурсии
  • Во время экскурсии я сделаю для вас качественные фото на IPhone 11 pro max
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям от 5 лет
  • Обратите внимание: прогулка к РИО предполагает активную ходьбу (1 км) со спуском и подъемом по лестнице. Рассчитайте свои силы и захватите спортивную обувь.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение кафе и ресторанов, организация пикника
  • Экскурсия в Абрау-Дюрсо — 1000 руб., с дегустацией вин — 1200 руб.
  • Входные билеты в некоторые места (заранее обсуждаем)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Город Геленджик или окрестные города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Аннушка
Аннушка
Наша команда успешно провела более 150 экскурсий. Местные жители в Геленджике с 80х годов, знаем красивейшие места города и точки, где не будет огромного скопления людей. У наших гидов высшее образование в сфере международного менеджмента и туризма. Наша цель — открыть для вас атмосферные места, где даже у искушенного путешественника захватит дух.
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7 реальных отзывов от туристов

В
16 окт 2021
В Геленджике - в первый раз. И не в последний - в том числе благодаря гиду Николаю, показавшему и открывшему живописные окрестности удивительного города.
Н
10 окт 2021
Очень довольна! Гид Николай, речь приятная, очень обходительный, рассказывал интересно. Машина чистая, комфортная. В Абрау Дюрсо сопровождал до экскурсии, встреч, помог выбрать презенты, очень приятно было. Если вы любите, что бы все время удаляли вам, то вам в это агентство!
Т
28 июля 2021
Наконец я добралась до того, чтоб написать отзыв) я хочу сказать огромное спасибо Анне за то, что она смогла показать нам Геленджик так, что я ни капли не разочаровалась в выборе места отдыха! Мы не заметили как пролетело время. Помимо интересного рассказа как гида, Анна очень приятный собеседник. Мы с теплотой вспоминаю нашу экскурсию)
С
18 июля 2021
Анна, спасибо за экскурсию! Все здорово. )) единственное это пробка в сторону Новороссийска.
С
1 июля 2021
Анна, гибко подошла к нашим интересам, не пожалела свою машину, чтобы сократить нам подъем по грунтовой дороге от пляжа Сосновка. Анна знающий Геленджик интересный рассказчик, рекомендую.
А
30 июня 2021
Были на экскурсии Анны по направлению Кабардинка и сухогруз Рио. По пути остановились на смотровой площадке и слушали историю Геленджика и окрестностей. Анна интересный собеседник и знающий человек, её рассказ скрасил и пеший путь до сухогруза. В самых живописных местах гид сделала наши фото.
Всё понравилось, но было бы правильнее исключить из описания направления Кабардинку, так как её мы проехали без остановки.
М
16 июня 2021
Были с друзьями в Геленджике впервые и Анна прекрасно провела экскурсию и показала нам этот прекрасный край, водопады и дольмены зачаровывают и конечно рассказ гида!

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