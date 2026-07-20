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Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор

Отправиться в путешествие по индивидуальному маршруту и увидеть самое интересное за 4 часа
Это экскурсия-впечатление, которая позволит вам за один день ощутить атмосферу Геленджика и его окрестностей.

Фантастические дикие пляжи, дегустации вин в Абрау-Дюрсо, прогулка к колоритному сухогрузу РИО или тайны древних дольменов — выбирайте места по душе, а я составлю выверенный до мелочей план нашего приключения!
5
62 отзыва
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор

Описание экскурсии

От РИО до Абрау: маршрут на ваш выбор

Перед экскурсией мы обсудим, что вам особенно хотелось бы посетить в окрестностях Геленджика, и составим программу, которая позволит охватить за 4 часа самое главное. Вне зависимости от маршрута, по пути я познакомлю вас с историей курорта и расскажу о его визитных карточках. Вот примеры мест, куда мы можем отправиться (за 4 часа реально успеть один из следующих маршрутов):

  • Кабардинка и сухогруз RIO. Вы побываете в курортном поселке, который называют маленькой Швейцарией, и прогуляетесь к севшему на мель гигантскому судну. Я расскажу, как РИО оказался на берегу Кабардинки и помогу вам сделать впечатляющие фотографии сухогруза. Финалом экскурсии будет посещение старого парка, где вы сможете увидеть разные стили и эпохи культур мира.
  • Скала Парус и смотровая Голубая Бездна. За один день вы осмотрите главную фото-локацию Геленджика, увидите просторы и невероятные виды голубой бездны, а также отдохнёте на диком пляже у отвесной скалы и насладитесь потрясающими видами на море. Захватите с собой купальник.
  • Таинственные дольмены. Сначала мы проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества. Попробуете настоящий мед с пасеки.
    Всего мы осмотрим около 7 дольменов: вы своими глазами увидите гениальное исполнение древних исполинов. Мы обсудим разные происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э. В завершение мы поднимемся к финальной точке, каскадному водопаду «Чаша любви», где можно искупаться и понырять. А ещё пообедать в лесном кафе, где пища приготовлена на костре!

Хотите продлить путешествие?

Мы забронируем для вас столик в кафе с черноморской кухней и местными винами. В первый визит — welcome drink в подарок.

Организационные детали

  • Я заберу вас из вашей локации на своем авто (премиум-класса), трансфер входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям от 5 лет
  • Обратите внимание: прогулка к РИО предполагает активную ходьбу (1 км) со спуском и подъемом по лестнице. Рассчитайте свои силы и захватите спортивную обувь.
  • С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение кафе и ресторанов, организация пикника
  • Входные билеты в некоторые места (заранее обсуждаем)
  • Посещение дольменов: 400 ₽/взр., 250 ₽/дет. Средний чек в кафе — 700 ₽ (при желании)
  • Вход в старый парк — 800 ₽/взр.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Город Геленджик или окрестные города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1780 туристов
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём
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не заботились. Также выступаю в медиа о крае — делюсь историями, местами и винами, которые стоит попробовать. Вместе со мной работает команда, в которую входят не просто гиды, а настоящие виртуозы своего дела: гиды-водители, экстремалы, профессиональный фотограф, который сохранит ваши лучшие моменты, а также гиды с высшим образованием в сфере туризма — с глубокими знаниями и вниманием к каждой детали. Проводим поездки на новых авто GAC GS8, Toyota Land Cruiser Prado, Haval Jolion. Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего города и окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение: создаём продуманные серии программ, которые раскрывают характер региона с разных сторон. А наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
1
3
3
2
1
Анна
Побывали на экскурсии Геленджик по нашему сценарию с гидом Александром. Все прошло безупречно. За день до экскурсии обговорили маршрут, выбрали Голубую бездну и скалу Парус. Александр позвонил за 20 минут
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до подачи машины, приехал вовремя, заранее предупредил в какой обуви будет удобнее и что взять с собой. Вся поездка прошла в диалоге, либо Александр что-то ненавязчиво рассказывал, либо отвечал на вопросы. Природа восхитительна, все прошло прекрасно, также Александр отвёз на водопад на реке Жане, а в конце порекомендовал посетить и даже подвез в замок Шато де Талю (он оказался рядом с нашим отелем), там красивые локации для фото. Рекомендую данную экскурсию и Александра

Побывали на экскурсии Геленджик по нашему сценарию с гидом Александром. Все прошло безупречно. За день до
Побывали на экскурсии Геленджик по нашему сценарию с гидом Александром. Все прошло безупречно. За день до
Побывали на экскурсии Геленджик по нашему сценарию с гидом Александром. Все прошло безупречно. За день до
Побывали на экскурсии Геленджик по нашему сценарию с гидом Александром. Все прошло безупречно. За день до
Побывали на экскурсии Геленджик по нашему сценарию с гидом Александром. Все прошло безупречно. За день до
Побывали на экскурсии Геленджик по нашему сценарию с гидом Александром. Все прошло безупречно. За день до
Побывали на экскурсии Геленджик по нашему сценарию с гидом Александром. Все прошло безупречно. За день до
Побывали на экскурсии Геленджик по нашему сценарию с гидом Александром. Все прошло безупречно. За день до+2
Побывали на экскурсии Геленджик по нашему сценарию с гидом Александром. Все прошло безупречно. За день до
Побывали на экскурсии Геленджик по нашему сценарию с гидом Александром. Все прошло безупречно. За день до
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Наталья
Давно хотела побывать на данной локации. Приехала специально на экскурсию. Вечером гид сообщила, что пробила колесо. Но нашла замену и на экскурсию я все таки поехала 🫶 Отвезли, привезли, рассказали
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историю края. Даже заехали на водопад. Спасибо большое. Все понравилось. Николай хороший человек, заботился, ехал аккуратно. (На кануне я сильно отравилась и у меня было плохое самочувствие). И Анна и Николай переживали, чтоб я хорошо доехала) Спасибо большое.

Давно хотела побывать на данной локации. Приехала специально на экскурсию. Вечером гид сообщила, что пробила колесо.
Давно хотела побывать на данной локации. Приехала специально на экскурсию. Вечером гид сообщила, что пробила колесо.
Давно хотела побывать на данной локации. Приехала специально на экскурсию. Вечером гид сообщила, что пробила колесо.
Давно хотела побывать на данной локации. Приехала специально на экскурсию. Вечером гид сообщила, что пробила колесо.
Давно хотела побывать на данной локации. Приехала специально на экскурсию. Вечером гид сообщила, что пробила колесо.
Давно хотела побывать на данной локации. Приехала специально на экскурсию. Вечером гид сообщила, что пробила колесо.
Давно хотела побывать на данной локации. Приехала специально на экскурсию. Вечером гид сообщила, что пробила колесо.
Давно хотела побывать на данной локации. Приехала специально на экскурсию. Вечером гид сообщила, что пробила колесо.+1
Давно хотела побывать на данной локации. Приехала специально на экскурсию. Вечером гид сообщила, что пробила колесо.
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А
Хорошая и удобная экскурсия. Проводил Александр. Интересно рассказывал, внимательно слушал наши пожелания. Почти все пешеходные маршруты требуют хорошей обуви и минимальной выносливости.
Хорошая и удобная экскурсия. Проводил Александр. Интересно рассказывал, внимательно слушал наши пожелания. Почти все пешеходные маршруты
Хорошая и удобная экскурсия. Проводил Александр. Интересно рассказывал, внимательно слушал наши пожелания. Почти все пешеходные маршруты
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Ольга
Большое спасибо Александру за экскурсию!!! Супер позитивно, мегаинформативно, офигенно комфортно. Просто советую тем, кто впервые в Геленджике- не скупиться на такую экскурсию- помимо Набережной и Невесточки еще очень много прекрасного в этом прекрасном городе! Александр, еще раз спасибо!!! Машина крутая, для собакена был постелен целый ковер). Мы ооочень довольны остались (и собака и муж и я)))
Большое спасибо Александру за экскурсию!!! Супер позитивно, мегаинформативно, офигенно комфортно. Просто советую тем, кто впервые в
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А
Мы ездили на экскурсию с Анной и благодарны ей за эту поездку, т. к. она прошла в комфортном ритме, что было важно для моих пожилых родителей. Мы смогли обговорить маршрут
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перед поездкой и посмотреть именно то, что интересовало. Анна умело переключала, при необходимости, наше внимание на рассказ об истории города, достопримечательностях и интересных фактах! Также она сделала прекрасные фотографии всех нас вместе. С удовольствием рекомендуем данную экскурсию!

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С
Огромное спасибо за организацию экскурсии всей команде. Особенная благодарность Евгению за увлекательный, интересный рассказ об истории и достопримечательностях и комфортную и приятную поездку. Несмотря на пасмурную погоду виды завораживают. Обязательно рекомендую к посещению
Огромное спасибо за организацию экскурсии всей команде. Особенная благодарность Евгению за увлекательный, интересный рассказ об истории
Огромное спасибо за организацию экскурсии всей команде. Особенная благодарность Евгению за увлекательный, интересный рассказ об истории
Огромное спасибо за организацию экскурсии всей команде. Особенная благодарность Евгению за увлекательный, интересный рассказ об истории
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