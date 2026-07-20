Это экскурсия-впечатление, которая позволит вам за один день ощутить атмосферу Геленджика и его окрестностей.
Фантастические дикие пляжи, дегустации вин в Абрау-Дюрсо, прогулка к колоритному сухогрузу РИО или тайны древних дольменов — выбирайте места по душе, а я составлю выверенный до мелочей план нашего приключения!
Фантастические дикие пляжи, дегустации вин в Абрау-Дюрсо, прогулка к колоритному сухогрузу РИО или тайны древних дольменов — выбирайте места по душе, а я составлю выверенный до мелочей план нашего приключения!
Описание экскурсии
От РИО до Абрау: маршрут на ваш выбор
Перед экскурсией мы обсудим, что вам особенно хотелось бы посетить в окрестностях Геленджика, и составим программу, которая позволит охватить за 4 часа самое главное. Вне зависимости от маршрута, по пути я познакомлю вас с историей курорта и расскажу о его визитных карточках. Вот примеры мест, куда мы можем отправиться (за 4 часа реально успеть один из следующих маршрутов):
- Кабардинка и сухогруз RIO. Вы побываете в курортном поселке, который называют маленькой Швейцарией, и прогуляетесь к севшему на мель гигантскому судну. Я расскажу, как РИО оказался на берегу Кабардинки и помогу вам сделать впечатляющие фотографии сухогруза. Финалом экскурсии будет посещение старого парка, где вы сможете увидеть разные стили и эпохи культур мира.
- Скала Парус и смотровая Голубая Бездна. За один день вы осмотрите главную фото-локацию Геленджика, увидите просторы и невероятные виды голубой бездны, а также отдохнёте на диком пляже у отвесной скалы и насладитесь потрясающими видами на море. Захватите с собой купальник.
- Таинственные дольмены. Сначала мы проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества. Попробуете настоящий мед с пасеки.
Всего мы осмотрим около 7 дольменов: вы своими глазами увидите гениальное исполнение древних исполинов. Мы обсудим разные происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э. В завершение мы поднимемся к финальной точке, каскадному водопаду «Чаша любви», где можно искупаться и понырять. А ещё пообедать в лесном кафе, где пища приготовлена на костре!
Хотите продлить путешествие?
Мы забронируем для вас столик в кафе с черноморской кухней и местными винами. В первый визит — welcome drink в подарок.
Организационные детали
- Я заберу вас из вашей локации на своем авто (премиум-класса), трансфер входит в стоимость экскурсии
- Экскурсия подойдет взрослым и детям от 5 лет
- Обратите внимание: прогулка к РИО предполагает активную ходьбу (1 км) со спуском и подъемом по лестнице. Рассчитайте свои силы и захватите спортивную обувь.
- С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение кафе и ресторанов, организация пикника
- Входные билеты в некоторые места (заранее обсуждаем)
- Посещение дольменов: 400 ₽/взр., 250 ₽/дет. Средний чек в кафе — 700 ₽ (при желании)
- Вход в старый парк — 800 ₽/взр.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Город Геленджик или окрестные города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1780 туристов
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Побывали на экскурсии Геленджик по нашему сценарию с гидом Александром. Все прошло безупречно. За день до экскурсии обговорили маршрут, выбрали Голубую бездну и скалу Парус. Александр позвонил за 20 минут
+2
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Давно хотела побывать на данной локации. Приехала специально на экскурсию. Вечером гид сообщила, что пробила колесо. Но нашла замену и на экскурсию я все таки поехала 🫶 Отвезли, привезли, рассказали
+1
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А
Хорошая и удобная экскурсия. Проводил Александр. Интересно рассказывал, внимательно слушал наши пожелания. Почти все пешеходные маршруты требуют хорошей обуви и минимальной выносливости.
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Большое спасибо Александру за экскурсию!!! Супер позитивно, мегаинформативно, офигенно комфортно. Просто советую тем, кто впервые в Геленджике- не скупиться на такую экскурсию- помимо Набережной и Невесточки еще очень много прекрасного в этом прекрасном городе! Александр, еще раз спасибо!!! Машина крутая, для собакена был постелен целый ковер). Мы ооочень довольны остались (и собака и муж и я)))
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А
Мы ездили на экскурсию с Анной и благодарны ей за эту поездку, т. к. она прошла в комфортном ритме, что было важно для моих пожилых родителей. Мы смогли обговорить маршрут
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С
Огромное спасибо за организацию экскурсии всей команде. Особенная благодарность Евгению за увлекательный, интересный рассказ об истории и достопримечательностях и комфортную и приятную поездку. Несмотря на пасмурную погоду виды завораживают. Обязательно рекомендую к посещению
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