Что вас ожидает

От РИО до Абрау: маршрут на ваш выбор

Перед экскурсией мы обсудим, что вам особенно хотелось бы посетить в окрестностях Геленджика, и составим программу, которая позволит охватить за 4 часа самое главное. Вне зависимости от маршрута, по пути я познакомлю вас с историей курорта и расскажу о его визитных карточках. Вот примеры мест, куда мы можем отправиться:

Кабардинка и сухогруз RIO . Вы побываете в курортном поселке, который называют маленькой Швейцарией, и прогуляетесь к севшему на мель гигантскому судну. Я расскажу, как РИО оказался на берегу Кабардинки и помогу вам сделать впечатляющие фотографии сухогруза.

. Вы побываете в курортном поселке, который называют маленькой Швейцарией, и прогуляетесь к севшему на мель гигантскому судну. Я расскажу, как оказался на берегу Кабардинки и помогу вам сделать впечатляющие фотографии сухогруза. Императорские винодельни Абрау-Дюрсо — обязательное к посещению место для поклонников королевского напитка. Вы увидите, как выращивают виноград, раскроете секреты производства знаменитого вина и сможете продегустировать местные сорта на экскурсии по заводу «Абрау Дюрсо».

— обязательное к посещению место для поклонников королевского напитка. Вы увидите, как выращивают виноград, раскроете секреты производства знаменитого вина и сможете продегустировать местные сорта на экскурсии по заводу «Абрау Дюрсо». Скала Парус, дольмены и пляж Сосновка. За один день вы осмотрите главную инста-локацию Геленджика, отдохнете на диком пляже у отвесной скалы и исследуете древние мегалиты. Я расскажу о теориях и легендах, которые окружают дольмены, а вы сами попробуете отделить правду от вымысла.

В дороге мы будем останавливаться на смотровых площадках и заезжать в аутентичные уголки, о которых обычно не знают туристы. А если захотите, устроим пикник у моря: я помогу с организацией и выбором места.

Организационные детали

Я заберу вас из вашей локации на своем авто (премиум-класса), трансфер входит в стоимость экскурсии

Во время экскурсии я сделаю для вас качественные фото на IPhone 11 pro max

Экскурсия подойдет взрослым и детям от 5 лет

Обратите внимание: прогулка к РИО предполагает активную ходьбу (1 км) со спуском и подъемом по лестнице. Рассчитайте свои силы и захватите спортивную обувь.

предполагает активную ходьбу (1 км) со спуском и подъемом по лестнице. Рассчитайте свои силы и захватите спортивную обувь. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)