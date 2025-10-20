Мои заказы

Морская прогулка на яхте с видом на Маркотхский хребет

Морская прогулка в открытом море — то, что, несомненно, оставит положительные впечатления: вы увидите побережье Геленджика, вершины Маркотхского хребта и белые скалы с воды, по желанию сможете искупаться. А если вам повезёт, сможете встретить морских обитателей — дельфинов!
3.9
9 отзывов
Описание водной прогулки

Что вас ждёт? В течение экскурсии на борту яхты туристы смогут полюбоваться видами города и горными вершинами Маркотхского хребта, белыми скалами, искупаться в кристально чистой воде и даже встретить дельфинов! Важная информация:
Необходимо быть на месте за 15 минут до отправления.

Ежедневно с 11:00 до 20:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белые скалы
  • Маяк
  • Панорама города
  • Маркотхский хребет
Что включено
  • Купание
Что не входит в цену
  • Чай и кофе
Место начала и завершения?
Геленджик, ул. Революционная, 30А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Необходимо быть на месте за 15 минут до отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
20 окт 2025
Экскурсия проводилась для 4-х пассажиров на яхте "Дольче Вита" 19.10.2025 г. Исполнитель предоставил услугу, не отвечающую заявленному описанию и с угрозой для здоровья и жизни её участников. Обязательного для таких
читать дальше

экскурсий инструктажа по технике безопасности и правилам поведения проведено не было. Средства защиты (спасательные жилеты) не только не были выданы пассажирам, но даже не было показано место их нахождения на судне (видимо, они просто отсутствовали) для быстрого использования в случае инцидента на воде. А он вполне был возможен, т. к. экскурсию исполнитель услуги проводил в условиях сильнейшего тумана и ливня, который за 10 минут вымочил всех экскурсантов до нижнего белья, и все единогласно настояли на прекращении такого издевательства над собой, и возвращении обратно к причалу. Про отсутствие на яхте силиконовых защитных экранов от дождя ни в описании, ни устно заявлено не было. Разумеется, и заявленные в названии экскурсии "виды Мархотского хребта" невозможно было лицезреть в тумане, нависшем над заливом. Ни в коем случае, не рекомендую никому пользоваться "услугами" данного организатора экскурсии, т. к. ничем, кроме получения денег с экскурсантов он не озаботился.

Н
Наталья
2 окт 2025
Прогулка на яхте понравилась,сама яхта чистая.. не понравился сервис на яхте,капитан всю дорогу молчать,не рассказывал где и что находиться,я так и не поняла где хребет??? Напитки не предложили,инструктаж по технике безопасности не провели,не показали где спас. жилеты…. скучно и неинтересно…. само море только радовало
Ю
Юлиана
18 сен 2025
Душевно. Спасибо 🙏🏻
В
Валентина
10 сен 2025
Приятная, спокойная прогулка на яхте, очень порадовало купание в открытом море и красивые виды берега! Спасибо
С
Сергей
31 авг 2025
А
Анна
30 авг 2025
Было здорово, хоть дельфинов и не встретили. На лодке было всего 5 человек. Покупались, вода теплая.)
Е
Евгений
23 июл 2025
Е
Екатерина
18 июл 2025
Все было супер, встретили дельфинов, с купанием в море повезло, водичка просто пушка. Спасибо вам огромное
Ю
Юлия
1 июл 2025
Ничего особенного! Поездку скрасили только дельфины,которые нам попались на пути. В рекламе было указано купание в открытом море с дельфинами,но дельфинов мы просто проплыли и купались просто в открытом море.
читать дальше

Было бы круто искупаться с ними. Да и ехали медленно,было бы интереснее ехать с брызгами воды. По возвращении водитель только по личной симпатии к пасажирам выбирал,кому сидеть на крае яхты и опустить ноги в воду. Мне и остальным не предложил такого,а предложил девушке одной. Я бы тоже не прочь так прокатиться… Для детей весело возможно,но меня не особо впечатлило.

