Морская прогулка в открытом море — то, что, несомненно, оставит положительные впечатления: вы увидите побережье Геленджика, вершины Маркотхского хребта и белые скалы с воды, по желанию сможете искупаться. А если вам повезёт, сможете встретить морских обитателей — дельфинов!
Описание водной прогулки
Необходимо быть на месте за 15 минут до отправления.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Маяк
- Панорама города
- Маркотхский хребет
Что включено
- Купание
Что не входит в цену
- Чай и кофе
Место начала и завершения?
Геленджик, ул. Революционная, 30А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
20 окт 2025
Экскурсия проводилась для 4-х пассажиров на яхте "Дольче Вита" 19.10.2025 г. Исполнитель предоставил услугу, не отвечающую заявленному описанию и с угрозой для здоровья и жизни её участников. Обязательного для таких
Н
Наталья
2 окт 2025
Прогулка на яхте понравилась,сама яхта чистая.. не понравился сервис на яхте,капитан всю дорогу молчать,не рассказывал где и что находиться,я так и не поняла где хребет??? Напитки не предложили,инструктаж по технике безопасности не провели,не показали где спас. жилеты…. скучно и неинтересно…. само море только радовало
Ю
Юлиана
18 сен 2025
Душевно. Спасибо 🙏🏻
В
Валентина
10 сен 2025
Приятная, спокойная прогулка на яхте, очень порадовало купание в открытом море и красивые виды берега! Спасибо
С
Сергей
31 авг 2025
А
Анна
30 авг 2025
Было здорово, хоть дельфинов и не встретили. На лодке было всего 5 человек. Покупались, вода теплая.)
Е
Евгений
23 июл 2025
Е
Екатерина
18 июл 2025
Все было супер, встретили дельфинов, с купанием в море повезло, водичка просто пушка. Спасибо вам огромное
Ю
Юлия
1 июл 2025
Ничего особенного! Поездку скрасили только дельфины,которые нам попались на пути. В рекламе было указано купание в открытом море с дельфинами,но дельфинов мы просто проплыли и купались просто в открытом море.
