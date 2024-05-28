Групповые экскурсии Геленджика

Найдено 31 экскурсия в категории «Групповые» в Геленджике, цены от 700 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные вершины Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
5 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500 за человека
Поездка по вершинам Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
62 отзыва
Поездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000 за человека
На квадроциклах - к озеру Церковное
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500 за человека
На сап-борде с инструктором в Геленджике
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
2 отзыва
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Прогулка по винным барам Геленджика
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Прогулка по винным барам Геленджика: вкус и традиции
Погрузитесь в мир виноделия Геленджика, открывая лучшие вина и секреты их создания в компании единомышленников
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2 490 за человека
Экстрим-тур на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
4 отзыва
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека
На квадроциклах - к месту падения метеорита
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
1 отзыв
Геленджик на квадроциклах: захватывающее путешествие к месту падения метеорита
Завораживающее приключение на квадроциклах ждет вас в Геленджике! Откройте невероятные пейзажи и тайны космического странника
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500 за человека
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия: дайвинг и кормление рыбок в Геленджике
Насладитесь подводным миром Геленджика: погружение с кормлением рыбок. Уникальная возможность исследовать морские глубины под руководством профессионалов
Начало: В районе Тонкого мыса
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за человека
Ночная поездка на гору Олимп
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
6 отзывов
Ночная поездка на гору Олимп: захватывающие виды и вечернее шоу
После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500 за человека
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
40 отзывов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:30, 14:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
26002 496 за человека
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
20 часов
5 отзывов
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
Путешествие по Лаго-Наки подарит незабываемые впечатления. Вас ждут водопады, пещеры и термальные источники. Подходит для всех возрастов
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Джипинг в горы к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
82 отзыва
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496 за человека
Ночной Олимп
Мини-группа
4 часа
26 отзывов
Ночной Олимп: Вечерняя экскурсия в Геленджике с пивной вечеринкой и фаер-шоу
Ночная экскурсия в Геленджике. Подъем на вершину горы, пивная вечеринка, фаер-шоу, спуск по канатной дороге и колесо обозрения ждут вас
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500 за человека
Рыбалка
Групповая
3 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия на рыбалку в Геленджике: море, удочка и вы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Черному морю. Рыбалка в Геленджике - это шанс насладиться природой и проверить свои навыки
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
2 000 за человека
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Мини-группа
4 часа
7 отзывов
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости Грозовые ворота
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и природным сокровищам Геленджика. Насладитесь красотой и загадками
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
Экскурсия на Пшадские водопады
🛣 Джиппинг
Групповая
5 часов
20 отзывов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека
Старый парк в Кабардинке
Групповая
5 часов
2 отзыва
Старый парк в Кабардинке
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
700 за человека
На природу: Гуамское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
1 отзыв
На природу: Гуамское ущелье - групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью. Вас ждут захватывающие виды, редкие растения и интересные факты от опытных гидов
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по договоренности
Расписание: Суббота в 6:30
Сегодня в 12:30
15 июня в 06:30
3 000 за человека
Экскурсия в Новороссийск
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Экскурсия в Новороссийск
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Cреда, Пятница в 13:30
Завтра в 08:30
12 июня в 13:30
1 000 за человека
Геленджик: обзорная экскурсия
Групповая
4 часа
3 отзыва
Геленджик: обзорная экскурсия
Начало: Геленджик, Улица Кирова, 12/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
800 за человека
На грязевые вулканы Тамани
Групповая
10 часов
5 отзывов
На грязевые вулканы Тамани
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 9:00, с мая по сентябрь
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 000 за человека
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Групповая
7 часов
12 отзывов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Летом ежедневно в 14:00 один раз в день.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500 за человека
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
🛣 Джиппинг
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1 000 за человека
Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Билеты
7 часов
Абрау-Дюрсо
Начало: Геленджик
Расписание: 8.00,14.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3 500 за билет
Долина водопадов реки Жане
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800 за человека
К скале Парус - на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 500 за человека
Лаго-Наки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
Экскурсия в Лаго-Наки с посещением водопадов Руфабго и Хаджохской теснины
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Горная Адыгея: Лаго-Наки
Групповая
20 часов
Горная Адыгея: Лаго-Наки - Путешествие к природным чудесам из Геленджика
Погрузитесь в мир природных чудес Горной Адыгеи: от величественных водопадов до таинственных пещер
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4 часа
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправиться на прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика в мини-группе
Начало: На улице Кирова
Расписание: ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье в Геленджике
Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Начало: На Центральной площади
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤
  • К
    Кристина
    25 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
  • А
    Арина
    23 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
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    к видам. Можно и встать в горах, все видно, атмосферно. Но качает знатно, держаться надо за все, что видите)) В общем советую, но будьте готовы, что дорога не простая, хотя того стоит!

  • N
    Nastya.agoshkina
    22 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Рыбалка
    Супер рыбалка, чистая лодка, вежливый капитан. Клевало хорошо! Всё очень понравилось! Приедем ещё. Рекомендую 100%
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Главные вершины Геленджика
    Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Экскурсия на Пшадские водопады
    Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал
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    и объяснял, все что не понятно. Забрали прямо от отеля и вернули так же к самому отелю. Выражаем огромную благодарность за проведение досуга.

  • П
    Полина
    11 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Красивые панорамы гор 🏔️ Быстрое решение вопросов от оператора
  • М
    Мирослава
    7 мая 2024
    На сап-борде с инструктором в Геленджике
    Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
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    конечно) Снаряжение новое, качественное. Перед выходом в море был инструктаж. Руслан объяснил все необходимые моменты четко и понятно. Сама прогулка максимально комфортная, безопасная и непринужденная. Инструктора всегда были рядом. На закате получились потрясающие фотографии с видами на море и горы. Получила самые яркие и крутые впечатления! Спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Главные вершины Геленджика
  2. Поездка по вершинам Геленджика
  3. На квадроциклах - к озеру Церковное
  4. На сап-борде с инструктором в Геленджике
  5. Прогулка по винным барам Геленджика
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Групповые" можно забронировать 31 экскурсию от 700 до 18 500 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 312 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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