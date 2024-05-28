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Групповая
5 часов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Поездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500₽ за человека
Групповая
2 часа
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Прогулка по винным барам Геленджика: вкус и традиции
Погрузитесь в мир виноделия Геленджика, открывая лучшие вина и секреты их создания в компании единомышленников
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2 490₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Геленджик на квадроциклах: захватывающее путешествие к месту падения метеорита
Завораживающее приключение на квадроциклах ждет вас в Геленджике! Откройте невероятные пейзажи и тайны космического странника
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия: дайвинг и кормление рыбок в Геленджике
Насладитесь подводным миром Геленджика: погружение с кормлением рыбок. Уникальная возможность исследовать морские глубины под руководством профессионалов
Начало: В районе Тонкого мыса
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Ночная поездка на гору Олимп: захватывающие виды и вечернее шоу
После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500₽ за человека
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:30, 14:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
26002 496₽ за человека
Мини-группа
20 часов
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
Путешествие по Лаго-Наки подарит незабываемые впечатления. Вас ждут водопады, пещеры и термальные источники. Подходит для всех возрастов
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Ночной Олимп: Вечерняя экскурсия в Геленджике с пивной вечеринкой и фаер-шоу
Ночная экскурсия в Геленджике. Подъем на вершину горы, пивная вечеринка, фаер-шоу, спуск по канатной дороге и колесо обозрения ждут вас
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия на рыбалку в Геленджике: море, удочка и вы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Черному морю. Рыбалка в Геленджике - это шанс насладиться природой и проверить свои навыки
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости Грозовые ворота
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и природным сокровищам Геленджика. Насладитесь красотой и загадками
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Старый парк в Кабардинке
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
700₽ за человека
Групповая
18 часов
На природу: Гуамское ущелье - групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью. Вас ждут захватывающие виды, редкие растения и интересные факты от опытных гидов
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по договоренности
Расписание: Суббота в 6:30
Сегодня в 12:30
15 июня в 06:30
3 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Новороссийск
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Cреда, Пятница в 13:30
Завтра в 08:30
12 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Геленджик: обзорная экскурсия
Начало: Геленджик, Улица Кирова, 12/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
800₽ за человека
Групповая
10 часов
На грязевые вулканы Тамани
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 9:00, с мая по сентябрь
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Летом ежедневно в 14:00 один раз в день.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1 000₽ за человека
Билеты
7 часов
Абрау-Дюрсо
Начало: Геленджик
Расписание: 8.00,14.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3 500₽ за билет
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Экскурсия в Лаго-Наки с посещением водопадов Руфабго и Хаджохской теснины
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Горная Адыгея: Лаго-Наки - Путешествие к природным чудесам из Геленджика
Погрузитесь в мир природных чудес Горной Адыгеи: от величественных водопадов до таинственных пещер
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправиться на прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика в мини-группе
Начало: На улице Кирова
Расписание: ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье в Геленджике
Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Начало: На Центральной площади
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
- ТТатьяна28 мая 2024Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤
- ККристина25 мая 2024Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
- ААрина23 мая 2024Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
- NNastya.agoshkina22 мая 2024Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!
- ААнастасия21 мая 2024Супер рыбалка, чистая лодка, вежливый капитан. Клевало хорошо! Всё очень понравилось! Приедем ещё. Рекомендую 100%
- ИИрина15 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
- ММарина12 мая 2024Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал
- ППолина11 мая 2024Красивые панорамы гор 🏔️ Быстрое решение вопросов от оператора
- ММирослава7 мая 2024Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Групповые»
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