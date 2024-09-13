Водная прогулка
К дикому пляжу под парусами
Насладитесь красотой природы Геленджика на индивидуальной водной прогулке. Путешествие на парусной яхте к удалённому пляжу подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У центрального причала города
«Интеллигентные морские жители подплывают к яхте, чтобы поздороваться»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Рыбалка в открытом море
Начало: Геленджик, ул. Революционная, 30А
«Морская рыбалка в Геленджике на яхте в открытом море с купанием — одна из наиболее распространённых экскурсий среди морских развлечений»
Расписание: Рыбалка происходит ежедневно с 08:00 каждые 3 часа: в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте
Начало: Геленджик, ул. Революционная, 30А
«В течение экскурсии на борту яхты туристы смогут полюбоваться видами города и горными вершинами Маркотхского хребта, белыми скалами, искупаться в кристально чистой воде и даже встретить дельфинов»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Водная прогулка
Рыбалка морская
Начало: Геленджик
«При желании наш капитан может пожарить ваш улов на яхте за дополнительную плату»
Расписание: В 08:00, 11:00 и 14:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
2900 ₽ за человека
Водная прогулка
Эксклюзивная аренда яхты класса люкс в Геленджике для VIP-отдыха
Представьте себе идеальный день на борту роскошной яхты, где морской бриз и волны Черного моря встречаются с комфортом
Начало: Центральный причал
«Тогда что может быть лучше аренды яхты»
Расписание: С мая по ноябрь, по договоренности
Завтра в 08:00
20 мар в 08:00
21 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил13 сентября 2024Яхта большая, ухоженная 👍 Вывезли в открытое море, убедили побороть страх глубины, покатались на сабах, короче говоря классно провели время, спасибо 🤝
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «На яхте»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в марте 2025
Сейчас в Геленджике в категории "На яхте" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1500 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Геленджике в 2025 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май