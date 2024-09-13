Найдено 5 экскурсий в категории « На яхте » в Геленджике, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На яхте 3 часа 1 отзыв Водная прогулка К дикому пляжу под парусами Насладитесь красотой природы Геленджика на индивидуальной водной прогулке. Путешествие на парусной яхте к удалённому пляжу подарит вам незабываемые впечатления Начало: У центрального причала города «Интеллигентные морские жители подплывают к яхте, чтобы поздороваться» 30 000 ₽ за всё до 10 чел. На яхте 3 часа Водная прогулка Рыбалка в открытом море Начало: Геленджик, ул. Революционная, 30А «Морская рыбалка в Геленджике на яхте в открытом море с купанием — одна из наиболее распространённых экскурсий среди морских развлечений» Расписание: Рыбалка происходит ежедневно с 08:00 каждые 3 часа: в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00. 2000 ₽ за человека На яхте 1.5 часа Водная прогулка Морская прогулка на яхте Начало: Геленджик, ул. Революционная, 30А «В течение экскурсии на борту яхты туристы смогут полюбоваться видами города и горными вершинами Маркотхского хребта, белыми скалами, искупаться в кристально чистой воде и даже встретить дельфинов» Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00 1500 ₽ за человека На яхте 3 часа Водная прогулка Рыбалка морская Начало: Геленджик «При желании наш капитан может пожарить ваш улов на яхте за дополнительную плату» Расписание: В 08:00, 11:00 и 14:00. 2900 ₽ за человека На яхте 1 час Водная прогулка Эксклюзивная аренда яхты класса люкс в Геленджике для VIP-отдыха Представьте себе идеальный день на борту роскошной яхты, где морской бриз и волны Черного моря встречаются с комфортом Начало: Центральный причал «Тогда что может быть лучше аренды яхты» Расписание: С мая по ноябрь, по договоренности 21 000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Геленджика Последние отзывы на экскурсии Д Даниил К дикому пляжу под парусами Яхта большая, ухоженная 👍 Вывезли в открытое море, убедили побороть страх глубины, покатались на сабах, короче говоря классно провели время, спасибо 🤝

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «На яхте»

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Геленджике в 2025 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май