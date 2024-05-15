Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Это будет драйвовое путешествие по ярким местам вблизи Геленджика. Отправляйтесь в путь на мощном надёжном внедорожнике в мини-группе. Подъедете максимально близко ко всем объектам, вам не придётся далеко ходить.
Увидите чистые читать дальше
водопады, загадаете желание возле дольмена и пообедаете в кафе с домашней кухней и шикарным видом на Кавказский хребет.
Экскурсия включает посещение смотровых площадок, где открываются виды на Маркотхский хребет и бухту города. Местные жители называют Цегельский водопад шнурком за его ровную водную дорожку. Здесь можно искупаться в купели и попробовать ключевую воду из родника. В завершение вас ждёт дегустация домашних продуктов: ароматное вино и свежий мёд
4.71
7 отзывов
7 причин купить эту экскурсию
🚗 Путешествие на внедорожнике
🌄 Виды на Маркотхский хребет
📸 Фото у декораций фильма
🏛 Дольмен эпохи бронзы
💧 Купание в водопаде
🍷 Дегустация местных продуктов
🍽 Обед в горном кафе
Что можно увидеть
Грозовые ворота
Дольмен
Цегельский водопад
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:30, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Смотровые площадки в окрестностях Геленджика
С гор Острая, Куцая, Боцехур и Шахан нам откроется вид на весь Маркотхский хребет, который укрывает от ветров бухту города. Мы посетим место, где снимали фильм «Грозовые ворота». У оставшихся декораций получаются атмосферные фото.
Мистический дольмен старше египетских пирамид
Сооружение эпохи бронзового века считают местом силы. Здесь загадаем сокровенные желания и поговорим о жизни и быте предков.
Цегельский водопад и родники
Местные жители метко нарекли высокий и узкий водопад шнурком. Он течёт не порывистыми каскадами, а ровной водной дорожкой по ложбинке, которую десятилетиями шлифовал себе в скале. Здесь же в купели можно искупаться, а рядом с ней попробовать ключевую воду из родника.
Дегустация домашних продуктов
И какое же это кавказское приключение без душевного обеда и местных деликатесов! Напоследок мы заглянем к фермерам, попробуем ароматное домашнее вино и свежий мёд. По вашему желанию заедем в горное кафе, где вас будет ждать местная кухня и горячие блюда прямо с мангала.
Организационные детали
Мы заберём вас из отеля в Геленджике, Голубой бухте или Дивноморском и привезём обратно после поездки
В программе есть бесплатные дегустации. Если захотите купить местную продукцию, оплата только наличными.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Подробности — в переписке.
в понедельник и вторник в 08:30 и 14:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30 и 14:30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивноморском
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 08:30 и 14:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30 и 14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Геленджике
Провёл экскурсии для 96 туристов
Привет! Меня зовут Женя. Моя цель — вывести ваш отдых на новый уровень и погрузить в мир путешествий и развлечений. За 7 лет с командой единомышленников я побывал во всех читать дальше
уголках Краснодарского края, а теперь каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места. Мы протестировали на себе и отобрали только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество — чтобы вы не тратили время зря. Получите незабываемые впечатления и возвращайтесь сюда снова и снова!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
15 мая 2024
Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
Л
Людмила
22 окт 2023
К сожалению, организаторы изначально не предупредили о том, что вся группа (10 человек) поедет на одном уазике. Соответственно, практически все хотели ехать в кузове, а не в салоне и приходилось читать дальше
меняться на каждой остановке. Вопрос с оплатой также интересен. При встречи с "гидом" каждый оплачивал разную стоимость поездки. У нас она составила 2000р с человека, у других ребят 1400, у кого-то 1600 и т. д. В чем заключалась роль нашего гида мы так и не поняли, потому что подъезжая к какой-либо достопримечательности он говорил:"Ну вот тут метров 150 пройдете и увидите водопад" или "Вот сейчас в гору поднимитесь, там Грозовые ворота. У вас 20-25 минут". Маршрут скучный и однообразный, каких-то невероятных красот и чудесных рассказов о них мы не получили. Очень жаль потраченного времени. Вернемся ли мы еще? Нет. Порекомендуем ли мы кому-то? Однозначно нет.
Евгений
Ответ организатора:
Мы хотели бы искренне извиниться за неудовлетворительный опыт, который вы пережили во время нашего тура. Ваш отзыв очень важен для читать дальше
нас, и мы принимаем все ваши замечания всерьез.
Некоторые джипы переоборудованы и вмещают в себя до 14 человек, это не влияет на безопасность и качество экскурсии. Действительно, мы должны были предоставить вам более точную информацию о том, как будет организована поездка. Это было нашей ошибкой, и мы работаем над улучшением коммуникации с нашими клиентами в будущем.
Что касается качества экскурсии и работы нашего гида, мы глубоко сожалеем, что вам не удалось получить ожидаемое удовольствие и интересные рассказы. В целом данный маршрут не предусматривает расширенного экскурсионного сопровождения, но интересная информация должна быть рассказана о местах посещения. Мы обязательно проведем разъяснительную беседу с водителем.
Ваш отзыв помогает нам расти и совершенствоваться, и мы ценим вашу честность. Мы стремимся предоставить лучший сервис, и ваше мнение важно для нас.
Э
Эльвина
19 окт 2023
От экскурсии остались довольны! Особую атмосферу создавал водитель! (правда я не помню как его зовут) особая благодарность ему! А какое вино мы купили, божественное!
Е
Елена
1 окт 2023
Нам очень понравилось. У нас с подругой осталось море впечатлений, даже сложно описать это словами.
Александр
25 сен 2023
Хорошая экскурсия, все прошло комфортно, смогли увидеть красивые места и самое главное горы, красивые виды вам будут обеспеченны.
Е
Елена
26 авг 2023
Спасибо большое за незабываемые ощущения от поездки. Отдельное спасибо Виктору нашему сопровождающему, за уверенную езду на джипе и рассказы о знаменитых достопримечательностях. 👍 Нам очень понравилось, будем вас рекомендовать.
Юлия
16 авг 2023
Крутая инструкция, виды шикарные, дух захватывало, особенно от Грозовых ворот.
Экскурсовод немного устал уже, видимо, рассказывал быстро, но на такой тур едешь, собственно, не за рассказом, а за видами, так что не страшно.
Увидели еще дольмен, водопады, перекусили в кафе и с удовольствием дегустировали вино.
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