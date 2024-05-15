Это будет драйвовое путешествие по ярким местам вблизи Геленджика. Отправляйтесь в путь на мощном надёжном внедорожнике в мини-группе. Подъедете максимально близко ко всем объектам, вам не придётся далеко ходить.Увидите чистые

водопады, загадаете желание возле дольмена и пообедаете в кафе с домашней кухней и шикарным видом на Кавказский хребет. Экскурсия включает посещение смотровых площадок, где открываются виды на Маркотхский хребет и бухту города. Местные жители называют Цегельский водопад шнурком за его ровную водную дорожку. Здесь можно искупаться в купели и попробовать ключевую воду из родника. В завершение вас ждёт дегустация домашних продуктов: ароматное вино и свежий мёд

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Смотровые площадки в окрестностях Геленджика

С гор Острая, Куцая, Боцехур и Шахан нам откроется вид на весь Маркотхский хребет, который укрывает от ветров бухту города. Мы посетим место, где снимали фильм «Грозовые ворота». У оставшихся декораций получаются атмосферные фото.

Мистический дольмен старше египетских пирамид

Сооружение эпохи бронзового века считают местом силы. Здесь загадаем сокровенные желания и поговорим о жизни и быте предков.

Цегельский водопад и родники

Местные жители метко нарекли высокий и узкий водопад шнурком. Он течёт не порывистыми каскадами, а ровной водной дорожкой по ложбинке, которую десятилетиями шлифовал себе в скале. Здесь же в купели можно искупаться, а рядом с ней попробовать ключевую воду из родника.

Дегустация домашних продуктов

И какое же это кавказское приключение без душевного обеда и местных деликатесов! Напоследок мы заглянем к фермерам, попробуем ароматное домашнее вино и свежий мёд. По вашему желанию заедем в горное кафе, где вас будет ждать местная кухня и горячие блюда прямо с мангала.

Организационные детали