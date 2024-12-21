Всё Чегемское ущелье за один день

Из Георгиевска - к ущельям, перевалам, горным хребтам и водопадам
Хотите увидеть всё и сразу? Тогда нам по пути! За один день мы посетим легендарные Чегемские водопады, Чегемскую теснину и средневековые склепы горного аула Эльтюбю.

Подъедем максимально близко к горе Тихтенген и совершим небольшой треккинг к высочайшему в Кабардино-Балкарии водопаду Абай-су.

Прикоснёмся к истории горского народа балкарцев и к первозданной природе национального высокогорного заповедника.
Всё Чегемское ущелье за один день
Всё Чегемское ущелье за один день
Всё Чегемское ущелье за один день
Ближайшие даты:
21
дек22
дек23
дек24
дек25
дек26
дек28
дек
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

По дороге к облакам

Маршрут к ущелью пролегает через Ессентуки и Пятигорск. По пути вы услышите историю становления и развития этих городов. Проедете мимо гор-лакколитов во главе с Бештау и озера Тамбукан, где добывают лечебную грязь. В ясную погоду как на ладони вам откроется высочайшая гора Европы — Эльбрус. Постепенно равнинный ландшафт сменится горным: здесь начинается дорога, устремляющаяся к Главному Кавказскому хребту.

Чегемские водопады

Едем вдоль горной речки Чегем между скал к Малому Чегемскому водопаду. Словно струя из горлышка бутылки, он падает с высоты 30 м. Затем горы резко сходятся в теснину. Здесь вы прогуляетесь пешком у отвесных стен ущелья, высотой до 300 м. Пройдя изгибы теснины, увидите Главные Чегемские водопады, ниспадающие тонкими нитями с большой высоты. Зимой они превращаются в массивную голубую ледяную стену. При желании отведаем национальной кухни в кафе, являющимся словно продолжением скалы.

Город мёртвых

Едем выше по ущелью по грунтовой дороге к горному аулу Эльтюбю, более известному как Город мёртвых. Здесь горцы хоронили усопших в наземных склепах, начиная с 11 века. Поговорим о традициях и происхождении балкарцев. Посетим боевую башню князя Балкорукова 18 века: с этим местом связан древний обычай воровства невест на Кавказе.

Заповедные места

На этом этапе останавливаются большинство туристов, но мы едем дальше — в первозданную природу Высокогорного заповедника КБР. Дорога ведёт через хвойно-лиственные леса к снежному великану Тихтенген. Мало на Кавказе столь высоких гор, к подножию которых можно подъехать так близко! При желании совершим часовой трекинг к источнику нарзана. Другой точкой маршрута будет самый высокий однокаскадный водопад Абай-су. В подходящую погоду под ним можно искупаться! Ну а если этого будет мало, бесплатно заедем на термальный комплекс Гедуко, в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Заберём вас из любой точки Георгиевска и городов КМВ
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе (от 700 руб. /чел.), посещение термальных источников (400 руб. /чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Георгиевска

Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джиппинг
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур: Чегемские водопады и Эль-Тюбю
Насладитесь приключением на джипе по Северному Кавказу, открывая величественные водопады, таинственные легенды и кавказскую кухню
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
23 дек в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его окрестности
Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 16 500 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Георгиевска)
На машине
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия на плато Бермамыт
Отправляйтесь на плато Бермамыт, чтобы увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Узнайте о Броккенском призраке и насладитесь местными блюдами
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 02:30
4000 за человека