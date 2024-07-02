1 день

Встреча, дорога в п. Чибит по Чуйскому тракту

8:00 Встреча группы на вокзале Новосибирска.

Затем заедем в аэропорт и заберем тех, кто прилетел на самолете.

Оттуда едем до посёлка Чибит. В пути примерно 10 часов с остановками (обед в кафе в стоимость не входит).

Далее едем по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России!

Вечером размещение на турбазе в палатках.

По желанию можно принять душ (в стоимость не входит).