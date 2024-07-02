Вы увидите невероятные Шавлинские озёра и знаменитое Гейзерное, деревянных идолов и ледники, окутавшие горы. Кроме того, вас ждут такие радости, как баня с парилкой и рыбалка на хариуса. Присоединяйтесь!
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, дорога в п. Чибит по Чуйскому тракту
8:00 Встреча группы на вокзале Новосибирска.
Затем заедем в аэропорт и заберем тех, кто прилетел на самолете.
Оттуда едем до посёлка Чибит. В пути примерно 10 часов с остановками (обед в кафе в стоимость не входит).
Далее едем по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России!
Вечером размещение на турбазе в палатках.
По желанию можно принять душ (в стоимость не входит).
Село Чибит - ручей Орой, переход 8 км
Просыпаемся, наслаждаемся завтраком и собираем лагерь.
Сегодня начинается активная часть нашего путешествия к Шавлинским озерам.
От села Чибит по хорошей тропе через лиственничный лес направляемся в сторону ручья Орой.
Почти на всем протяжении тропа идет на подъем, зато вдоль нее полно брусники и черники.
Встаем на ночёвку у ручья Орой, после ужина собираемся у костра и делимся впечатлениями от первого ходового дня.
Ручей Орой - плато Ештыкель через перевал Орой
Сегодня нам предстоит подняться на перевал Орой (2040 м), он не категорийный и особой сложности не представляет.
На перевале стоит обо – пирамида из камней, символизирующая особое отношение алтайцев к горам.
Полюбовавшись панорамами, спускаемся на плато Ештыкель, где большая часть тропы проходит по заболоченным участкам.
С веселым хлюпаньем и чавканьем под ногами, доходим до места слияния рек Шавла и Шабага, где и встаём на ночлег.
Вечером – ужинаем, общаемся, поём песни и развлекаем друг друга загадками.
Переход к цели. Шавлинское озеро
Тропа идет вверх и становится суше. Здесь — самые магические стоянки и виды.
Переход составит 10 км. Если быстро дойдем, то можно успеть заказать баню у местного горного жителя.
Баня горячая, можно нырять в озеро!
Дневка, радиальный выход к верхнему Шавлинскому озеру
По утру первым делом бежим смотреть, как меняется цвет воды на рассвете.
Делаем гимнастику, заряжаемся атмосферой горного Алтая, полной грудью вдыхаем целебный воздух, от чистоты которого кружится голова.
Сегодня мы отдохнем на берегу Нижнего Шавлинского озера и сделаем радиальный выход налегке к Верхнему (2500 м над уровнем моря).
С берегов озера открывается замечательная панорама ледников Шавлинской подковы. Достаем фотоаппараты и пытаемся глазами объять всю ту красоту, что нас окружает.
Затем возвращаемся в лагерь, готовим ужин и расслабляемся.
Восхождение на гору Пирамида или отдых на озере
Дневка на озере.
По желанию радиальный выход на гору Пирамида. Оттуда открывается фантастическая панорама на все озера.
Вечером баня (входит в стоимость).
Дневка на озере. Запасной день
Это запасной день на случай непогоды. Как правило, мы его проводим на озере, чтобы побольше впитать в себя всю красоту)
Сегодня можно поспать подольше, ведь нам никуда не надо торопиться.
Можно хорошо отдохнуть на берегу озера, сделать красивые снимки, поиграть в активные игры или просто побыть наедине с природой.
Также можно сходить в баню сегодня, а не на 5-й день похода (по ситуации), купить хариуса — очень вкусную озерную рыбу.
Вечером устроим посиделки у костра.
Начало обратного пути
Как здорово идти вниз по знакомой тропе, можно в подробностях рассмотреть горные пейзажи, сделать ещё несколько фотографий, поболтать с товарищами по пути и спеть веселую походную песню.
Возвращаемся к месту слияния рек.
Лагерь в новом месте.
Знакомые места
Продолжаем обратный путь в сторону с. Чибит. Идти намного легче, ведь мы уже избавились от многих модулей с продуктами, наши плечи приняли форму рюкзаков, а ноги – треккинговых ботинок.
Дневной переход будет долгим, но мы справимся и обязательно сделаем остановку на обед, чтобы как следует подкрепиться и отдохнуть.
Встаем на ночлег у ручья Орой, уже завтра нас ждут первые блага цивилизации.
Вот и цивилизация
Короткий переход к турбазе в поселке Чибит.
По желанию и времени возможен рафтинг (с доплатой). Очень крутой!!!
Вечером баня и завершающий ужин.
Прогулка у Гейзерного озера. Дорога в Новосибирск
Утром пораньше завтракаем, прощаемся с горами и добрыми алтайцами, и садимся в автобус.
Сперва мы заедем посмотреть на Гейзерное озеро и прогуляемся к нему налегке. Сочетание зеркальной глади голубой, с синеватым отливом, воды, сочной зелени вокруг и лесистых холмов вдалеке переносит нас в волшебную сказку, из которой не хочется уезжать.
Но мы все же садимся в автобус и едем по Чуйскому тракту обратно к Новосибирску. По дороге заезжаем на сувенирный рынок, чтобы купить алтайского меда, чая и сувениров на память.
Все хорошее когда-нибудь заканчивается, но на Алтае еще столько замечательных мест, что вы обязательно захотите вернуться сюда еще раз!
Дорога в Новосибирск. Запасной день
Этот день для подстраховки! Дорога от Чибита до Новосибирска неблизкая, в пути всякое может быть.
Билеты домой можно брать с 6 утра. Если вы остаетесь, то в городе много чего можно посмотреть. Один из самых больших зоопарков России! Есть музей счастья и многое другое!
Проживание
В течение похода мы проживаем в палатках на оборудованных стоянках.
На озере будет горячая баня. А в посёлке Чибит проживание на базе с душем/баней и возможностью проживания в домиках.
Также возможен рафтинг.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Общественное снаряжение (палатки, котлы, пилы, топоры, тент, рации, костровое и кухонное оборудование, карта местности)
- Питание 3-разовое + перекусы
- Работа гида-инструктора
- Трансфер от Новосибирска до старта маршрута.
- Трансфер от финиша маршрута до Новосибирска
- Баня
- Место в палатке (предоставляется только тем у кого нет своей палатки)
- Групповая аптечка
- Базовая страховка
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами
- Что не входит
- Билеты на самолет или поезд до Новосибирска и обратно
- Проживание в хостеле до и после похода (по желанию)
- Обед в кафе в дни заезда и выезда
- Личное снаряжение
- Карманные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Новосибирская область, аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Если у Вас нет рюкзака/спальника/пенки, то всё это можно взять у нас в прокате.
Личное снаряжение:
- рюкзак экспедиционный для длительного похода (80л – мужчины, 70л – женщины);
- накидка на рюкзак;
- палатка (для тех у кого нет своих палаток, будут предоставлены клубные 4- и 3-местные палатки);
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат, надувной коврик);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта - 0* с);
- подпопник (хоба, сидушка туристская);
- фонарик налобный (светодиодный)+ батарейки;
- набор посуды (кружка, ложка, миска, нож);
- пластиковая бутылка 1л.;
- спички, зажигалка;
- треккинговая палка или палки (обязательно).
Личные вещи:
- нижнее бельё;
- термобельё весенне-осеннее;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непромокаемые и непродуваемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- шорты;
- носки х/б;
- термоноски теплые;
- футболка х/б;
- термофутболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (кепка, бандана, панамка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- ботики треккинговые с высоким голеностопном (можно берцы);
- шлёпки (сандалии);
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, туалетная бумага, влажные салфетки, мыло, шампунь);
- лёгкое полотенце;
- пуховик легкий или теплая кофта;
- паспорт;
- билеты;
- деньги;
- телефон.
Рекомендуемое снаряжение:
- большие полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- одежда для сна;
- перчатки рабочие;
- солнцезащитные очки;
- расширенная страховка;
- часы наручные;
- фотоаппарат;
- запасные батарейки, автономное зарядное устройство для телефонов и прочего.;
- нитки и иголка;
- веревка;
- компрессионный мешок;
- бахилы.
Общее снаряжение (берет инструктор):
- палатки 3- и 4-местные (для тех, у кого их нет);
- тент;
- котлы;
- сковородка;
- половник;
- топор, пила;
- рации, GPS;
- разделочная доска;
- большая миска;
- карта местности;
- газовые баллоны;
- аптечка (общая).
- Какие достопримечательности мы увидим?
В туре мы увидим:
- Горный Алтай;
- село Чибит;
- кедровый лес;
- реку Катунь;
- реку Чуя;
- ручей Орой;
- плато Ештыкель;
- реку Шавла;
- реку Шабага;
- Оройский перевал;
- вершины Сказка, Мечта и Красавица;
- деревянных идолов;
- алтайских коней;
- Нижнее Шавлинское озеро;
- Верхнее Шавлинское озеро;
- ледники;
- красивые восходы и закаты!
- Какую ещё информацию о походе мне нужно знать?
- Лимит участников — 8-15 человек;
- возраст участников — от 12 лет;
- протяженность (пешком) — 80 км.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору