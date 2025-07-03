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Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки, задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки. Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры. Далее нас ждет прогулка на берег р. Катунь на смотровую площадку близ памятника Н. Рериху. Узнаем о пребывании Н. Рериха на Алтае.