Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки, задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки. Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры. Далее нас ждет прогулка на берег р. Катунь на смотровую площадку близ памятника Н. Рериху. Узнаем о пребывании Н. Рериха на Алтае.
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную экскурсию к Тавдинским пещерам — уникальному массиву из примерно 30 карстовых пещер, расположенных в Алтайском крае, недалеко от границы с Республикой Алтай. Протяженность скал с пещерами составляет около 5 километров. Входы в пещеры расположены в отвесных скалах и утесах, многие из которых легко доступны. Некоторые входы оборудованы деревянными ступенями, а в наиболее посещаемые пещеры проведено освещение. Многие пещеры имеют несколько входов и соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему. Во время экскурсии вы сможете исследовать эти древние пещеры, насладиться их загадочной атмосферой и узнать больше об их истории и происхождении. Пасека «Медом в ухо» расположена в живописной туристическо-рекреационной зоне «Бирюзовая Катунь». Здесь обитает около 150 пчелиных семей европейских пчёл, известных своей миролюбивостью и высоким качеством продукции. Пасека «Медом в ухо» приглашает вас окунуться в удивительный мир пчёл и насладиться их полезными продуктами в самом сердце Алтайского края. Важная информация:
- Маршрут: отель – Тавдинские пещеры – пасека «Медом в ухо» – памятник Н. Рериху – отель.
- Способ передвижения: авто — 80-110 км, пешком — 2 км.
- Продолжительность: 4,5 часа.
- Внимание: экскурсия в пещеры возможна только в сухую погоду. В дождь пещеры закрыты из-за соображений безопасности.
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель.
По пятницам и субботам в 08:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тавдинские пещеры
- Пасека «Медом в ухо»
- Памятник Н. Рериху
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты на Тавдинские пещеры (500 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туркомплекс «Таежник»
Завершение: Республика Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 км Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам и субботам в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Маршрут: отель - Тавдинские пещеры - пасека «Медом в ухо» - памятник Н. Рериху - отель
- Способ передвижения: авто - 80-110 км, пешком - 2 км
- Продолжительность: 4,5 часа
- Внимание: экскурсия в пещеры возможна только в сухую погоду. В дождь пещеры закрыты из-за соображений безопасности
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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