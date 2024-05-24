Манжерок – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 6 экскурсий в категории «Манжерок» в Горно-Алтайске, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Тавдинские пещеры и величественные горы Горно-Алтайска: Дракон и Малая Синюха
Приглашаем на увлекательное путешествие по Горному Алтайску, где вы исследуете древние пещеры, встретитесь с легендами и насладитесь природой
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
12 000 за всё до 6 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
145 отзывов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Комфортный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с учетом вашего багажа
Путешествуйте из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с максимальным комфортом. Просторные автомобили и внимание к деталям сделают вашу поездку незабываемой
Начало: В аэропорту
10 июня в 08:00
11 июня в 00:00
7 500 за всё до 6 чел.
Камышлинский водопад и зубровый питомник
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Камышлинский водопад и зубровый питомник: уникальное приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 10 800 за всё до 4 чел.
По горам Манжерока - на электровелосипедах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
По горам Манжерока - на электровелосипедах
Дружеская прогулка по нетуристическим тропам в окрестностях курортного комплекса
Начало: В Манжероке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 800 за человека
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Начало: Манжерок
Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по нашей просьбе, немного добавили
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    экстрима - незабываемые впечатления!!! Потом были Зубы дракона и остров Патмос, а позже смотровая площадка и Ороктойский мост. Очень понравилось, что Вячеслав привезет на место, расскажет о нем, поможет сфотографироваться, выбрав лучшие виды, а потом всегда даст погулять самостоятельно, чтобы была возможность получить впечатления на свой вкус. Благодаря хорошему знанию края, он всегда показывал места, которые действительно нам интересны, а за счет того, что у машины хорошая проходимость, была возможность проехать в нестандартные туристические места. Ну и, кроме того, на одном из привалов нас ожидал пикник.

    По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
    Время пролетело быстро и занимательно. Вячеслав встретил нас в аэропорту 15.05.2024 г. и сразу повез на экскурсию, учитывал наши пожелания, много и интересно рассказывал. Привезли домой алтайский чай и мед).
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Спасибо Славе за экскурсию! На самом деле по насыщенности 10 из 10. Всю дорогу был неуёмный поток разносторонней информации. Но
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    вся она была связана с Алтаем. Очень интересно, познавательно. Экскурсия структурированная, с четким планом. При этом никаких временных ограничений. Отдельное СПАСИБО Наталья, супруге Славы за великолепный травяной чай и мёд. Вид на горе впечатляющий. . Обязательно съездим в следующий раз по другим направлениям!

  • Л
    Лариса
    19 мая 2024
    Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
    Прекрасная экскурсия! Содержательно интересно.
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
    Нас встречал Дмитрий. Он влюблен в этот край и готов делиться этой любовью. Экскурсия получилась интересной, полностью подстроннной под наши
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    пожелания, и, кроме того, мы получили ответы на множество наших вопросов. Ну и уже сейчас задумались о новых вариантах поездки в будущем.

  • Ю
    ЮЛИЯ
    17 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по Чуйскому и Чемальскому тракту,
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    посетили храм Иоанна Богослова на Патмосе, добрались на лодках до Камышлинского водопада, увидели "зубы Дракона", великолепные панорамы Катуни и Ороктойский мост! Вячеслав угостил нас вкуснейшим чаем из алтайских трав и душистым мёдом, и всё это на фоне сказочного вида на Катунь! На протяжении всего пути мы слушали интереснейшие рассказы об Алтае и прекрасную музыку. Спасибо Славе за профессионализм, юмор и легкость в общении. День пролетел незаметно, мы отлично провели время. ***Отдельное спасибо Вячеславу и Наталье за вкуснейшие чай, мёд и алтайские сувениры, которыми теперь наслаждаемся дома.

    Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
    Вячеслав - отличный гид! Посоветовал, как перестроить маршрут в рамках отведенного времени и с учетом наших предпочтений, сделал фото, рассказал
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    много «фишек», которых мы не слышали на других экскурсиях. Пунктуален, доброжелателен, тонко чувствует собеседника. Угостил вкусным чаем) Экскурсия оставила приятное впечатление и эмоции. Рады знакомству и хорошо проведенному времени!

  • О
    Оксана
    28 февраля 2024
    Камышлинский водопад и зубровый питомник
    Добрый день! Экскурсию нам проводил Олег (по согласованию заранее). Олег очень интеллигентный и тактичный экскурсовод. Очень приятный в общении. Очень комфортный микроавтобус. Нам все понравилось. Спасибо большое!
  • И
    Ирина
    18 февраля 2024
    Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
    Очень удобная форма начать знакомство с новым местом - заказать трансфер из аэропорта, совмещённый с краткой экскурсией. Воспользовались такой услугой
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    при прилете в Горно-Алтайск. Нас встретили в аэропорту на подходящем автомобиле (для нас это было важно, учитывая большой багаж с лыжами). Водитель-гид Дмитрий - очень интересный и знающий человек. Рассказал нам по дороге в отель множество интересного об Алтае. Очень удобно!

  • Е
    Екатерина
    29 января 2024
    Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
    Остались очень довольны услугой и нашим сопровождающим, Дмитрием. Все четко, оперативно, встречали с табличкой. Пока ехали - узнали много интересного. Обязательно сохраним контакты и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Манжерок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
  2. Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
  3. Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
  4. Камышлинский водопад и зубровый питомник
  5. По горам Манжерока - на электровелосипедах
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Манжерок" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 800 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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