1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Тавдинские пещеры и величественные горы Горно-Алтайска: Дракон и Малая Синюха
Приглашаем на увлекательное путешествие по Горному Алтайску, где вы исследуете древние пещеры, встретитесь с легендами и насладитесь природой
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с учетом вашего багажа
Путешествуйте из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с максимальным комфортом. Просторные автомобили и внимание к деталям сделают вашу поездку незабываемой
Начало: В аэропорту
10 июня в 08:00
11 июня в 00:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Камышлинский водопад и зубровый питомник: уникальное приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По горам Манжерока - на электровелосипедах
Дружеская прогулка по нетуристическим тропам в окрестностях курортного комплекса
Начало: В Манжероке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Начало: Манжерок
Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 мая 2024По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по нашей просьбе, немного добавили
- ЕЕлена20 мая 2024Время пролетело быстро и занимательно. Вячеслав встретил нас в аэропорту 15.05.2024 г. и сразу повез на экскурсию, учитывал наши пожелания, много и интересно рассказывал. Привезли домой алтайский чай и мед).
- ННаталья19 мая 2024Спасибо Славе за экскурсию! На самом деле по насыщенности 10 из 10. Всю дорогу был неуёмный поток разносторонней информации. Но
- ЛЛариса19 мая 2024Прекрасная экскурсия! Содержательно интересно.
- ЕЕлена17 мая 2024Нас встречал Дмитрий. Он влюблен в этот край и готов делиться этой любовью. Экскурсия получилась интересной, полностью подстроннной под наши
- ЮЮЛИЯ17 мая 2024Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по Чуйскому и Чемальскому тракту,
- ААлександра14 мая 2024Вячеслав - отличный гид! Посоветовал, как перестроить маршрут в рамках отведенного времени и с учетом наших предпочтений, сделал фото, рассказал
- ООксана28 февраля 2024Добрый день! Экскурсию нам проводил Олег (по согласованию заранее). Олег очень интеллигентный и тактичный экскурсовод. Очень приятный в общении. Очень комфортный микроавтобус. Нам все понравилось. Спасибо большое!
- ИИрина18 февраля 2024Очень удобная форма начать знакомство с новым местом - заказать трансфер из аэропорта, совмещённый с краткой экскурсией. Воспользовались такой услугой
- ЕЕкатерина29 января 2024Остались очень довольны услугой и нашим сопровождающим, Дмитрием. Все четко, оперативно, встречали с табличкой. Пока ехали - узнали много интересного. Обязательно сохраним контакты и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Манжерок»
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