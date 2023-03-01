«Алтайский Новый год»
Отправляйтесь в трехдневный тур по Горному Алтаю в новогодние каникулы.
Отдохните в объятиях зимней природы, посетите знаковые и сакральные места края, прокатитесь на снегоходе и, конечно же, отпразднуйте свой лучший Новый год.
Отдохните в объятиях зимней природы, посетите знаковые и сакральные места края, прокатитесь на снегоходе и, конечно же, отпразднуйте свой лучший Новый год.
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Что вас ожидает:
- Село Сростки
- Горы Пикет и Бабырган
- Поселок Артыбаш
- Телецкое озеро
- Гора Тилан Туу
- Исток реки Бии
- Горнолыжный комплекс «Телецкий»
- Каменный залив
- Озеро Светлое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Три дня в зимней сказкеНовый год — волшебная пора, которую мы любим с детства. Предлагаем вам отпраздновать его в самом сердце Алтая, на берегу Телецкого озера. Мы устроим банкет среди снежных вершин и морозного воздуха, вековых кедров и бескрайних просторов. Настоящая зимняя сказка!
В нашем туре мы: • будем проживать на утепленной турбазе с комфортными условиями;
- проведем праздничный банкет с развлекательным шоу, дедом Морозом и традиционным салютом;
- посетим главные достопримечательности и сакральные места региона: Телецкое озеро, село Отростки и гору Пикет, Каменный залив и другие;
- отдохнем в горнолыжном комплексе «Телецкий» и прокатимся по льду озера на снегоходах.
- Этот Новый год станет для вас приятным воспоминанием!
- Организационные детали • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете село Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
- Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
- Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.
С 31.12.23 по 2.01.2024
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
- Услуги гида-экскурсовода
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание
- Двухразовое питание и новогодний банкет
- Что не входит
- Авиабилеты
- Обеды на маршруте
- Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
- Телецком
- Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
- Место начала и завершения?
- Барнаул / Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: С 31.12.23 по 2.01.2024Экскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родину В. М Шукшина в с. Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
- Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
- Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
1 мар 2023
Решили съездить зимой в горнолыжный тур. Отлично провели время! Спасибо гиду Андрею за первоклассную организацию поездки. Накатались, навеселились!
Н
Никита
22 фев 2023
Подписываюсь под всеми положительными комментариями!!! Поездка просто огонь, пушка!!! Гид Андрей ван лов!!!
Т
Татьяна
15 фев 2023
Самые прекрасные места посетили в компании прекрасных людей… Спасибо, Андрей, за твое теплое гостеприимство, дружескую заботу о нас, за гибкость! С ним можно покорить любую вершину, если ты новичок! Телецкое озеро - место, куда захочется вернуться еще не раз! Программа тура, однозначно, составлена на «отлично»!
В
Виктория
14 фев 2023
Мне понравилось вообще всё, а именно: 1) забрали с места проживания; 2) сытное и вкусное питание; 4) комфортные турбазы 5) предусмотренность тура и для ленивых и не очень, т. е. есть просто езда на комфортной машине по Чуйскому и Чемальскому трактам между локациями, пешие прогулки к/по локациям, и есть подъёмы в гору (без них, всё-таки, было бы не так интересно + настоящий турист должен всё испытать в поездке) Организатор тура Андрей!!! Он вкусно готовил, был очень отзывчивым и дружелюбным, учитывал наши просьбы. Я считаю, что мне и моей группе очень повезло с ним, а ему с нами. Процветания вам ❤️
А
Алена
12 фев 2023
Алтай прекрасен и неповторим!!! Природа шикарная, организация тура на высоте. Наш гид Алексей невероятен! Был водителем, экскурсоводом и поваром одновременно и у него это получалось на отлично! Все перемещения и меню на следующий день обсуждали накануне, всегда приходили к общему знаменателю!)Условия проживания тоже были достаточно комфортными, нас устроили! Замечательное получилось путешествие!!!
b
baginaelen.56
20 янв 2023
Посетили тур с гидом-водителем Игорем. Посмотрели водопады, пещеры, снежные вершины Северо-Чуйского хребта, побывали на сказочном Телецком озере. Это лишь толика прекрасного Алтая. Наш гид был всегда рядом и любой наш вопрос не оставлял без ответа. Игорь доброжелательный, веселый и прекрасный человек. Мы ему благодарны за путешествие. Желаем процветания компании!!!
A
Agent
13 янв 2023
Был на горнолыжном туре на Телецком. Качественный сервис. Встретили, везде возили, обо всем рассказывали, и даже кормили завтраками и ужинами)) Гид Павел - выше всех похвал, компания собралась душевная.
О
Ольга
12 янв 2023
Получился интересный тур с горнолыжным курортом и миниэкскурсиями, ненавязчивое сопровождение группы, заботливо приготовленные завтраки и ужины лично нашим гидом Андреем, комфортное проживание и уютный автобус) Природа зимой прекрасная. Покрытые пушистым снегом ели и кедры, плавные линии гор и холмов, а еще прекрасное чистое синее небо. Отлично! В следующем году снова повторим…
О
Оксана
10 янв 2023
Наш тур получился насыщенный и интересный. Всё, что указано в программе тура, плюс, дополнительно можно заказать снегоходы. О Евгении хочется сказать особо. Это и наш гид, и водитель и повар. И все делает замечательно. Проживание в гостевом доме "Луга Алтая" в Камлаке - это домашний уют, завтрак и ужин. Мягкие диваны, детские игрушки и книжки. Запомнится надолго. Увидели снежные горы, бурные бирюзовые реки, голубые озера и много-много всего интересного, что вдохновит вас и зарядит энергией на год вперёд. Тур интересный, недорогой и недолгий. Всем советую.
Ю
Юлия
5 янв 2023
Глубокая благодарность компании "Твой Алтай" и лично нашему гиду Андрею за прекрасное путешествие по горному Алтаю. Нетривиальный маршрут, впечатляющие пейзажи (с порогами, родниками, горами и водопадами), внимательное отношение к туристам и учет пожеланий, вкусная и разнообразная еда, комфортное проживание и уютный автобус сделали нашу поездку) С удовольствием рекомендую вашу компанию своим друзьям!
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