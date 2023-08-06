1 день

Мастера села Аскат

Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:30.

Трансфер в с. Аскат (Чемальский район, Республика Алтай), заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.

Рядом с базой бежит ручеёк с чистой водой.

В шаговой доступности красавица река Катунь.

Село Аскат славится наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.

После обеда совершим экскурсию по селу Аскат: поднимемся на гору Менжелик, спустимся к скале "Мраморка" на берегу Катуни, посетим этнолавку Бай-Терек, где выставляются работы местных художников и мастеров керамистов: картины, украшения, музыкальные инструменты, сувениры и многое др., серебряный источник.