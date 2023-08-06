Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю

Чемальские каникулы

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
5 ярких дней, наполненных экскурсионной программой, с проживанием на уютной базе в с. Аскат. Вас ждут прогулки к водопадам, на смотровые площадки, откуда открываются потрясающие панорамы, по живописному ущелью “Горных Духов” и к самой старой гидроэлектростанции Алтая. А также автоэкскурсия к самому узкому месту на Катуни, подъем по канатной дороге на г. Малая Синюха и посещение галереи "Стрела Сартакпая".
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Ближайшие даты:
17
авг

Что вас ожидает:

Канатная дорога
Канатная дорога
Насладимся видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок из современных комфортных кабинок
Современники мамонтов
Современники мамонтов
Посетим единственный за Уралом питомник чистокровных беловежских зубров и узнаем много интересного из их жизни
Дары Алтая
Дары Алтая
Посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, натуральные продукты Алтая – мед, травы, орехи

Программа тура по дням

1 день

Мастера села Аскат

Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:30.

Трансфер в с. Аскат (Чемальский район, Республика Алтай), заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.

Рядом с базой бежит ручеёк с чистой водой.

В шаговой доступности красавица река Катунь.

Село Аскат славится наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.

После обеда совершим экскурсию по селу Аскат: поднимемся на гору Менжелик, спустимся к скале "Мраморка" на берегу Катуни, посетим этнолавку Бай-Терек, где выставляются работы местных художников и мастеров керамистов: картины, украшения, музыкальные инструменты, сувениры и многое др., серебряный источник.

Мастера села АскатМастера села АскатМастера села АскатМастера села Аскат
2 день

Манжерок и Камышлинский водопад

Экскурсия на всесезонный курорт Манжерок.

Поднимаемся по живописной канатной дороге на гору Малая Синюха (1030 м).

Современные комфортные кабинки дадут вам возможность расслабиться и просто наслаждаться видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок.

Далее, мы отправимся на прогулку к Камышлинскому водопаду через подвесной мост через Катунь по живописной лесной тропинке.

Манжерок и Камышлинский водопадМанжерок и Камышлинский водопадМанжерок и Камышлинский водопадМанжерок и Камышлинский водопад
3 день

Легенды Чемала

Во время обзорная экскурсия "Легенды Чемала" посетим остров Патмос, пройдя по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова, Чемальскую ГЭС – самую старую гидроэлектростанцию на Алтае, слияние рек Чемал и Катунь.

Патмос – маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова.

В настоящий момент храм является действующим женским скитом, где проводятся службы, в то же время доступен для посещения всеми желающими.

После посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, натуральные продукты Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех и др).

Легенды ЧемалаЛегенды ЧемалаЛегенды ЧемалаЛегенды ЧемалаЛегенды ЧемалаЛегенды Чемала
4 день

Ороктойский мост

Экскурсия по Чемальскому тракту до Ороктойского моста.

В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину, по некоторым измерениям более 70 м.

Под мостом расположены Тельдекпенские пороги – одни из самых красивых и протяженных порогов на Катуни.

По пути сделаем остановку в долине горных Духов и на Еландинском пороге.

Поднимемся на смотровую площадку в урочище Чечкыш, где открывается потрясающий пейзаж на долину реки Катунь.

Также со смотровой площадки можно наблюдать остров посереди Катуни, в народе прозванный яйцо МТС за сходство из рекламы сотового оператора.

Ороктойский мостОроктойский мостОроктойский мостОроктойский мост
5 день

Питомник зубров. Отъезд

Экскурсия в единственный за Уралом питомник чистокровных беловежских зубров.

Мы не только увидим их, но и узнаем много интересного из жизни этих лесных жителей – современников мамонта.

Трансфер в г. Горно-Алтайск.

Питомник зубров. ОтъездПитомник зубров. ОтъездПитомник зубров. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домиках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ТрехместноеДвухместноеОдноместное
23 90026 40028 900

Варианты проживания

База отдыха в с. Аскат

4 ночи

Трехместные гостевые домики эконом-класс (туалет с унитазами и душ в отдельном сан. блоке на территории). В каждом домике оборудована кухня, есть обеденная зона.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (мицубиси делика)
  • Проживание, указанное в программе
  • Комплексный завтрак 2-5 день
  • Сопровождение гида-проводника
  • Оплата всех рекреационных сборов на экскурсиях
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание (обеды, ужины)
  • Страховка от укуса клеща (период май-июнь)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
  • плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
  • купальник;
  • фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
  • наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
  • документы, паспорт, полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание?

Питание: не включено в стоимость тура (кроме завтраков 2-5 день).
Возможны два варианта организации питания:
1) Питание в кафе. Средний чек 400-450 рублей.
2) Приготовление еды самостоятельно. В каждом домике есть мини-кухня.

Можно ли с детьми?

Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.

Есть ли клещи на маршруте?

Клещи на Алтае встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними. На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка.

Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей. Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
6 авг 2023
Организаторы молодцы! Всё чётко и по плану. Рекомендую тур "Цветущий Алтай"!
Организаторы молодцы! Всё чётко и по плану. Рекомендую тур "Цветущий Алтай"!Организаторы молодцы! Всё чётко и по плану. Рекомендую тур "Цветущий Алтай"!Организаторы молодцы! Всё чётко и по плану. Рекомендую тур "Цветущий Алтай"!Организаторы молодцы! Всё чётко и по плану. Рекомендую тур "Цветущий Алтай"!
О
3 авг 2023
К организатору замечаний нет. Информация поступала оперативно.
К организатору замечаний нет. Информация поступала оперативно.К организатору замечаний нет. Информация поступала оперативно.К организатору замечаний нет. Информация поступала оперативно.К организатору замечаний нет. Информация поступала оперативно.
Т
2 авг 2023
Всё-таки лучше отдыхать организованным отдыхом, не самостоятельно. Продумано всё до мелочей, люди знают свое дело. Мы отдыхали, не заморачиваясь на организационные моменты.
Очень помог список вещей, рекомендованных взять с собой - пригодилось всё. Обязательно обращайте на это внимание.
Благодарю каждого, то принял участие в организации нашего отдыха!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Можно с детьми
Многодневные туры
Канатная дорога
Природа и пейзажи
5-дневные туры

Похожие туры из Горно-Алтайска

Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
г. Белокуриха
21 авг
4 сен
11 сен
18 сен
от 28 000 за человека
Джип-тур по Алтаю
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю
г. Горно-Алтайск
20 авг
27 авг
117 500 за человека
Оздоровительный тур по Алтаю
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Оздоровительный тур по Алтаю
г. Барнаул
6 сен
13 сен
20 сен
от 69 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ