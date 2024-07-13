За 12 дней путешествия вы увидите самые красивые и необычные места Алтая. Пройдёте по холмам Кызыл-Чина, прокатитесь верхом по тайге и проследуете по одной из самых красивых дорог мира до Каракольской долины. Вы познакомитесь с образом жизни и традициями местных жителей, посетите сакральные места и концерт кайчи и увидите, как зарождаются горные реки. Поживёте в палаточном лагере под открытым звёздным небом. Нас ждут густые леса, разноцветные озёра, заснеженные вершины и ледники, полёт на Марс и Луну. Поехали!

Описание

Организационные детали

Рекомендуем приобретать билеты до Горно-Алтайска на рейс в первой половине дня, так как в 13:00 начинается программа.

В долгих пеших походах есть возможность вернуться со вторым гидом в лагерь или подождать группу в какой-то точке маршрута.

Список необходимых вещей:

Сумки

• Основная сумка

Мы рекомендуем одну мягкую сумку спортивного типа или бескаркасный рюкзак. Чемоданы для наших туров не очень подходят.

• Походный Рюкзак

Помимо основной сумки, вам понадобится небольшой рюкзак для экскурсий и дневных походов. В этом рюкзаке должно быть достаточно места для воды, теплой и водонепроницаемой одежды, биноклей и всего остального, что вы возьмете с собой в однодневную прогулку

Одежда

Обычно температура в наших поездках колеблется от +15 до +25°С днем и от +5 до +15°С ночью. Но бывают и очень жаркие (выше 30°C) или дождливые дни. Не исключено, что ночью температура может даже опуститься ниже нуля. Большую часть наших поездок мы проводим на высоте 1600-2200 метров над уровнем моря, поэтому уровень УФ-излучения высокий. Идеальна многослойность в одежде. Мы рекомендуем одежду из синтетических тканей (таких как нейлон, полиэстер, полипропилен или флис), поскольку они быстро сохнут и обычно занимают меньше места в вашем багаже.

Обратите внимание, что во время наших поездок практически нет возможности организовать стирку. Поэтому лучше брать одежду на каждый день путешествия. У вас также должен быть запасной комплект одежды (включая брюки и куртку) на случай, если вы промокнете.

• Футболки;

• Рубашка с длинными рукавами;

• Майка (для очень жарких дней);

• Флисовая куртка/свитер/жилет (лучше иметь несколько штук, которые можно наслаивать друг на друга);

• Тёплое (пуховое) пальто или куртка (для холодных вечеров);

• Шорты или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты;

• Брюки (2-3 шт.), желательно хотя бы одн быстросохнущего синтетического материала;

• Тренировочные (спортивные) штаны или что-то подобное;

• Водонепроницаемая и ветрозащитная одежда (куртка и брюки);

• Носки (шерстяные и синтетические или хлопчатобумажные);

• Нижнее бельё;

• Солнцезащитная кепка или шляпа;

• Флисовая или шерстяная шапка;

• Перчатки;

• Купальник (по желанию).