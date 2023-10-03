По следам алтайских кочевников

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Алтай встретит вас девственной природой, многовековыми традициями и богатой историей. Этот тур – настоящее путешествие во времени.

Через особый образ жизни, наполненный энергией и силой природы, через наследие кочевников и приключения вы прикасаетесь к древнему и сакральному.

Концептуальное размещение в юрте, сочетание комфорта и аутентичности, погружение в древнюю культуру кочевой цивилизации – всё это ждет вас в этом туре.

Вы сможете побыть наедине с природой, узнать себя в новых условиях, познакомиться с новой культурой и послушать истории, которые еще надолго останутся в вашей памяти.
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
Ближайшие даты:
12
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июн
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даты

Что вас ожидает:

Проживание в аутентичных юртах
Проживание в аутентичных юртах
Погрузимся в подлинную атмосферу кочевой культуры, сохранив при этом современный стиль жизни
Освежающий сплав
Освежающий сплав
Совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах
Блюда алтайских кочевников
Блюда алтайских кочевников
Будем наслаждаться этно-кулинарными шедеврами алтайской кухни и сможем поучаствовать в мастер-классе

Программа тура по дням

1 день

Легендарный Чуйский тракт

Встреча в Горно-Алтайске.

Место встречи – аэропорт, время встречи – 10:00.

Трансфер аэропорт – Манжерок (30 км).

Что такое Манжерок?

Воспетое Эдитой Пьехой местечко с французским оттенком Манжерок – это не только название села и фешенебельного горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.

Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату).

Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.

Прогуляйтесь по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет во всей России.

Парк, находящийся на вершине горы Малая Синюха, имеет 3 тропы общей протяженностью 5 км.

По пути вы встретите множество краснокнижных растений, а также арт-объекты, повествующие историю древнего Алтая: каменное изваяние Кезер таш и его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.

Трансфер Манжерок – Акташ (320 км).

Экскурсия «Легендарный чуйский тракт» вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи.

История тракта уходит вглубь веков. Когда-то это была тропа, по которой могли пройти только лошади и люди.

Именно эта дорога была ответвлением Великого шелкового пути.

Сейчас Чуйский тракт входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.

В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м) – живописный с серпантинной дорогой, он известен с X века.

В переводе с алтайского означает «Узкая ступня».

Поднимаясь наверх, Вы насладитесь впечатляющими изгибами серпантина, а на плоской и протяжной вершине Вам откроется великолепная панорама долин и гор.

Ужин.

Позднее размещение.

Размещение: турбаза «Зеленый колобок», база отдыха «Красные ворота» или подобное в Улаганском районе. Пешком – 7 км, авто – 350 км.

Легендарный Чуйский трактЛегендарный Чуйский трактЛегендарный Чуйский трактЛегендарный Чуйский тракт
2 день

Алтайский Марс и Гейзеровое озеро

Завтрак.

Экскурсия в Кызыл-Чин (85 км), известного как «Алтайский Марс» – это крутые каньоны, цвет которых по всей долине варьируется от бледно-желтого до насыщенно бордового.

Выходы разноцветных глин на поверхность создают ощущение другой планеты.

Именно здесь у Вас получатся самые яркие алтайские фото.

Фотостоп на фоне Чуйских Альп – ледниковых массивов Северо-Чуйского хребта.

Экскурсия на Гейзеровое озеро (75 км) – красивое, чистое и незамерзающее даже зимой озеро.

Его можно сравнить с «земным глазом» или зелено-голубым порталом в другой мир.

В воде можно заметить разводы округлой формы, которые являются лишь отражением процессов, происходящих на дне озера.

Именно там оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка.

Возвращение на базу отдыха (10 км).

Ужин.

Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».

Размещение: турбаза «Зеленый колобок», база отдыха «Красные ворота» или подобное в Улаганском районе. Пешком – 15 км, авто – 170 км.

Алтайский Марс и Гейзеровое озероАлтайский Марс и Гейзеровое озероАлтайский Марс и Гейзеровое озероАлтайский Марс и Гейзеровое озеро
3 день

Древние символы Алтая

Завтрак.

Трансфер Акташ – Бирюзовая Катунь (320 км).

На обратном пути посетим урочище Калбак-Таш, где вы не только увидите, но и соприкоснетесь с самой историей, с древнейшими петроглифами.

Около 500 композиций с более чем 5 тысячами рисунков от неолита до тюркской эпохи расположились на берегу реки Чуи.

Фотостоп в сакральном месте – Чуй-Оозы.

Здесь сливаются две реки: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни, которые, прежде чем смешаться, «идут» рука об руку вместе.

В очертаньях горы, высящейся над слиянием рек, можно увидеть голову богатыря и его лошади.

Остановка на Семинском перевале (1717 м) – один из перевалов Чуйского тракта, покрытый многовековыми «бородатыми» кедрами.

Он является своеобразным переходом от нетронутой человеком природы Центрального Алтая к цивилизации и освоенности.

Здесь Вы сможете попробовать кофе по-алтайски с кедровыми орехами и приобрести как местные традиционные сувениры и гастро-специалитеты, так и экологические товары из соседней Монголии.

Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» – это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт.

Мы верим, что каждый человек стремится к единству с природой – силой, которая подарила ему жизнь.

Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков – бережное отношение к природе, осознанное потребление, сохранение традиций.

При этом создадим атмосферу современного и комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор.

Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.

Мы пройдемся до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами.

Эти самые волны выточили в скале древний грот Ихтиандра.

Продолжим прогулку по эко-тропе карстового комплекса Тавдинских пещер, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот.

Мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов (1,5 часа, 2 км).

Ужин в стиле гастро-тревел-пати: вы сможете поучаствовать в объединяющем кулинарном мастер-классе.

Дегустация местных блюд (курут – в переводе с тюркского «сухой» – соленый сыр, боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов).

Вы также продегустируете ароматный традиционный чай кочевников – час с талканом и собранный в окрестностях этно-глэмпинга травяной чай.

Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» в районе Бирюзовой Катуни. Пешком – 7 км, авто – 320 км.

Древние символы АлтаяДревние символы АлтаяДревние символы АлтаяДревние символы АлтаяДревние символы Алтая
4 день

Айский мост. Скала «Чертов палец». Этно-программа

Завтрак.

Трансфер Бирюзовая Катунь – Горно-Алтайск (45 км).

Этно-программа «Алтайский Аил»: знакомство с жилищем алтайцев, их национальной одеждой, традициями и уникальными обрядами.

Занимательные тюркские истории погрузят вас в быт и этнику этого народа.

Со смотровой площадки на горе Тугая «заселфитесь» с видом на уютную столицу Республики Алтай.

Трансфер Горно-Алтайск – пешеходный Айский мост (25 км) – символический пограничный переход из Республики Алтай в Алтайский край.

Прогулка по мостику на левобережье Катуни.

Именно здесь мы совершим ритуал очищения, попрощаемся с проблемами и перейдем к новому этапу путешествия, возможно для кого-то это будет следующая грань или «алтайская» страница жизненного пути.

Прогулка к скале «Чертов палец» – место, которое получило свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.

Поднимаемся по тропе, с обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озеро Ая.

По желанию: зиплайн (за доп. плату).

Захватывающий трио-круиз воздух – вода – земля с левого берега Катуни на правый.

Скоростной канатный спуск протяжённостью 1500 метров свободного скольжения.

Прогулка-полёт на зиплайне через границу Алтайского края и Республики Алтай.

Вас взбудоражит идея совершить полет над рекой Катунь, увидеть разноцветье лугов, поймать ощущение свободы и бескрайности.

С горы Емельянова грива вы сможете созерцать Бирюзовую Катунь и отроги хребтов так называемой Алтайской Тосканы.

Трансфер Ая – Бирюзовая Катунь (35 км).

Ужин.

Вечер нео-кочевников в этно-стиле с фольклорной программой.

С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными эпосами и балладами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур) как этнические, так и популярные мелодии, станете слушателем, а, возможно, и участником импровизированного алтайского оркестра.

Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» в районе Бирюзовой Катуни. Пешком – 7 км, авто – 105 км.

Айский мост. Скала «Чертов палец». Этно-программаАйский мост. Скала «Чертов палец». Этно-программаАйский мост. Скала «Чертов палец». Этно-программаАйский мост. Скала «Чертов палец». Этно-программаАйский мост. Скала «Чертов палец». Этно-программа
5 день

Рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада

Завтрак.

Трансфер Бирюзовая Катунь – Усть-Сема (30 км).

Всем известно, что один в поле не воин, а мы с вами уже давно настоящая дружная команда.

Попробуем себя на целеустремленность и командный дух, совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах.

Именно сплав позволит нам сблизиться с еще одной стихией – водой.

Рафтинг интересен как любителям экстрима, так и тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного ракурса.

Камышлинский водопад удивит даже искушенных: два каскада разбивают воду на миллион мелких брызг, ударяющихся о землю с характерным рокотом.

Привлекателен не только сам водоем, но и природа вокруг – скалы, сложенные из кварцитов, известняка, кристаллических сланцев и порфиритов, а также сочная растительность, которая меняет окраску ежесезонно.

Алтайские сувениры и подарки на ярмарке в Аржан Суу и Бирюзовая Катунь.

Трансфер до этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» (10 км).

По желанию:

  • пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь (за доп. плату);
  • баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения (за доп. плату);
  • посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот (за доп. плату);
  • прогулка на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – восстанавливающий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного;
  • медитативный релакс на пруду;
  • прогулка с собакой по «алтайским джунглям», где тишина и щебетание птиц, запах луговой травы и бесконечное созерцание горных пейзажей, впечатляющие виды на Катунь и долину речки Талдушка.

Ужин.

«Вечерний чай по-алтайски»: сидя на шырдаке, Вы сможете попробовать, как ароматный традиционный чай кочевников – час с талканом, так и собранный в окрестностях этно-глэмпинга травяной чай, а сопровождать чаепитие будет уже знакомый нам ритуал «Алтайская сказка на ночь: преображение нео-кочевников».

Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» в районе Бирюзовой Катуни. Пешком – 7 км, авто – 140 км.

Рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопадаРафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопадаРафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопадаРафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопадаРафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопадаРафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопадаРафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада
6 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт (45 км).

Отъезд с 7 до 8 часов утра.

Пешком – 2 км, авто – 45 км.

Проживание

Тур предусматривает 2-3-х местное проживание на турбазе «Зеленый Колобок» и вэтно-глэмпинге «Алтайское Кочевье» (или аналогичных).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранных дат, руб:

Место в 2-х
местном
номере
Одноместное
размещение
3-й в
номере
5 июня56 66676 66646 666
12 июня67 77787 77757 777
19 июня, 26 июня64 44484 44454 444
03 июля, 10 июля, 17 июля, 24 июля, 31 июля, 07 августа,
14 августа, 21 августа
67 77787 77757 777
28 августа, 04 сентября62 22282 22252 222
11 сентября, 18 сентября, 25 сентября64 44484 444 54 444

Варианты проживания

Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»

3 ночи

Юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье» расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере две односпальные кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен в кафе. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления. Трехместное размещение – по согласованию, евро-раскладушка.

Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»

Турбаза «Зеленый Колобок»

2 ночи
Турбаза «Зеленый Колобок» расположена в с. Акташ Улаганского района Республики Алтай. Турбаза построена из эко материалов. Большая территория, на которой находится блинный ресторан. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: одна или две односпальные кровати (иногда двуспальные), стол, стулья.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд от Горно-Алтайска и обратно на комфортабельном автобусе
  • 2-3-х местное размещение: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
  • Питание – завтрак (кроме 1 дня), ужин
  • Посещение этно-аила
  • Авторские этно-кулинарные события
  • Сплав
  • Фольклорная программа с горловым пением
  • Другие экскурсии и активности согласно программе
  • Страхование (в том числе от укуса клеща)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиабилет до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды)
  • Входные билеты на пляж (850-950 руб. /чел.)
  • Рекреационные сборы (150 руб. /чел)
  • Билет на канатную дорогу (от 1200 руб.)
  • Баня (от 1500 руб. на чел.)
  • Дополнительные трансферы и экскурсии (от 500 руб.)
  • Сувениры
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • комплект удобной одежды для отдыха;
  • непродуваемая и непромокаемая куртка;
  • теплый свитер;
  • две пары удобной обуви;
  • лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц;
  • защиту от солнца (крем, очки, головной убор);
  • предметы личной гигиены;
  • индивидуальные медикаменты;
  • репелленты;

Для сплава:

  • кроссовки (легкие, возможно намокание), куртка (легкая непромокаемая), головной убор по погоде (кепка-шляпа-бандана или шапочка), непромокаемый чехол для телефона (если планируете фотографирование).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли на маршруте клещи?

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Рекомендованные рейсы

Рекомендуемые рейсы по маршруту Москва – Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
3 окт 2023
Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемся.
Отличный глемпинг- тихий и уютный. В юрте жить очень необычно, но в то же время комфортно.
Нам попался самый лучший гид- Артём. Огромное спасибо, это был незабываемый отпуск.
Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемся.Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемся.Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемся.Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемся.Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемся.Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемся.Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемся.Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемся.Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемся.
И
5 сен 2023
Очень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тура - проникаешься культурой алтайцев. Гиды работают профессионально и с заботой. Понравилось разнообразие программы: есть и активные дни и расслабленные. Прекрасный выбор для знакомства с Алтаем. Не всегда удачны были ланч боксы в поездках по наполнению, но это не повлияло на общее впечатление.
Очень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тураОчень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тураОчень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тураОчень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тураОчень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тураОчень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тура
Ж
27 июня 2023
Для меня, в этом туре все совпало - и люди, и место. Глемпинг - замечательнейшее место! Красиво, безлюдно и с удобствами.
Гиды замечательные! Ориентированы на туристов и позитивные!
С ребятами в группе тоже повезло. Все адекватные и на позитиве!
Вылазки по туристическим местам понравились. Алтай красив в любую погоду и в любом месте! А музыка и песни коренных народов прекрасно "ложатся" на виды за окном - очень атмосферно!
Мне не всегда хочется возвращаться в место, где я уже была, но сюда я бы вернулась. Только экскурсионку уже другую выбрала бы, чтобы новые места посмотреть.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Сплавы и рафтингВодные развлеченияАвторскиеВсе туры6-дневные турыНа автобусе

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