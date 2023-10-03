Через особый образ жизни, наполненный энергией и силой природы, через наследие кочевников и приключения вы прикасаетесь к древнему и сакральному.
Концептуальное размещение в юрте, сочетание комфорта и аутентичности, погружение в древнюю культуру кочевой цивилизации – всё это ждет вас в этом туре.
Вы сможете побыть наедине с природой, узнать себя в новых условиях, познакомиться с новой культурой и послушать истории, которые еще надолго останутся в вашей памяти.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Легендарный Чуйский тракт
Встреча в Горно-Алтайске.
Место встречи – аэропорт, время встречи – 10:00.
Трансфер аэропорт – Манжерок (30 км).
Что такое Манжерок?
Воспетое Эдитой Пьехой местечко с французским оттенком Манжерок – это не только название села и фешенебельного горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.
Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату).
Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.
Прогуляйтесь по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет во всей России.
Парк, находящийся на вершине горы Малая Синюха, имеет 3 тропы общей протяженностью 5 км.
По пути вы встретите множество краснокнижных растений, а также арт-объекты, повествующие историю древнего Алтая: каменное изваяние Кезер таш и его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.
Трансфер Манжерок – Акташ (320 км).
Экскурсия «Легендарный чуйский тракт» вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи.
История тракта уходит вглубь веков. Когда-то это была тропа, по которой могли пройти только лошади и люди.
Именно эта дорога была ответвлением Великого шелкового пути.
Сейчас Чуйский тракт входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.
В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м) – живописный с серпантинной дорогой, он известен с X века.
В переводе с алтайского означает «Узкая ступня».
Поднимаясь наверх, Вы насладитесь впечатляющими изгибами серпантина, а на плоской и протяжной вершине Вам откроется великолепная панорама долин и гор.
Ужин.
Позднее размещение.
Размещение: турбаза «Зеленый колобок», база отдыха «Красные ворота» или подобное в Улаганском районе. Пешком – 7 км, авто – 350 км.
Алтайский Марс и Гейзеровое озеро
Завтрак.
Экскурсия в Кызыл-Чин (85 км), известного как «Алтайский Марс» – это крутые каньоны, цвет которых по всей долине варьируется от бледно-желтого до насыщенно бордового.
Выходы разноцветных глин на поверхность создают ощущение другой планеты.
Именно здесь у Вас получатся самые яркие алтайские фото.
Фотостоп на фоне Чуйских Альп – ледниковых массивов Северо-Чуйского хребта.
Экскурсия на Гейзеровое озеро (75 км) – красивое, чистое и незамерзающее даже зимой озеро.
Его можно сравнить с «земным глазом» или зелено-голубым порталом в другой мир.
В воде можно заметить разводы округлой формы, которые являются лишь отражением процессов, происходящих на дне озера.
Именно там оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка.
Возвращение на базу отдыха (10 км).
Ужин.
Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».
Размещение: турбаза «Зеленый колобок», база отдыха «Красные ворота» или подобное в Улаганском районе. Пешком – 15 км, авто – 170 км.
Древние символы Алтая
Завтрак.
Трансфер Акташ – Бирюзовая Катунь (320 км).
На обратном пути посетим урочище Калбак-Таш, где вы не только увидите, но и соприкоснетесь с самой историей, с древнейшими петроглифами.
Около 500 композиций с более чем 5 тысячами рисунков от неолита до тюркской эпохи расположились на берегу реки Чуи.
Фотостоп в сакральном месте – Чуй-Оозы.
Здесь сливаются две реки: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни, которые, прежде чем смешаться, «идут» рука об руку вместе.
В очертаньях горы, высящейся над слиянием рек, можно увидеть голову богатыря и его лошади.
Остановка на Семинском перевале (1717 м) – один из перевалов Чуйского тракта, покрытый многовековыми «бородатыми» кедрами.
Он является своеобразным переходом от нетронутой человеком природы Центрального Алтая к цивилизации и освоенности.
Здесь Вы сможете попробовать кофе по-алтайски с кедровыми орехами и приобрести как местные традиционные сувениры и гастро-специалитеты, так и экологические товары из соседней Монголии.
Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» – это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт.
Мы верим, что каждый человек стремится к единству с природой – силой, которая подарила ему жизнь.
Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков – бережное отношение к природе, осознанное потребление, сохранение традиций.
При этом создадим атмосферу современного и комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор.
Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.
Мы пройдемся до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами.
Эти самые волны выточили в скале древний грот Ихтиандра.
Продолжим прогулку по эко-тропе карстового комплекса Тавдинских пещер, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот.
Мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов (1,5 часа, 2 км).
Ужин в стиле гастро-тревел-пати: вы сможете поучаствовать в объединяющем кулинарном мастер-классе.
Дегустация местных блюд (курут – в переводе с тюркского «сухой» – соленый сыр, боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов).
Вы также продегустируете ароматный традиционный чай кочевников – час с талканом и собранный в окрестностях этно-глэмпинга травяной чай.
Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» в районе Бирюзовой Катуни. Пешком – 7 км, авто – 320 км.
Айский мост. Скала «Чертов палец». Этно-программа
Завтрак.
Трансфер Бирюзовая Катунь – Горно-Алтайск (45 км).
Этно-программа «Алтайский Аил»: знакомство с жилищем алтайцев, их национальной одеждой, традициями и уникальными обрядами.
Занимательные тюркские истории погрузят вас в быт и этнику этого народа.
Со смотровой площадки на горе Тугая «заселфитесь» с видом на уютную столицу Республики Алтай.
Трансфер Горно-Алтайск – пешеходный Айский мост (25 км) – символический пограничный переход из Республики Алтай в Алтайский край.
Прогулка по мостику на левобережье Катуни.
Именно здесь мы совершим ритуал очищения, попрощаемся с проблемами и перейдем к новому этапу путешествия, возможно для кого-то это будет следующая грань или «алтайская» страница жизненного пути.
Прогулка к скале «Чертов палец» – место, которое получило свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.
Поднимаемся по тропе, с обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озеро Ая.
По желанию: зиплайн (за доп. плату).
Захватывающий трио-круиз воздух – вода – земля с левого берега Катуни на правый.
Скоростной канатный спуск протяжённостью 1500 метров свободного скольжения.
Прогулка-полёт на зиплайне через границу Алтайского края и Республики Алтай.
Вас взбудоражит идея совершить полет над рекой Катунь, увидеть разноцветье лугов, поймать ощущение свободы и бескрайности.
С горы Емельянова грива вы сможете созерцать Бирюзовую Катунь и отроги хребтов так называемой Алтайской Тосканы.
Трансфер Ая – Бирюзовая Катунь (35 км).
Ужин.
Вечер нео-кочевников в этно-стиле с фольклорной программой.
С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными эпосами и балладами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур) как этнические, так и популярные мелодии, станете слушателем, а, возможно, и участником импровизированного алтайского оркестра.
Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» в районе Бирюзовой Катуни. Пешком – 7 км, авто – 105 км.
Рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада
Завтрак.
Трансфер Бирюзовая Катунь – Усть-Сема (30 км).
Всем известно, что один в поле не воин, а мы с вами уже давно настоящая дружная команда.
Попробуем себя на целеустремленность и командный дух, совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах.
Именно сплав позволит нам сблизиться с еще одной стихией – водой.
Рафтинг интересен как любителям экстрима, так и тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного ракурса.
Камышлинский водопад удивит даже искушенных: два каскада разбивают воду на миллион мелких брызг, ударяющихся о землю с характерным рокотом.
Привлекателен не только сам водоем, но и природа вокруг – скалы, сложенные из кварцитов, известняка, кристаллических сланцев и порфиритов, а также сочная растительность, которая меняет окраску ежесезонно.
Алтайские сувениры и подарки на ярмарке в Аржан Суу и Бирюзовая Катунь.
Трансфер до этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» (10 км).
По желанию:
- пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь (за доп. плату);
- баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения (за доп. плату);
- посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот (за доп. плату);
- прогулка на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – восстанавливающий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного;
- медитативный релакс на пруду;
- прогулка с собакой по «алтайским джунглям», где тишина и щебетание птиц, запах луговой травы и бесконечное созерцание горных пейзажей, впечатляющие виды на Катунь и долину речки Талдушка.
Ужин.
«Вечерний чай по-алтайски»: сидя на шырдаке, Вы сможете попробовать, как ароматный традиционный чай кочевников – час с талканом, так и собранный в окрестностях этно-глэмпинга травяной чай, а сопровождать чаепитие будет уже знакомый нам ритуал «Алтайская сказка на ночь: преображение нео-кочевников».
Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» в районе Бирюзовой Катуни. Пешком – 7 км, авто – 140 км.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт (45 км).
Отъезд с 7 до 8 часов утра.
Пешком – 2 км, авто – 45 км.
Проживание
Тур предусматривает 2-3-х местное проживание на турбазе «Зеленый Колобок» и вэтно-глэмпинге «Алтайское Кочевье» (или аналогичных).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранных дат, руб:
Место в 2-х
местном
номере
Одноместное
размещение
3-й в
номере
|5 июня
|56 666
|76 666
|46 666
|12 июня
|67 777
|87 777
|57 777
|19 июня, 26 июня
|64 444
|84 444
|54 444
03 июля, 10 июля, 17 июля, 24 июля, 31 июля, 07 августа,
14 августа, 21 августа
|67 777
|87 777
|57 777
|28 августа, 04 сентября
|62 222
|82 222
|52 222
|11 сентября, 18 сентября, 25 сентября
|64 444
|84 444
|54 444
Варианты проживания
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»
Юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье» расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере две односпальные кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен в кафе. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления. Трехместное размещение – по согласованию, евро-раскладушка.
Турбаза «Зеленый Колобок»
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд от Горно-Алтайска и обратно на комфортабельном автобусе
- 2-3-х местное размещение: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
- Питание – завтрак (кроме 1 дня), ужин
- Посещение этно-аила
- Авторские этно-кулинарные события
- Сплав
- Фольклорная программа с горловым пением
- Другие экскурсии и активности согласно программе
- Страхование (в том числе от укуса клеща)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиабилет до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды)
- Входные билеты на пляж (850-950 руб. /чел.)
- Рекреационные сборы (150 руб. /чел)
- Билет на канатную дорогу (от 1200 руб.)
- Баня (от 1500 руб. на чел.)
- Дополнительные трансферы и экскурсии (от 500 руб.)
- Сувениры
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- комплект удобной одежды для отдыха;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- теплый свитер;
- две пары удобной обуви;
- лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц;
- защиту от солнца (крем, очки, головной убор);
- предметы личной гигиены;
- индивидуальные медикаменты;
- репелленты;
Для сплава:
- кроссовки (легкие, возможно намокание), куртка (легкая непромокаемая), головной убор по погоде (кепка-шляпа-бандана или шапочка), непромокаемый чехол для телефона (если планируете фотографирование).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли на маршруте клещи?
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Рекомендованные рейсы
Рекомендуемые рейсы по маршруту Москва – Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Отличный глемпинг- тихий и уютный. В юрте жить очень необычно, но в то же время комфортно.
Нам попался самый лучший гид- Артём. Огромное спасибо, это был незабываемый отпуск.
Гиды замечательные! Ориентированы на туристов и позитивные!
С ребятами в группе тоже повезло. Все адекватные и на позитиве!
Вылазки по туристическим местам понравились. Алтай красив в любую погоду и в любом месте! А музыка и песни коренных народов прекрасно "ложатся" на виды за окном - очень атмосферно!
Мне не всегда хочется возвращаться в место, где я уже была, но сюда я бы вернулась. Только экскурсионку уже другую выбрала бы, чтобы новые места посмотреть.