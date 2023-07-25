Озера относятся к числу наиболее посещаемых и всемирно известных рекреационных объектов Горного Алтая. Происхождение озер – ледниково-тектоническое и химический состав воды в них различается. Вода «второго» озера содержит повышенную концентрацию серебра, а вода «пятого» озера – железа. Маршрут подходит даже для неопытных путешественников.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Село Элекмонар
Встреча участников конного похода по Горному Алтаю происходит в селе Элекмонар, желательно до 15 часов.
Затем сборы, погрузка вещей и снаряжения на внедорожник, и выезд к конной ферме.
Дорога займет около полутора – двух часов и доставит Вам незабываемые впечатления от мастерства водителя и выносливости автомобиля!
УАЗ – всегда для Вас!
По прибытию на конную базу – размещение в палатках, инструктаж, занятия по верховой езде, далее баня и ужин знакомств.
Урочище Сортеш - г. Кылай
Подъем рано утром, завтрак и выход на маршрут.
Конечной точкой конного перехода сегодня будет стоянка на поляне у горы Кылай, откуда открывается вид на ее вершину, особенно она хороша в лучах утреннего солнца.
Протяженность: ~30 км / 4-6 часов.
Кылай - Каракольские озера - Замки Горных духов - лог Муихта
Выдвигаемся в сторону одних из самых красивых озер Алтая – Каракольских!
Около часа едем по проселочной дороге.
Здесь делаем остановку и совершаем пешую прогулку по живописной тропе вдоль озер до самого снежника у шестого из них.
Возвращаемся к лошадкам и продолжаем путь в сторону Замков Горных духов, овеянных множеством сказаний и легенд.
Прежде всего – сложный подъем на перевал, однако не пугайтесь!
Инструктор проведет вас максимально комфортной тропой к самому Цирку над озерами, где вы увидите Каракольские с высоты птичьего полета!
Снова небольшая остановка на перекус, отдых, конечно, фотосъемка и полный вперед.
Через Перевал Багаташ, приходим к Замкам и небольшой спуск в долину Муихта.
Протяженность: верхом ~25 км / 4-5 часов.
Лог Муихта - перевал Ак-кая - водопад Малая Ак-кая - долина Айрык
Покидаем долину Муихта и движемся по конной тропе на перевал Ак-кая, откуда нам открывается восхитительный мир горного хребта Иолго!
А под перевалом красуется, отражая водной гладью небо, озеро.
Дальше путь конного похода лежит с перевала к небольшому живописному водопаду, где делаем остановку на обед.
Продолжаем маршрут перевалом Малая Ак-кая.
Тропа змейкой скользит над ущельем, за которым обзором в 300 градусов горные массивы и скальные вершины, завершаясь уже в Лунной долине, которая и является конечной точкой сегодняшнего дня.
Протяженность: верхом ~26 км / 5-6 часов.
Долина Айрык - Каракокшинская пещера - Баюкская смотровая - Айрык
Едем без арчимаков вдоль всей Лунной долины – именно так переводится Айрык с алтайского языка, до Каракокшинской пещеры.
Пока лошадки отдыхают – группа конного тура отправляется в недры подземного царства.
Для успешного посещения – берем с собой фонари, воду и сменные вещи, чтобы переодеться, при необходимости, после подъема из пещеры.
Вдоволь изучив подземные красоты Алтая, отправляемся к стоянке на обед.
Во второй половине дня желающие могут организовать себе «баню», а для особо пытливых до красот – снова конная прогулка на смотровую площадку Баюкских озер.
Только представьте себе одиннадцать жемчужин – озер, сверкающих в лучах закатного солнца!
Протяженность: верхом ~ 26 км / 5-6 часов.
Урочище Айрык - Айрыкские озера - озеро Вероники - озеро Виктории - Кылай
Конной тропой через Айрыкский перевал с одноименными озерами попадаем к местам, откуда открывается великолепный вид на озеро Вероники, формой напоминающее песочные часы или женскую фигуру.
Следующий ландшафт – долина Уул, в которую пешком в поводу ведем около 100 метров лошадей и завершающим впечатлением конного перехода этого дня становится еще одно озеро – Виктория.
Сделав остановку и у этого прекрасного места, группа конного тура по Алтаю отправляется на уже знакомую стоянку на Кылайской гриве.
Протяженность: верхом ~30 км / 5-6 часов.
Кылайская грива - урочище Сортеш
Проезжаем маральник Ингурек и прибываем на конную базу – Сортеш, который, к слову, с Алтайского языка переводится как «Желтая глина»..
Конечно баня и, непременно, участие группы в национальном обычае «Чей-чей», где каждый сможет поделиться пережитыми эмоциями.
Протяженность: верхом ~25 км / 4-5 часов.
Урочище Сортеш - с. Элекмонар
Автомобиль приедет за вами на базу к 8:00, чтобы в 9:00 уже прибыть в с. Элекмонар, откуда можно отправиться домой или продолжить путешествия в экскурсиях или сплавах.
Протяженность: на авто 24 км / 1,5 часа.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках на протяжении всего маршрута.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Горно-Алтайск и обратно (только в день заезда и день выезда)
- Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
- Баня в соответствии с программой тура
- Питание
- Аренда лошадей
- Работа инструктора – проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
- Рекреационные сборы
- Страховки от несчастного случая / медицинская страховка
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска, Новосибирска, Барналуа и обратно
- Билет на автобус от г. Новосибирск, г. Барнаула к месту начала тура и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- спальник (температура комфорт 0 - +5) (спальник выдается, по желанию рекомендуем взять свой, если имеется);
Одежда:
- нательное белье;
- свитер теплый;
- свитер более легкий;
- теплые штаны на холодную погоду;
- штаны из плотной ткани (возможет камуфляж);
- шорты или легкие штаны;
- майка / футболка (2-3 в зависимости от длинны маршрута);
- шерстяные носки (больше одной пары);
- х/б носки (несколько пар);
- утепленная, просторная куртка;
- ветровка (штормовка);
- перчатки;
- головной убор;
- купальник.
Обувь:
- РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ (желательно на гладкой подошве с каблуком);
- кеды либо кроссовки;
- тапочки – выбегать ночью из палатки в куста или посидеть у костра.
Будет полезно:
- фонарик карманный либо налобный;
- набор ниток с иголками;
- запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
- плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;
- походный нож;
- влажные гигиенические салфетки в поход;
- туалетная бумага;
- крем от солнечных ожогов;
- необходимые лично Вам лекарственные препараты;
- средства личной гигиены (обязательно влажные салфетки);
- специфические лекарственные средства, которые могут пригодиться именно Вам.
Старайтесь не брать лишних вещей!
Что из специального снаряжения на конный тур нам предоставят?
- Аптечка
- Общегрупповой набор посуды
- Топор
- Пила
- Тент
- Палатка
- Спальник (температура 0 +5, вещь индивидуального пользования, поэтому рекомендуем взять свой при наличии)
- Полиуретановый коврик
- Личная посуда
- ОЗК (резиновый плащ от дождя)
- Герметичный арчимак (переметные сумки, которые надеваются на лошадь, для перевозки груза)
- Драйбег - гермомешок
Как добраться?
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).
Из Горно-Алтайска – входит в стоимость тура.
Туда: утром в день старта маршрута с 9:00 до 10:30 встреча в аэропорту.
Обратно: в день завершения тура трансфер в 12 часов дня. В 13:30-14:00 прибытие в ГА.
При необходимости возможен вариант забронировать доп. ночь за дополнительную плату и утром отправиться в аэропорт к первым рейсам (6-7 утра).
Самолет:
- стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 16 000 руб.
- стоимость Москва – Новосибирск – Москва ~ 12 000 руб.
- стоимость Москва – Горно-Алтайск – Москва ~ 17 000 руб.
Время в пути ~ 4 ч 20 мин.
Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.
Время в пути 56 ч.
Автобус:
- Новосибирск – Чемал (~1500 р.), 500 км, время в пути ~ 9 ч;
- Барнаул – Чемал (~1200 р.), 350 км, время в пути ~ 6 ч.
Стоимость билета может меняться. Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Есть ли мобильная связь на маршрутах?
В пределах с. Элекмонар ловят Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.
На конных маршрутах в горах связи нет (только экстренная), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.
Есть ли на Алтае клещи?
Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты. (Есть срочная вакцина - не менее чем за 2 недели до выезда и простая - 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели). Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.
Отмечаем Ваше внимание также на том, что в ВЫСОКОГОРЬЕ, ГДЕ ПРОХОДИТ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МАРШРУТА клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.
Погодные условия
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 градусов по С днём и от +5 до +15 градусов по С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов. На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий. В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник.
Как добраться шаг за шагом
Через г. Горно-Алтайск (основной и самый удобный вариант):
Шаг 1. Заходите на сайт www.s7.ru и покупаете билеты по направлению Горно-Алтайск (мы заранее поможем Вам подобрать авиабилеты)
Шаг 2. Прилетаете в Горно Алтайск - звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт. Трансфер из Горно-Алтайска и обратно включен в стоимость.
Шаг 3. Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.
Через г. Барнаул (вариант 1) - описание пути без пересадок.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом)
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал (~ 650 р.)
Шаг 4. Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Барнаул (вариант 2) – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта - на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом).
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Барнаул – Горно-Алтайск (~ 450 р.)
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала - звоните организатору.
Шаг 6. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Новосибирск (вариант 1) – описание пути без пересадок.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта/ ж/д вокзала - на маршрутном такси до автовокзала
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал (~ 800 р.)
Шаг 4. Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
Через г. Новосибирск (вариант 2) – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта/ ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск– Горно-Алтайск (~ 600 р.)
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
Шаг 6. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
ИЛИ:
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск - Бийск (~ 350 р.)
Шаг 4. На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 4. Едете ~ 3 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
ИЛИ:
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 350 р.), едете ~ 5 часов
Шаг 4. На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до г. Горно-Алтайск (~ 300 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 6. Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
Шаг 7. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 8. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 9. Вас встречают в течение 5 минут.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Какая техника безопасности?
Лошади:
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:
- держать дистанцию (не слишком далеко и не слишком близко),
- следить за тем, чтобы не проходить слишком близко от стволов деревьев и под низкими ветками,
- не давать постоянно есть траву путем натягивания и поднятия поводом головы лошади,
- не ездить через кусты,
- не заходить в опасные места (залезать на скалы, на крутые откосы, в глубокие места рек),
- не давать прыгать с камней.
Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.
Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.
Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):
- К лошади подходить сзади не надо – наши лошади спокойны, но все ж они ЛОШАДИ. Могут испугаться и лягнуть.
- Лошадь – большое и мощное животное, следите, чтобы случайно не наступила вам на ногу.
- При остановке лошадь не отпускать. Ее необходимо привязывать или попросить подержать товарища.
- Чембур – веревка, предназначенная для того, чтобы лошадь привязывать на время остановки и подгонять во время перехода.
- Если вы понимаете, что отстаете – лошадь необходимо подгонять, если не получается, то можно воспользоваться чембуром – это нормально, лошади не будет больно.
- Дистанция между всадниками 2 – 3 метра, желательно не отставать и, соответственно, не догонять, упираясь во впереди идущего коня, т. е. держать дистанцию. Это сэкономит и силы лошади (каждому существу при физических нагрузках необходимо придерживаться определенного темпа, нагрузки) и время, особенно драгоценное при длинных переходах.
- В течение перехода по возможности или по ощущениям контролировать и следить, не ослабились ли подпруги (шлейки, фиксирующие седло на лошади).
- Знать, как выглядит амуниция вашей лошади. Конечно, все сразу не запомнить, но по крайней мере запоминайте место, куда положили амуницию после того, как расседлали.
- Знать и учиться, как правильно седлать и рассёдлывать лошадь.
- Следить за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что то увидели – сообщите инструктору.
- Лошадь – лучший друг, товарищ и брат во время похода. Надо установить в ней контакт, чтобы вы друг другу доверяли и было взаимопонимание, разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте… и т. д. Достоверно известно – ей это очень приятно!
Есть ли ограничения по весу участника?
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.
Где можно оставить чемоданы, рюкзаки на время тура?
Все вещи перепаковываются в арчимаки, а чемоданы и рюкзаки остаются в специальной кладовке для вещей до времени возвращения с маршрута.