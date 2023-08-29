Путешествие-перевоплощение в кочевника в мини-группе до 7 человек: будем жить в настоящих юртах, проводить ритуалы и посещать сакральные места Алтая. Увидим слияние Катуни и Чуи, сплавимся на рафтах по бурной воде, примерим традиционные костюмы и примем участие в кулинарном мастер-классе. Заедем в гости к алтайцам, узнаем об обычаях и продегустируем блюда национальной кухни: хурут, конфеты из талкана, травяной чай, боорсоки, арак. Проедем километры Чуйского тракта и полюбуемся панорамами с перевалов. Для полной перезагрузки желающие смогут пройти терапию на пасеке — восстанавливающий сон под жужжание пчёл и аромат мёда.

Описание

Организационные детали

После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 30% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Полная оплата тура производится напрямую организатору за 15 дней до заезда.

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион — местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты.

При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объёме. Стоимость данного экскурсионного дня не возмещается. Рекомендуемые рейсы из Москвы в Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.

Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.