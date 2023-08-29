Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Увидим слияние Катуни и Чуи, сплавимся на рафтах по бурной воде, примерим традиционные костюмы и примем участие в кулинарном мастер-классе.
Заедем в гости к алтайцам, узнаем об обычаях и продегустируем блюда национальной кухни: хурут, конфеты из талкана, травяной чай, боорсоки, арак. Проедем километры Чуйского тракта и полюбуемся панорамами с перевалов.
Для полной перезагрузки желающие смогут пройти терапию на пасеке — восстанавливающий сон под жужжание пчёл и аромат мёда.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|56 666 ₽
Описание
Организационные детали
После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 30% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Полная оплата тура производится напрямую организатору за 15 дней до заезда.
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион — местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты.
При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объёме. Стоимость данного экскурсионного дня не возмещается. Рекомендуемые рейсы из Москвы в Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Проживание. Разместимся в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» в 2-местных номерах с удобствами и 2 ночи проведём на турбазе «Зелёный колобок» (или «Красные ворота», Aktash Village). На территории есть Wi-Fi. Возможно размещение в 1-местном номере за доплату и подселение 3-го человека в номер со скидкой.
Питание. Включены завтраки и ужины. Попробуем блюда алтайских кочевников: хурут (сушёный сыр), конфеты из талкана (ячменной муки), арак (крепкий алкогольный напиток), травяной чай и боорсоки (пончики с мёдом). Ужин 3-го дня представляет собой гастровечеринку с кулинарным мастер-классом. Дополнительно оплачиваются обеды.
Дети. От 12 лет.
Программа тура по дням
Манжерок, экотропа, Чуйский тракт и перевал
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00. После чего нас ждёт переезд в Манжерок (30 км). Здесь желающие смогут подняться по канатной дороге на гору Синюха (за доплату). Прогуляемся по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет в России. Узнаем о краснокнижных растениях и истории края.
Затем отправимся в Акташ (320 км). Прокатимся по Чуйскому тракту, который когда-то был всего лишь тропой и ответвлением Великого шёлкового пути. Преодолеем перевал Чике-Таман (1460 метров над уровнем моря).
Поздно вечером заселимся на турбазу в Улаганском районе.
Алтайский Марс, Гейзерное озеро и ритуал у костра
Позавтракав, отправляемся гулять по Алтайскому Марсу, он же Кызыл-Чин. Увидим красные каньоны и сделаем яркие фото. Полюбуемся ледниками Северо-Чуйского хребта и посетим Гейзерное озеро. Вторая локация похожа на портал в другой мир, не замерзает даже зимой и переливается зелёно-голубыми оттенками.
К ужину вернёмся на турбазу. Все желающие смогут принять участие в ритуале у костра с обрядом кормлением Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».
Пройдём за день 15 км. Проедем — 170 км.
Сакральные места, Тавдинские пещеры и кулинарный мастер-класс с дегустацией
После раннего завтрака выезжаем из номеров и отправляемся по Чуйскому тракту к туристическому комплексу «Бирюзовая Катунь». Проедем Семинский перевал (1717 м) и остановимся для фото и созерцания в сакральном месте, где сливаются две реки.
Разместимся в этническом глэмпинге в настоящих юртах и почувствуем себя кочевниками! При этом сохраним комфорт. Оставшееся путешествие будем жить здесь среди алтайских гор, погружаясь в аутентичную атмосферу и узнавая традиции. Сегодня ещё успеем прогуляться к памятнику Рериха и Тавдинским пещерам, полюбоваться Катунью и поучаствовать в гастрономической вечеринке. Для нас будет проведён мастер-класс с дегустацией местных блюд. Попробуем курут, боорсаки и чай с талканом.
Пройдём за день 7 км. Проедем — 320 км.
Этническая программа, ритуал очищения, «Чёртов палец» и музыкальный вечер
Пора примерить наряды алтайцев, узнать ещё больше о жизни кочевников, их традициях и обрядах — отправляемся на этническую программу. Затем увидим пограничный Айский мост между Республикой Алтай и Алтайским краем. Здесь совершим ритуал очищения. Прогуляемся к скале «Чёртов палец» и поднимемся по тропе на обзорную точку. Желающие смогут прокатиться на зиплайне (за доплату).
После ужина в глэмпинге нас ждёт этническая музыкальная программа. Послушаем горловое пение, звучание комуса и топшуура. Познакомимся с национальными эпосом и балладами.
Пройдём за день 7 км. Проедем — 105 км.
Рафтинг, ярмарка, программа на выбор и ритуал на шырдаке
Сегодня в первой половине дня отправимся на рафтинг по Катуни. Сплочённой командой с брызгами и адреналином пройдём участок бурной воды, наслаждаясь живописными берегами. Увидим Камышлинский водопад и скалы из кварцитов, известняка, кристаллических сланцев и порфиритов.
После обеда посетим ярмарку, где желающие смогут приобрести алтайские сувениры. Далее программа на выбор:
1) Прогулка по экотропе в окрестностях глэмпинга.
2) Посещение пасеки, где можно продегустировать мёд и расслабиться с закрытыми глазами под монотонное жужжание пчёл и сладкие ароматы.
3) Отдых в бане с ритуалом и сеансом парения (за доплату).
4) Посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса (за доплату).
5) Прогулка с собакой.
Вечером проведём заключительный ритуал, сидя на ширдаке и наслаждаясь чаем с талканом.
В день пройдём не более 7 км. Проедем — 140 км.
Отъезд
После завтрака выселяемся из юрт и отправляемся в Горно-Алтайск. Выезд ориентировочно в 07:00-08:00 утра. Проводим вас до аэропорта/автовокзала.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды на комфортабельном минивэне
- Завтраки и ужины
- Кулинарный мастер-класс с дегустацией
- Посещение всех локаций по программе
- Рафтинг по Катуни
- Фольклорная программа с горловым пением
- Страхование (в том числе от укуса клеща)
- Работа гида
- Обратите внимание, после заявки необходимо оплатить организатору напрямую 30% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Полная оплата тура производится напрямую организатору за 15 дней до заезда
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение - по запросу (76 666 - 87 777 руб.)
- Размещение 3-го человека в номере - по запросу (46 666 - 57 777 руб.)
- Обеды
- Входной билет на пляж - 850-950 руб
- Канатная дорога - от 1200 руб
- Баня - от 1500 руб
- Зиплайн
- Посещение Большой Тавдинской пещеры
- Обратите внимание, стоимость тура указана за 2-местное размещение с человека и зависит от сезона. Цена 56 666 руб. актуальна на тур с 5-го июня. В другие даты составляет от 62 222 до 67 777 руб. Перед бронированием просьба уточнять у организатора стоимость на конкретную дату
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Отзывы и рейтинг
Тур включает активный отдых (моторафтинг, конную прогулку, пешиий поход по Тропе предков, экстремальное восхождение в горы на квадроциклах), достопримечательности, историю и культуру алтайского народа.
Особая благодарность нашему гиду Артёму Казанцеву, который влюбил нашу группу в Алтай, поразил глубокими знаниями, высоким профессионализмом, организаторскими способностями, умением создавать тёплую, душевную атмосферу в группе.
Мы также благодарны персоналу этно-глэмпинга за внимательное отношение и профессионализм.
Кроме этого, благодаря этому туру мы познакомились с замечательными людьми из Владивостока и Санкт-Петербурга.