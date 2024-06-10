Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда

Групповой тур в Горно-Алтайске
Почувствовать морозное дыхание ледников, удивиться инопланетным пейзажам Алтайского Марса, вглядеться в Бирюзовое озеро, запрятанное среди гор — всё это мы сможем сделать в нашем джип-туре. Мы никуда не будем спешить и как следует проникнемся атмосферой каждой локации. И каждый день будем отмечать вкусным обедом на новой вершине!
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Джип-тур по Алтаю. Ледники, горные перевалы и Полярная звезда
Ближайшие даты:
10
июн
24
июн
8
июл
22
июл
5
авг
26
авг

Что вас ожидает:

Инопланетные пейзажи
Инопланетные пейзажи
Погрузимся в атмосферу космической планеты на Алтайском Марсе
Полярная звезда
Полярная звезда
Полюбуемся высокогорным озером в окружении альпийского разнотравья и отвесных скал
Морозное дыхание ледников
Морозное дыхание ледников
Кусочек зимы солнечным летом — такое необычное впечатление нас ждёт
В гостях у снежного барса
В гостях у снежного барса
Проедем через горные речки вдоль скального лога с озёрами в ущелье Ирбис-туу
Карагемский перевал
Карагемский перевал
Заберёмся на перевал, с которого виднеются горный массив горы Белуха и вершина Актуру
Курганный комплекс
Курганный комплекс
Посетим необычную локацию в долине хребта Чихачева, откуда до Монголии всего 5 км

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чуйскому тракту. Горные перевалы, слияние рек и скалы Белого Бома

Направляемся до села Кош-Агач. Поедем по легендарному Чуйскому тракту, с которого открываются шикарные виды. Дорога имеет древнюю историю, её мы обязательно поведаем.

В ходе путешествия поднимемся на высокогорный перевал Семинский, на котором возвышаются вековые кедры. На вершине перевала можно купить алтайские продукты: мумиё, мед, травяные чаи, кедровый орех и колоритные национальные сувениры.

Далее нас ждет второй перевал — Чике-Таман. Подъем и спуск — это горный серпантин, вырубленный в скалах. С вершины увидим горные долины, прогуляемся по старой части Чуйского тракта.

Чуть дальше остановимся на слиянии двух величественных рек — Чуи и Катуни. Еще с древних времен это место является святым и почитаемым на Алтае.

По пути остановимся в кафе Чуй-Оозы, где можно будет отведать блюда алтайской кухни.

Далее держим путь до скал Белого Бома и посетим памятник водителям Чуйского тракта.

А хотите увидеть часть дороги, где в древности проходил Шёлковый путь? Обязательно вам его покажем!

Вечером прибытие в село Кош-Агач, на турбазу Керуен, где вас уже будут ждать ужин и баня.

Путешествие по Чуйскому тракту. Горные перевалы, слияние рек и скалы Белого БомаПутешествие по Чуйскому тракту. Горные перевалы, слияние рек и скалы Белого БомаПутешествие по Чуйскому тракту. Горные перевалы, слияние рек и скалы Белого Бома
2 день

Алтайский Марс или Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горы

Природа здесь окрашена всеми оттенками красного и жёлтого, оранжевого и лилового, терракотового и сиреневого цвета, с коричневыми прослойками.

Оттенки Марса меняются не только от смены погодных условий, но и от времени суток. Лучше осматривать в утренние часы и солнечную погоду. Это время даёт возможность сделать отличные фотографии и насладиться красотами с минимальным количеством посетителей.

Марс можно разделить на три зоны: «Марс-1», «Марс-2» и «Марс-3». Два Марса находятся по нижнему течению одноименной реки Кызыл-Чин, на протяжении 3 километров.

До первого скопления холмов «Марс 1»доедем по равнине, а далее пешая прогулка по разноцветным холмам.

До зон «Марс-2» и «Марс-3» поднимемся на джипе, где с любой точки открываются марсианские пейзажи нереальной красоты. Также будет возможность побывать на местности «Луна», где можно погрузится в атмосферу поверхности лунного грунта.

После обеденного перекуса продолжим путь к вершине горы «Соок-кыр» (Холодная гора, высота 2919 метром). С обзорной площадки откроется незабываемый вид на Чуйскую степь от края до края.

Увидим дорогу, по которой вчера приехали, а на горизонте виднеются вершины Северо и Южно-Чуйских хребтов. Можно совершить пешую прогулку по вершинам гор. К вечеру возращение на базу.

Алтайский Марс или Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горыАлтайский Марс или Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горыАлтайский Марс или Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горыАлтайский Марс или Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горыАлтайский Марс или Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горы
3 день

Снежные вершины ледников Актуру и водопад

Нас будут ждать настоящие ледники, вековые кедры, молочные реки. В планах дойти до ледника Малый Актуру. Дорога в ущелье Актуру горная и практически отсутствует.

По дну ущелья течет бурная молочно-голубая река Актуру. Дойдём до водопада, бегущего с ледника по отвесным скалам.

Спуск до ледника Малый Актуру окажется непростым, но впечатляющим.

В долине нас ждёт обед в кедровом реликтовом лесу «Кафе у карлика». Под ногами тут камни, корни деревьев, родниковая кристально чистая вода и белоснежный мох.

Вечером возвращаемся на базу, полные впечатлений.

Снежные вершины ледников Актуру и водопадСнежные вершины ледников Актуру и водопадСнежные вершины ледников Актуру и водопадСнежные вершины ледников Актуру и водопадСнежные вершины ледников Актуру и водопадСнежные вершины ледников Актуру и водопад
4 день

К хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озеро

Выезжаем с базы отдыха и едем в отдаленное и нетронутое цивилизацией место в долину хребта Чихачева, туда, где нет случайных автомобилей и туристов, а до Монголии всего 5 км.

По дороге посетим древний курганный комплекс Юстыт и долину реки Кызылшин, ничем не уступающую по красоте Алтайскому Марсу, а по масштабу превосходящий его.

Обед запланирован у высокогорного живописного озера Кок-Коль (Бирюзовое озеро). Это место не похоже ни на одно другое место. Пейзажи этого дня — отвесные скалы, горная тундра, кристально чистые озёра Киндыктуколь и Небесное.

К вечеру возвращение домой, на базу.

К хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озероК хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озероК хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озероК хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озероК хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озеро
5 день

К Полярной звезде

Сегодня мы поедем к высокогорному нетронутому озеру Полярная звезда. Нам предстоит взобраться по горному серпантину на вершину Курайского хребта (3120 метров).

Нас ждут кристальные воды, альпийское разнотравье, заросли можжевельника и отвесные скалы. С вершины перед нами раскинется во всей своей красе Чуйская степь с многочисленными озерами. А с другой стороны, глубоко в ущелье среди скал, находится бирюзовое озеро Полярная звезда.

После обеда можно прогуляться по вершинам, где обитают повелители гор — козероги.

К вечеру возвращение на базу.

К Полярной звездеК Полярной звездеК Полярной звездеК Полярной звездеК Полярной звездеК Полярной звездеК Полярной звезде
6 день

Карагемский перевал

В этот день мы направимся к белкам Южно-Чуйского хребта. Начнем наш путь с Карагемского перевала — это одно из самых красивых и труднодоступных мест на Алтае.

Перевал начнется крутым подъемом и поднимемся до вершины гор на высоту — 2837 метров. Оттуда можно увидеть горный массив горы Белуха и вершину Актуру.

Во второй половине дня запланирован подъем на противоположную гору, здесь у нас будет уникальная возможность увидеть начала легендарных ледников Талдуринский и Софийский.

Талдуринский ледник — самый большой по площади на Алтае. Его площадь составляет 28,2 кв. км при длине 7,5 км.

Карагемский перевалКарагемский перевалКарагемский перевалКарагемский перевалКарагемский перевал
7 день

Ущелье Ирбис-Туу

В этот день нам предстоит побывать в гостях у снежного барса. Ущелье Ирбис-туу (гора снежного барса) находится на Южно-чуйском хребте. Дорога к вершинам ущелья идет через горные речки, крутые подъемы вдоль скального лога с озерами.

Здесь обитает самый загадочный и не изученный зверь — ирбис. На вершине около 3000 метров нам откроются белые пики ледников горы Ирбис-туу.

После обеда пройдемся по тропам ирбиса к небесному озеру, спрятанному в скальном цирке. Вечером возвращение на базу.

Ущелье Ирбис-ТууУщелье Ирбис-ТууУщелье Ирбис-ТууУщелье Ирбис-ТууУщелье Ирбис-ТууУщелье Ирбис-ТууУщелье Ирбис-Туу
8 день

Возвращение домой

Возвращение по уже знакомому Чуйскому тракту в Горно-Алтайск и вылет домой на следующее утро.

Проживание

Проживать будем на турбазе с красивым названием «Керуен», расположенной в районном центре, селе Кош-Агач.

Нас ждут комфортные 3-4-местные домики с санузлом и ванной комнатой. Изюминка домиков — панорамные окна, откуда открываются неповторимые виды на горы, просторные степи и долину реки Чуя. И, конечно же, есть баня))

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Турбаза «Керуен»

7 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно
  • Проживание на турбазе (кроме ночи перед вылетом обратно)
  • Трёхразовое питание (кроме кафе в день заезда и отъезда)
  • Услуги гида, все входные билеты, экскурсии
  • Страховка
Что не входит
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания — при необходимости
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • паспорт;
  • полис ОМС.

Обувь:

  • треккинговые ботинки (предпочтительней) или крепкие непромокаемые кроссовки;
  • шлепанцы для бани/душа.

Одежда:

  • ветрозащитные куртка и штаны;
  • свитер из флиса (флиса);
  • купальные плавки/шорты;
  • носки тёплые (1 пара);
  • шапка тёплая.

Дополнительно:

  • очки солнцезащитные;
  • индивидуальная аптечка (групповая предоставляется);
  • посуда (кружка, ложка, вилка, тарелка) — не требуется (за исключением, если предпочитаете кушать из своей). Вся посуда предоставляется.
Как проводится маршрут?

Маршрут проводится на высокопроходимых джипах с размещением до 4-х мест. Само путешествие проходит в формате уютной мини-группы на 3–8 человек.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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