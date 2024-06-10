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Путешествие по Чуйскому тракту. Горные перевалы, слияние рек и скалы Белого Бома

Направляемся до села Кош-Агач. Поедем по легендарному Чуйскому тракту, с которого открываются шикарные виды. Дорога имеет древнюю историю, её мы обязательно поведаем.

В ходе путешествия поднимемся на высокогорный перевал Семинский, на котором возвышаются вековые кедры. На вершине перевала можно купить алтайские продукты: мумиё, мед, травяные чаи, кедровый орех и колоритные национальные сувениры.

Далее нас ждет второй перевал — Чике-Таман. Подъем и спуск — это горный серпантин, вырубленный в скалах. С вершины увидим горные долины, прогуляемся по старой части Чуйского тракта.

Чуть дальше остановимся на слиянии двух величественных рек — Чуи и Катуни. Еще с древних времен это место является святым и почитаемым на Алтае.

По пути остановимся в кафе Чуй-Оозы, где можно будет отведать блюда алтайской кухни.

Далее держим путь до скал Белого Бома и посетим памятник водителям Чуйского тракта.

А хотите увидеть часть дороги, где в древности проходил Шёлковый путь? Обязательно вам его покажем!

Вечером прибытие в село Кош-Агач, на турбазу Керуен, где вас уже будут ждать ужин и баня.