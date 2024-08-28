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слабые. Практически ничего не удалось услышать об истории и культуре Алтая. Анастасия больше выполняла функцию сопровождающего и направляющего. Часто экскурсанты сами подсказывали Анастасии что нужно делать. Ни слова про остров Патмос и вообще о том что это за место и что это за остров! Ну и в остальном так же.

Жаль.