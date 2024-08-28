Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности. Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: «Козья тропка», ворота Сартакпая, храм Иоана Богослова на о. Патмос, «Зубы дракона» урочище Че-Чкыш.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсииУвлекательная экскурсия в райцентр Чемал и его окрестности предлагает путешественникам не только познакомиться с уникальным мягким и теплым климатом этого региона, но и ознакомиться с его богатой историей и природными достопримечательностями. С начала своего становления в конце 19 века село Чемал превратилось в известный бальнеологический курорт, привлекающий посетителей своими лечебными минеральными источниками и благоприятной экологической обстановкой. Экскурсия начнется с посещения «Козьей тропки» — живописного дороги с потрясающими видами на реку Катунь. Далее в путешествии по району Чемала мы посетим ворота Сартакпая — натуральное каменное образование, символизирующее вход в этот загадочный уголок Алтая. Наш маршрут также затронет остров Патмос, где находится храм Иоанна Богослова, место, связанное с мистическими легендами и духовной атмосферой. Не менее впечатляющее урочище Че-Чкыш, с его изумрудными лесами и мощным водопадом, станет еще одной остановкой на нашем пути. Здесь туристы смогут насладиться красотой дикой природы Алтая и узнать интересные факты о местной флоре и фауне. Обед в уютном кафе села Чемал будет приятным отдыхом после насыщенного утра. Это отличная возможность попробовать местные блюда и насладиться атмосферой горного поселения. Таким образом, экскурсия в райцентр Чемал и его окрестности обещает увлекательное путешествие, полное открытий и незабываемых впечатлений от природы и истории этого уникального уголка Алтая. Важная информация:
- Маршрут: отель – с. Чемал – остров Патмос – «Козья тропка» – Водопад Че-Чкыш – Ороктойский мост – отель.
- Способ передвижения: авто — 200 км, пешком — 4 км.
- Продолжительность: 8-9 часов.
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель.
по понедельникам в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Козья тропка
- Ворота Сартакпая
- Храм Иоана Богослова на о. Патмос
- Зубы дракона
- Урочище и водопад Че-Чкыш
- Аржан-Суу
- Ороктойский мост
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туркомплекс «Таежник»
Завершение: Республика Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 км Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Маршрут: отель - с. Чемал - остров Патмос - «Козья тропка» - Водопад Че-Чкыш - Ороктойский мост - отель
- Способ передвижения: авто - 200 км, пешком - 4 км
- Продолжительность: 8-9 часов
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 авг 2024
Экскурсия проведена на высшем уровне! отдельное спасибо водителю Владимиру и гиду Сергею Викторовичу!!! Мы остались очень довольны, на разных локациях выделялось достаточно времени чтобы все посмотреть и сделать фотографии)) За один день очень много ярких эмоций и положительных впечатлений!
Л
Любовь
20 авг 2024
Н
Надежда
15 авг 2024
Места, которые удалось посетить на этой экскурсии невероятной красоты! Не устаёшь поражаться красоте природы!
К сожалению, не могу высоко оценить нашего гида Анастасию. Чисто по-человечески, прекрасная девушка, но навыки гида очень
К сожалению, не могу высоко оценить нашего гида Анастасию. Чисто по-человечески, прекрасная девушка, но навыки гида очень
И
Ирина
14 авг 2024
Всё ок
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
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