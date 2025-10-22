Мои заказы

Из Горно-Алтайска - в Манжерок, Чемал и Зачемалье

Путешествие для тех, кто ценит природу и спокойствие. Посетите Манжерок, Сад Пионов и Зачемалье, насладитесь панорамами и ароматным чаем
Это индивидуальное путешествие подарит незабываемые впечатления от живописных мест Алтая.

Прогулка по курорту Манжерок, посещение Сада Пионов и уединённого Зачемалья, а также игра на глюкофоне создадут атмосферу гармонии и спокойствия. Участники смогут узнать о местах силы и насладиться ароматным алтайским чаем. Идеально для тех, кто ищет единение с природой и не любит спешить
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Прогулка по курорту Манжерок
  • 🌸 Посещение Сада Пионов
  • 🎶 Игра на глюкофоне
  • 🍵 Дегустация алтайского чая
  • 🏞️ Панорамные виды с высоты
Из Горно-Алтайска - в Манжерок, Чемал и Зачемалье© Мария
Из Горно-Алтайска - в Манжерок, Чемал и Зачемалье© Мария
Из Горно-Алтайска - в Манжерок, Чемал и Зачемалье© Мария

Что можно увидеть

  • Манжерок
  • Сад Пионов
  • Зачемалье

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по всесезонному курорту «Манжерок».

Рассмотрите пейзажи с высоты канатной дороги.

Пройдёте по подвесному мосту на остров Патмос.

Побываете в селе Толгоек на смотровой площадке с шикарной панорамой.

Поиграете на глюкофоне.

Пообедаете и выпьете волшебный алтайский травяной чай (по желанию).

А я расскажу:

  • Как никому не известный Манжерок за полвека стал центром всесезонного отдыха на Алтае
  • Об истории Алтайской духовной миссии
  • Почему Зачемалье — место силы
  • В чём секрет лечебного воздуха Чемала

Примерный тайминг

  • Путь до курорта «Манжерок» — 30–40 мин.
  • Прогулка по курорту и канатная дорога — 1 ч. 30 мин.
  • Путь до острова Патмос — 1 ч. 30 мин.
  • Посещение храма — 30 мин.
  • Путь до смотровой Толгоёк — 30 мин.
  • Смотровая в селе Толгоёк — 30 мин.
  • Путь до Горно-Алтайска — 1 ч. 40 мин.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером летом и подогревом сидений зимой. Если с вами дети, пожалуйста, сообщите заранее
  • Продолжительность экскурсии — 6–7 ч.

Дополнительные расходы

  • Билеты на канатную дорогу на курорте «Манжерок»: взрослые — 1500 ₽ за чел., дети — 1000 ₽ за чел.
  • Обед (по желанию) — в среднем 1000–1200 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4700 ₽
Дети 6-14 лет2350 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Горно-Алтайске
Привет! Я не просто гид, а ваш персональный проводник в мир Алтая — без походных палок, но с полным баком хорошего настроения. Что вас ждёт: автомобильные экскурсии по самым живописным местам
читать дальше

— никаких пеших марафонов, только комфорт и виды из окна. Индивидуальные маршруты — хочу на водопад? Легко! Хочу в горы? Поехали! Хочу попробовать алтайский мёд? Уже везу! Истории, которые заставят вас удивиться и улыбнуться. Почему я? Потому что я знаю все тропы, но сама хожу по ним крайне редко. Расскажу про Алтай так, что даже местные кедры зааплодируют. Гарантирую безопасность — лесным жителям давно объяснили, что мои гости неприкосновенны. Ко мне нужно обращаться, если вы хотите увидеть красоты Алтая, но не хотите таскать рюкзак. Если мечтаете о путешествии без сюрпризов и готовы к приключениям, где главный герой — вы, а не ваши уставшие ноги. P.S. … и если после моей экскурсии вам захочется пообещать Алтаю вечную любовь — это нормально)))

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
П
Павел
22 окт 2025
Мария! Огромное спасибо Вам за организацию нашего отдыха! Великолепно подготовленная и проведённая экскурсия! Очень интересное и увлекательное повествование. Обеспечение безопасности и комфорта на высшем уровне! Удобный автомобиль поразил чистотой и "пряничками"- всегда под рукой бутылочки с питьевой водой, влажные салфетки. Ну и конечно сувенирчики! Обязательно приедем ещё раз и обязательно обратимся к Вам за новыми впечатлениями!
Мария! Огромное спасибо Вам за организацию нашего отдыха! Великолепно подготовленная и проведённая экскурсия! Очень интересное иМария! Огромное спасибо Вам за организацию нашего отдыха! Великолепно подготовленная и проведённая экскурсия! Очень интересное иМария! Огромное спасибо Вам за организацию нашего отдыха! Великолепно подготовленная и проведённая экскурсия! Очень интересное иМария! Огромное спасибо Вам за организацию нашего отдыха! Великолепно подготовленная и проведённая экскурсия! Очень интересное иМария! Огромное спасибо Вам за организацию нашего отдыха! Великолепно подготовленная и проведённая экскурсия! Очень интересное и
К
Кристина
20 окт 2025
Мария, спасибо большое за экскурсию! Замечательный экскурсовод, приятный в общении, нам было легко и весело путешествовать по Чемалу. Мы с супругом влюбились всей душой и сердцем в это место!
Мария, спасибо большое за экскурсию! Замечательный экскурсовод, приятный в общении, нам было легко и весело путешествоватьМария, спасибо большое за экскурсию! Замечательный экскурсовод, приятный в общении, нам было легко и весело путешествоватьМария, спасибо большое за экскурсию! Замечательный экскурсовод, приятный в общении, нам было легко и весело путешествоватьМария, спасибо большое за экскурсию! Замечательный экскурсовод, приятный в общении, нам было легко и весело путешествоватьМария, спасибо большое за экскурсию! Замечательный экскурсовод, приятный в общении, нам было легко и весело путешествоватьМария, спасибо большое за экскурсию! Замечательный экскурсовод, приятный в общении, нам было легко и весело путешествовать
И
Ирина
7 окт 2025
Познакомиться с Алтаем и влюбиться в него, помогла в этом наш замечательный гид Мария!!! Благодарим за проведённую экскурсию. Завораживающие виды, познавательные рассказы и комфортное путешествие! Мы с супругом в полном восторге. Обязательно порекомендую вас своим знакомым и друзьям.
С
Светлана
30 авг 2025
Мария, спасибо Вам за организацию нашего досуга, за столь короткий срок Вы смогли нам столько показать и рассказать, очень познавательно и интересно. Вы по-настоящему любите Алтай и пробуждаете эту любовь в нас, туристах. Хочется вновь вернуться и посетить новые места. Спасибо Вам!
Е
Екатерина
1 авг 2025
Это была потрясающая экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Марии! Очень интересно, познавательно. У нас был удивительный маршрут с самыми красивыми локациями в республике Алтай! С удовольствием приедем еще и обратимся к вам. Еще раз огромное спасибо от нашей большой компании.
Это была потрясающая экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Марии! Очень интересно, познавательно. У нас был удивительныйЭто была потрясающая экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Марии! Очень интересно, познавательно. У нас был удивительныйЭто была потрясающая экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Марии! Очень интересно, познавательно. У нас был удивительныйЭто была потрясающая экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Марии! Очень интересно, познавательно. У нас был удивительный

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие экскурсии из Горно-Алтайска

Горно-Алтайск: история и современность
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
26 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
15 ноя в 12:00
22 ноя в 12:00
3500 ₽ за человека
По Горному Алтаю с комфортом
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Горному Алтаю с комфортом
Путешествие по Горному Алтаю: перевалы, водопады и древние петроглифы ждут вас! Уникальная экскурсия с местным гидом на комфортабельном транспорте
Начало: У парка Победы
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
Приехать на Алтай - и оказаться на Марсе
На автобусе
11 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Приехать на Алтай - и оказаться на Марсе
Перевалы Алтая приведут вас в мир, напоминающий Марс. Путешествие подарит встречи с древними петроглифами и живописными природными объектами
Начало: В Горно-Алтайске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
12 200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Горно-Алтайске