Это индивидуальное путешествие подарит незабываемые впечатления от живописных мест Алтая.
Прогулка по курорту Манжерок, посещение Сада Пионов и уединённого Зачемалья, а также игра на глюкофоне создадут атмосферу гармонии и спокойствия. Участники смогут узнать о местах силы и насладиться ароматным алтайским чаем. Идеально для тех, кто ищет единение с природой и не любит спешить
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка по курорту Манжерок
- 🌸 Посещение Сада Пионов
- 🎶 Игра на глюкофоне
- 🍵 Дегустация алтайского чая
- 🏞️ Панорамные виды с высоты
Что можно увидеть
- Манжерок
- Сад Пионов
- Зачемалье
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по всесезонному курорту «Манжерок».
Рассмотрите пейзажи с высоты канатной дороги.
Пройдёте по подвесному мосту на остров Патмос.
Побываете в селе Толгоек на смотровой площадке с шикарной панорамой.
Поиграете на глюкофоне.
Пообедаете и выпьете волшебный алтайский травяной чай (по желанию).
А я расскажу:
- Как никому не известный Манжерок за полвека стал центром всесезонного отдыха на Алтае
- Об истории Алтайской духовной миссии
- Почему Зачемалье — место силы
- В чём секрет лечебного воздуха Чемала
Примерный тайминг
- Путь до курорта «Манжерок» — 30–40 мин.
- Прогулка по курорту и канатная дорога — 1 ч. 30 мин.
- Путь до острова Патмос — 1 ч. 30 мин.
- Посещение храма — 30 мин.
- Путь до смотровой Толгоёк — 30 мин.
- Смотровая в селе Толгоёк — 30 мин.
- Путь до Горно-Алтайска — 1 ч. 40 мин.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером летом и подогревом сидений зимой. Если с вами дети, пожалуйста, сообщите заранее
- Продолжительность экскурсии — 6–7 ч.
Дополнительные расходы
- Билеты на канатную дорогу на курорте «Манжерок»: взрослые — 1500 ₽ за чел., дети — 1000 ₽ за чел.
- Обед (по желанию) — в среднем 1000–1200 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4700 ₽
|Дети 6-14 лет
|2350 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Горно-Алтайске
Привет! Я не просто гид, а ваш персональный проводник в мир Алтая — без походных палок, но с полным баком хорошего настроения. Что вас ждёт: автомобильные экскурсии по самым живописным местам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
22 окт 2025
Мария! Огромное спасибо Вам за организацию нашего отдыха! Великолепно подготовленная и проведённая экскурсия! Очень интересное и увлекательное повествование. Обеспечение безопасности и комфорта на высшем уровне! Удобный автомобиль поразил чистотой и "пряничками"- всегда под рукой бутылочки с питьевой водой, влажные салфетки. Ну и конечно сувенирчики! Обязательно приедем ещё раз и обязательно обратимся к Вам за новыми впечатлениями!
К
Кристина
20 окт 2025
Мария, спасибо большое за экскурсию! Замечательный экскурсовод, приятный в общении, нам было легко и весело путешествовать по Чемалу. Мы с супругом влюбились всей душой и сердцем в это место!
И
Ирина
7 окт 2025
Познакомиться с Алтаем и влюбиться в него, помогла в этом наш замечательный гид Мария!!! Благодарим за проведённую экскурсию. Завораживающие виды, познавательные рассказы и комфортное путешествие! Мы с супругом в полном восторге. Обязательно порекомендую вас своим знакомым и друзьям.
С
Светлана
30 авг 2025
Мария, спасибо Вам за организацию нашего досуга, за столь короткий срок Вы смогли нам столько показать и рассказать, очень познавательно и интересно. Вы по-настоящему любите Алтай и пробуждаете эту любовь в нас, туристах. Хочется вновь вернуться и посетить новые места. Спасибо Вам!
Е
Екатерина
1 авг 2025
Это была потрясающая экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Марии! Очень интересно, познавательно. У нас был удивительный маршрут с самыми красивыми локациями в республике Алтай! С удовольствием приедем еще и обратимся к вам. Еще раз огромное спасибо от нашей большой компании.
