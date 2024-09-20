Экскурсия в Национальный музей им. Анохина + Этно Аил

Экскурсия в Национальный музей им
Погрузитесь в историю и культуру Алтая в музее им.

Анохина, где представлены уникальные экспозиции, включая захоронение священной Алтайской принцессы Укока.

Завершите экскурсию войлочным мастер-классом в этно-аиле, знакомясь с традициями и наслаждаясь алтайским травяным чаем.
Экскурсия в Национальный музей им. Анохина + Этно Аил
Экскурсия в Национальный музей им. Анохина + Этно Аил
Ближайшие даты:
Время начала: 14:45

Описание экскурсии

Приглашаем вас погрузиться в историю и культуру Алтая в музее им. Анохина, где вы увидите обширную коллекцию экспонатов, посвященных быту и культуре коренного населения, и центральную экспозицию — захоронение Алтайской принцессы Укока, священной хранительницы народа. В завершение экскурсии вас ждет войлочный мастер-класс в этно-аиле, традиционном жилище местных жителей, где вы сможете познакомиться с местными обрядами и насладиться чаепитием с алтайским травяным чаем. Ждем вас на этом уникальном путешествии! Важная информация:
  • Маршрут: отель Таёжник – г. Горно-Алтайск – Национальный музей им. Анохина – Этно-Аил – отель Таёжник.
  • Способ передвижения: авто — 66 км.
  • Продолжительность: 4-5 часов.
  • Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель.

По воскресеньям в 14:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Горно-Алтайск
  • Национальный музей им. Анохина
  • Г. Комсомолка
  • Г. Тугая
  • Этно-Аил
Что включено
  • Входные билеты в Национальный музей им. Анохина
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Войлочный мастер-класс по желанию (500 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туркомплекс «Таежник»
Завершение: Республика Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 км Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Маршрут: отель Таёжник - г. Горно-Алтайск - Национальный музей им. Анохина - Этно-Аил - отель Таёжник
  • Способ передвижения: авто - 66 км
  • Продолжительность: 4-5 часов
  • Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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