Треккинг по хребту над долиной Катуни

Прогулка по хребту над долиной Катуни - это идеальный способ активно провести время на Алтае.В сопровождении опытного гида вы подниметесь к знаменитой скале Чёртов палец, где сможете сделать потрясающие фотографии.

На смотровой площадке над Катунью вы услышите легенды о воине Куюме и насладитесь видами. В завершение экскурсии вас ждёт чаепитие на вершине, где можно расслабиться и отдохнуть. Это отличный вариант для тех, кто хочет увидеть красоту Алтая без лишних усилий

за 1–3 человек или 4500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Встреча с гидом — мы вас встретим в городе и на автомобиле доставим к началу пешего маршрута.

Чёртов палец — менее чем за час поднимемся к этой знаменитой скальной точке, одной из самых популярных в окрестностях. Мы не будем одни, но это не помешает полюбоваться пейзажем. На вершине вас ждёт живописный скальный выступ — идеальный спот для фотографий.

Смотровая площадка над Катунью — преодолев 2,5 км с небольшим набором высоты, мы окажемся на уединённой смотровой. Здесь остановимся, чтобы насладиться потрясающими видами и послушать легенду о воине Куюме. Согласно преданию, Чёртов палец — не просто скала, а палец мифического персонажа.

Чаепитие на вершине — ещё одна смотровая площадка будет высшей точкой нашего мини-похода. В зависимости от погоды (иногда бывает ветрено), мы устроим чаепитие прямо здесь или спустимся в ближайший лесок, чтобы согреться и отдохнуть.

Вы узнаете:

об истории Большого Алтая и его уникальных особенностях

жизненном укладе, верованиях и обычаях местного населения

особенностях флоры и фауны региона

экономике и религиозных традициях Алтая

знаковых треккинговых маршрутах и истории альпинизма на Алтае, от первых исследователей до современных альпинистов

