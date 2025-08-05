Мои заказы

Треккинг по хребту над долиной Катуни

Лёгкий треккинг с гидом по хребту над долиной Катуни. Поднимитесь к Чёртову пальцу, насладитесь видами и легендами, завершив чаепитием на вершине
Прогулка по хребту над долиной Катуни - это идеальный способ активно провести время на Алтае.

В сопровождении опытного гида вы подниметесь к знаменитой скале Чёртов палец, где сможете сделать потрясающие фотографии.
На смотровой площадке над Катунью вы услышите легенды о воине Куюме и насладитесь видами. В завершение экскурсии вас ждёт чаепитие на вершине, где можно расслабиться и отдохнуть. Это отличный вариант для тех, кто хочет увидеть красоту Алтая без лишних усилий

2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие виды на долину Катуни
  • 🗻 Легенды о Чёртовом пальце
  • 📸 Идеальные места для фотографий
  • 🍵 Чаепитие на вершине
  • 🚶‍♂️ Подходит для любого уровня подготовки
Треккинг по хребту над долиной Катуни


Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Чёртов палец
  • Смотровая площадка над Катунью

Описание экскурсии

Встреча с гидом — мы вас встретим в городе и на автомобиле доставим к началу пешего маршрута.

Чёртов палец — менее чем за час поднимемся к этой знаменитой скальной точке, одной из самых популярных в окрестностях. Мы не будем одни, но это не помешает полюбоваться пейзажем. На вершине вас ждёт живописный скальный выступ — идеальный спот для фотографий.

Смотровая площадка над Катунью — преодолев 2,5 км с небольшим набором высоты, мы окажемся на уединённой смотровой. Здесь остановимся, чтобы насладиться потрясающими видами и послушать легенду о воине Куюме. Согласно преданию, Чёртов палец — не просто скала, а палец мифического персонажа.

Чаепитие на вершине — ещё одна смотровая площадка будет высшей точкой нашего мини-похода. В зависимости от погоды (иногда бывает ветрено), мы устроим чаепитие прямо здесь или спустимся в ближайший лесок, чтобы согреться и отдохнуть.

Вы узнаете:

  • об истории Большого Алтая и его уникальных особенностях
  • жизненном укладе, верованиях и обычаях местного населения
  • особенностях флоры и фауны региона
  • экономике и религиозных традициях Алтая
  • знаковых треккинговых маршрутах и истории альпинизма на Алтае, от первых исследователей до современных альпинистов

Организационные детали

  • Маршрут подходит для любого уровня подготовки. Дети школьного возраста справятся
  • Длина пешей части — 9,5 км
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
  • Трансфер на минивэне Hyundai

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Горно-Алтайске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 2453 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и
впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
5 авг 2025
Очень благодарны Константину за наш треккинг, который был прекрасен, несмотря на переменчивую погоду. Костя рассказал много интересного про Алтай, быт, культуру, понравилось и взрослым и детям. Спасибо за прекрасный день!

Ю
Юля
23 мая 2025
Трекинг по хребту, с которого открываются потрясающие виды на долину Катуни. На каждом шагу хочется остановиться и наслаждаться пейзажами. Рекомендую! 8,5 км пролетели незаметно))

