Треккинг по хребту над долиной Катуни

Лёгкий треккинг с гидом по хребту над долиной Катуни. Поднимитесь к Чёртову пальцу, насладитесь видами и легендами, завершив чаепитием на вершине
Прогулка по хребту над долиной Катуни - это идеальный способ активно провести время на Алтае.
В сопровождении опытного гида вы подниметесь к знаменитой скале Чёртов палец, где сможете сделать потрясающие фотографии. читать дальше
На смотровой площадке над Катунью вы услышите легенды о воине Куюме и насладитесь видами. В завершение экскурсии вас ждёт чаепитие на вершине, где можно расслабиться и отдохнуть. Это отличный вариант для тех, кто хочет увидеть красоту Алтая без лишних усилий
Встреча с гидом — мы вас встретим в городе и на автомобиле доставим к началу пешего маршрута.
Чёртов палец — менее чем за час поднимемся к этой знаменитой скальной точке, одной из самых популярных в окрестностях. Мы не будем одни, но это не помешает полюбоваться пейзажем. На вершине вас ждёт живописный скальный выступ — идеальный спот для фотографий.
Смотровая площадка над Катунью — преодолев 2,5 км с небольшим набором высоты, мы окажемся на уединённой смотровой. Здесь остановимся, чтобы насладиться потрясающими видами и послушать легенду о воине Куюме. Согласно преданию, Чёртов палец — не просто скала, а палец мифического персонажа.
Чаепитие на вершине — ещё одна смотровая площадка будет высшей точкой нашего мини-похода. В зависимости от погоды (иногда бывает ветрено), мы устроим чаепитие прямо здесь или спустимся в ближайший лесок, чтобы согреться и отдохнуть.
Вы узнаете:
об истории Большого Алтая и его уникальных особенностях
жизненном укладе, верованиях и обычаях местного населения
особенностях флоры и фауны региона
экономике и религиозных традициях Алтая
знаковых треккинговых маршрутах и истории альпинизма на Алтае, от первых исследователей до современных альпинистов
Организационные детали
Маршрут подходит для любого уровня подготовки. Дети школьного возраста справятся
Длина пешей части — 9,5 км
Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 2453 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и читать дальше
впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни.
Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!
Н
Наталья
5 авг 2025
Очень благодарны Константину за наш треккинг, который был прекрасен, несмотря на переменчивую погоду. Костя рассказал много интересного про Алтай, быт, культуру, понравилось и взрослым и детям. Спасибо за прекрасный день!
Ю
Юля
23 мая 2025
Трекинг по хребту, с которого открываются потрясающие виды на долину Катуни. На каждом шагу хочется остановиться и наслаждаться пейзажами. Рекомендую! 8,5 км пролетели незаметно))