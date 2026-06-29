Индивидуальная экскурсия «Сказка Алтайского Холмогорья» предлагает путешествие по старинному Чуйскому тракту к живописному ландшафтному парку.
Здесь вы сможете насладиться красотой дендрария, искупаться в рукотворных озерах и принять участие в чайной церемонии. По пути гид расскажет легенды озера Ая и пещер плато Метлево. Включены трансфер, сопровождение гида и входные билеты
Здесь вы сможете насладиться красотой дендрария, искупаться в рукотворных озерах и принять участие в чайной церемонии. По пути гид расскажет легенды озера Ая и пещер плато Метлево. Включены трансфер, сопровождение гида и входные билеты
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Путешествие по Чуйскому тракту
- 🗻 Легенды озера Ая
- 🌳 Уникальный дендрарий
- 🍵 Чайная церемония
- 🐾 Зоопарк для детей
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа Алтая расцветает и комфортная погода позволяет насладиться всеми достопримечательностями. В это время можно купаться в озерах и гулять по дендрарию. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной возможны ограничения из-за погодных условий, но природа остается красивой и зимой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Ая
- Скала Чертов палец
- Плато Метлево
Описание экскурсии
Нескучное путешествие по живописной дороге
Путь к дендрарию займет час-полтора, за это время вы познакомитесь с достопримечательностями алтайских предгорий. Услышите легенды чудесного озера Ая, увидите знаменитую скалу Чертов палец — популярнейшее место для походов. Проезжая по участку старого Чуйского тракта, услышите историю древнего торгового пути по долинам Чуи и Катуни. А также узнаете о важном геологическом памятнике — карстовых пещерах плато Метлево недалеко от с. Пролетарка.
Алтайское Холмогорье
- Дендрарий. Гуляя по территории комплекса, вы осмотрите различные лиственные и хвойные деревья, кустарники, цветы и целебные травы. Дополняют живописную картину ландшафтные композиции в виде альпийских горок, резные мостики и арт-объекты, на фоне которых любят фотографироваться отдыхающие. На площадке установлен колодец с холодной ключевой водой, что особенно приятно в жаркую погоду.
- Питомник и зоны отдыха. Вы также увидите впечатляющий ассортимент растений для сада и дома. Побываете в дивной оранжерее с экзотическими и тропическими растениями. Маленьким посетителям мы предложим поиграть на детской площадке рядом с одним из озер и посетить зоопарк, где разрешают кормить и гладить животных (здесь живут барашки, козлята, морские свинки, кролики, черепаха, гусь и свинья).
- Дары Алтая. В местной лавке вы сможете приобрести натуральный кисель, соки из ягод и фруктов, выращенных здесь. А также всевозможные биодобавки, полезную продукцию на основе здешних растений и натуральную косметику.
- Чайная обитель. В интересном двухуровневом сооружении в форме полусферы, где размещен образовательный центр, проводят бесплатные дегустации, а за дополнительную плату можно посетить один из тематических спектаклей, чайные церемонии и кулинарные мастер-классы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер, сопровождение гида-экскурсовода, входные билеты
- Отдельно оплачивается питание и дополнительные активности в Алтайском Холмогорье.
- Дорога в одну сторону займет 1-1,5 часа
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 4 часа 40 минут
Провела экскурсии для 328 туристов
Наша команда работает в туристической сфере с 2005 года. Как местные жители мы знаем, что на Алтае показать, и в какой сезон это лучше сделать. С нами вы увидите даже
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Живём в Алтайском крае и не знаем, что у нас есть такое Холмогорье. Поехали в Горный Алтай и узнали:)
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Очень интересная и познавательная экскурсия. Можно увидеть природу Алтайского края и прекрасный Дендрарий. Он небольшой, но коллекция растений впечатляющая. Экскурсовод рассказывает очень хорошо. Чайный домик и дегустация это не о
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А
Интересная экскурсия, живописная дорога с полями гречки, в самом дендрарии тоже красиво, много разных растений, приятная атмосфера
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