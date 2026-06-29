Индивидуальная экскурсия «Сказка Алтайского Холмогорья» предлагает путешествие по старинному Чуйскому тракту к живописному ландшафтному парку.



Здесь вы сможете насладиться красотой дендрария, искупаться в рукотворных озерах и принять участие в чайной церемонии. По пути гид расскажет легенды озера Ая и пещер плато Метлево. Включены трансфер, сопровождение гида и входные билеты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа Алтая расцветает и комфортная погода позволяет насладиться всеми достопримечательностями. В это время можно купаться в озерах и гулять по дендрарию. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной возможны ограничения из-за погодных условий, но природа остается красивой и зимой.

Сейчас август — это идеальное время.