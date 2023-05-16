Экскурсия-поход с восхождением на гору Бабырган высотой 1008 метров. Эта отдельно стоящая гора (что само по себе редкость на Алтае) имеет множество эпитетов: «место тысячи молний», «гора-крепость», «часовой Горного Алтая». В переводе с алтайского означает «белка-летяга».

Как правило, все соглашаются с тем, что гора Бабырган непростая — это аномальная зона, активно и заметно реагирующая на солнечные вспышки и другие космические явления.

Именно здесь: • зафиксированы мощные районы эманации радона из недр земли;