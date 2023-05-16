Гора Бабырган - аномальная зона

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Гора Бабырган окутана загадками и легендами.

Именно это место почитали древние народы, а современные ученые наблюдают здесь необычные природные явления, прозвав гору «местом тысячи молний». Путешественники становятся свидетелями странных видений, испытывая адреналин, граничащий с тревогой.

Бросьте вызов таинственным силам горы Бабырган — отправьтесь в удивительное путешествие, постигая тайны главной аномальной зоны Горного Алтая!
Гора Бабырган - аномальная зона
Гора Бабырган - аномальная зона
Гора Бабырган - аномальная зона
Гора Бабырган - аномальная зона
Гора Бабырган - аномальная зона
Гора Бабырган - аномальная зона
Ближайшие даты:
16
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Описание

Экскурсия-поход с восхождением на гору Бабырган высотой 1008 метров. Эта отдельно стоящая гора (что само по себе редкость на Алтае) имеет множество эпитетов: «место тысячи молний», «гора-крепость», «часовой Горного Алтая». В переводе с алтайского означает «белка-летяга».
Как правило, все соглашаются с тем, что гора Бабырган непростая — это аномальная зона, активно и заметно реагирующая на солнечные вспышки и другие космические явления.
Именно здесь: • зафиксированы мощные районы эманации радона из недр земли;
  • наблюдали «северное сияние», напоминающее бьющий из земли факел;
  • растут винтообразные деревья;
  • присутствуют магнитные узлы и «некрогенные» зоны;
  • таинственные видения преследуют не только одиночек-восходителей, но и группы туристов;
  • регулярно наблюдают светящиеся шары;
  • за 60 секунд бывает по 100 и более грозовых разрядов;
  • гранит имеет нехарактерный минеральный состав, напоминает боксит и имеется также на Аляске (вследствие чего его ещё называют аляскит);
  • останцы на вершине горы имеют причудливую форму, напоминая фигуры животных или башен. Тайны и легенды горы Бабырган Все это породило истории о том, что когда-то на горе был небольшой город-поселение, а также множество легенд. Известно, что древние кочевые алтайские народы перед войной или долгим торговым путем обязательно останавливались у горы, чтобы поклониться ей. Возвращаясь домой, у неё они совершали благодарственные молитвы.
  • Гора имеет древнее происхождение. Составляют Бабырган магматические плутонические горные породы — граниты и сиениты, относящиеся к четвертому геологическому периоду палеозойской эры — среднему девону. Гора считается не образовавшимся вулканом, внутри которого есть ядро с застывшей магмой внутри. При этом часть российских ученых уверены — когда-то Бабырган все же несколько раз взрывался, однако со временем уснул. Происходило это порядка 400 млн лет назад. По этой версии в древние времена на вершине в кратере некогда действовавшего вулкана располагалось озеро с питьевой водой. Неизведанные места Часть алтайских народов верит, что здесь есть тайные пещеры, которые ведут в подземный город. Однако на поверхность они выйдут только в день конца света. Считается, что грот на вершине горы использовался как стоянка древнего человека. Хотя он еще недостаточно изучен археологами, и гора по большей части еще ждет своих открывателей. Как гора Бабырган влияет на человека? У алтайцев есть запрет на посещение Бабыргана женщинами, и даже глядеть на гору им не разрешается. Возможно, это связано с тем, что женщины чувствительнее к геопатогенным зонам, которые как считают, провоцируют самоубийства, ДТП и преступность. Всё дело в том, что наша кровь содержит гемоглобин — магнитное вещество, содержащее железо, которое реагирует на изменение магнитуды. Часто у людей, попадающих в эти зоны даже на короткий промежуток времени, возникает состояние тревоги, переходящее в стресс. Организационные детали• До подножия заброска мы доберемся автомобилем высокой проходимости.
  • Подъем на гору несложен, хотя требует специальной обуви и достаточного запаса времени.
  • Пикник на природе поможет сделать восхождение более легким!
  • Треккинговые палочки предоставляются.

каждый день в летний период и в сентябре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Сухпаек-перекус
  • Прокат треккинговых палочек
Что не входит
  • Страховка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в летний период и в сентябре
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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