Гора Бабырган окутана загадками и легендами.
Именно это место почитали древние народы, а современные ученые наблюдают здесь необычные природные явления, прозвав гору «местом тысячи молний». Путешественники становятся свидетелями странных видений, испытывая адреналин, граничащий с тревогой.
Бросьте вызов таинственным силам горы Бабырган — отправьтесь в удивительное путешествие, постигая тайны главной аномальной зоны Горного Алтая!
Именно это место почитали древние народы, а современные ученые наблюдают здесь необычные природные явления, прозвав гору «местом тысячи молний». Путешественники становятся свидетелями странных видений, испытывая адреналин, граничащий с тревогой.
Бросьте вызов таинственным силам горы Бабырган — отправьтесь в удивительное путешествие, постигая тайны главной аномальной зоны Горного Алтая!
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Описание
Экскурсия-поход с восхождением на гору Бабырган высотой 1008 метров. Эта отдельно стоящая гора (что само по себе редкость на Алтае) имеет множество эпитетов: «место тысячи молний», «гора-крепость», «часовой Горного Алтая». В переводе с алтайского означает «белка-летяга».
Как правило, все соглашаются с тем, что гора Бабырган непростая — это аномальная зона, активно и заметно реагирующая на солнечные вспышки и другие космические явления.
Именно здесь: • зафиксированы мощные районы эманации радона из недр земли;
- наблюдали «северное сияние», напоминающее бьющий из земли факел;
- растут винтообразные деревья;
- присутствуют магнитные узлы и «некрогенные» зоны;
- таинственные видения преследуют не только одиночек-восходителей, но и группы туристов;
- регулярно наблюдают светящиеся шары;
- за 60 секунд бывает по 100 и более грозовых разрядов;
- гранит имеет нехарактерный минеральный состав, напоминает боксит и имеется также на Аляске (вследствие чего его ещё называют аляскит);
- останцы на вершине горы имеют причудливую форму, напоминая фигуры животных или башен. Тайны и легенды горы Бабырган Все это породило истории о том, что когда-то на горе был небольшой город-поселение, а также множество легенд. Известно, что древние кочевые алтайские народы перед войной или долгим торговым путем обязательно останавливались у горы, чтобы поклониться ей. Возвращаясь домой, у неё они совершали благодарственные молитвы.
- Гора имеет древнее происхождение. Составляют Бабырган магматические плутонические горные породы — граниты и сиениты, относящиеся к четвертому геологическому периоду палеозойской эры — среднему девону. Гора считается не образовавшимся вулканом, внутри которого есть ядро с застывшей магмой внутри. При этом часть российских ученых уверены — когда-то Бабырган все же несколько раз взрывался, однако со временем уснул. Происходило это порядка 400 млн лет назад. По этой версии в древние времена на вершине в кратере некогда действовавшего вулкана располагалось озеро с питьевой водой. Неизведанные места Часть алтайских народов верит, что здесь есть тайные пещеры, которые ведут в подземный город. Однако на поверхность они выйдут только в день конца света. Считается, что грот на вершине горы использовался как стоянка древнего человека. Хотя он еще недостаточно изучен археологами, и гора по большей части еще ждет своих открывателей. Как гора Бабырган влияет на человека? У алтайцев есть запрет на посещение Бабыргана женщинами, и даже глядеть на гору им не разрешается. Возможно, это связано с тем, что женщины чувствительнее к геопатогенным зонам, которые как считают, провоцируют самоубийства, ДТП и преступность. Всё дело в том, что наша кровь содержит гемоглобин — магнитное вещество, содержащее железо, которое реагирует на изменение магнитуды. Часто у людей, попадающих в эти зоны даже на короткий промежуток времени, возникает состояние тревоги, переходящее в стресс. Организационные детали• До подножия заброска мы доберемся автомобилем высокой проходимости.
- Подъем на гору несложен, хотя требует специальной обуви и достаточного запаса времени.
- Пикник на природе поможет сделать восхождение более легким!
- Треккинговые палочки предоставляются.
каждый день в летний период и в сентябре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Сухпаек-перекус
- Прокат треккинговых палочек
- Что не входит
- Страховка
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в летний период и в сентябреЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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