По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Спустившись, отправимся на Гейзерное озеро — ярко-бирюзовый водоём в окружении леса, на дне которого смесь голубой глины и песка рисует причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли»
23 янв в 08:00
30 янв в 08:00
39 000 ₽ за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
«В этом туре мы уедем подальше в горы, чтобы посетить труднодоступное озеро, где редко встречаются путешественники»
11 июн в 11:00
17 июл в 11:00
49 800 ₽ за человека
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или город, 9:00-10:30
«Приглашаем провести 4 активных дня на Алтае: будем много гулять, поднимемся к Куехтанарским озерам, проедем по Чуйскому тракту и рассмотрим необычные узоры Гейзерного озера»
13 мая в 08:00
17 мая в 08:00
54 900 ₽ за человека
Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места
Насладиться видами живописных перевалов и озёр, прогуляться к Каменным грибам и по подвесному мосту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00-10:00. Рекомендуем п...
«А еще у нас будет захватывающий треккинг к Каменным грибам и водопадам Телецкого озера»
13 мая в 08:00
16 мая в 08:00
79 900 ₽ за человека
Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации
Научиться сидеть в седле, сплавиться по Катуни, побывать на Марсе и увидеть Гейзерное озеро
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:30. Встретим вас в аэропорт...
«А ещё отыщем петроглифы, побываем на дне бывшего моря, сделаем фото на фоне марсианских пейзажей и полюбуемся узорами на Гейзерном озере»
16 мая в 08:00
19 мая в 08:00
64 900 ₽ за человека
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем в...
«Вы побываете в сакральных местах и напитаетесь энергией, услышите гул Камышлинского водопада и полюбуетесь причудливыми узорами на поверхности Гейзерного озера»
25 янв в 08:00
1 фев в 08:00
74 900 ₽ за человека
-
10%
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Горно-Алтайск, 11:00, место по-договоренности
«Встретим закат у разноцветного гейзерного озера на южном склоне Курайского хребта»
24 апр в 11:00
27 апр в 11:00
32 940 ₽
36 600 ₽ за человека
Тур-перезагрузка на Алтае только для вас: «Марс-2», Гейзерное озеро и другие природные чудеса
Отыскать петроглифы, полюбоваться слиянием Чуи и Катуни и пройтись по дну бывшего моря
Начало: Горно-Алтайск, место по договорённости, 8:00
«Вы полюбуетесь инопланетными пейзажами, напоминающими Марс, увидите причудливые узоры на Гейзерном озере, восхититесь панорамой Северо-Чуйского хребта и побываете на перевалах Семинский и Чике-Таман»
24 янв в 08:00
31 янв в 08:00
29 800 ₽ за человека
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Подняться к Гейзерному озеру и водопаду Учар, увидеть "бархатные" горы и каменные "грибы"
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
«Мы поднимемся к Гейзерному озеру, затем по лесной тропе пройдём к смотровой Северо-Чуйского хребта, укутанного вечными ледниками»
11 апр в 09:30
20 апр в 09:30
81 800 ₽ за человека
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю с комфортом
Увидеть петроглифы и «Марс», проплыть по Телецкому озеру и узнать тайну алтайской принцессы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска до 10:00 или Горно-Алтайск...
«Позавтракаем в отеле и поедем на экскурсию по Телецкому озеру»
26 апр в 08:00
3 мая в 08:00
139 900 ₽ за человека
Большое алтайское приключение
Побывать на «Марсе», проплыть по Телецкому озеру и пройти по леднику
Начало: Барнаул, аэропорт, ж/д вокзал или гостиница, 9:00/...
«По дороге увидим Красные ворота — узкий проход между высокими отвесными скалами красного цвета, Мёртвое озеро и озеро Узун-Кёль»
1 мая в 08:00
5 июн в 08:00
113 800 ₽ за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром (в день старта или накан...
«А кроме похода ещё успеем посетить все самые популярные алтайские достопримечательности: слияние рек Чуи и Катуни, Чуйский тракт, петроглифы, скифские курганы, Марсианские пейзажи, долину Чулышмана и Телецкое озеро»
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
69 500 ₽ за человека
-
15%
Алтай по максимуму: горные перевалы, прогулка по Телецкому озеру и высадка на Марсе
Увидеть на Гейзерное озеро, послушать древние легенды и проехаться по Чуйскому тракту
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на ж/д и автов...
«С утра побываем на красочном Гейзерном озере, спрятанном в лесу — небольшом водоёме, подпитываемом родниками»
3 мая в 08:00
17 мая в 08:00
77 010 ₽
90 600 ₽ за человека
Приключение на Алтае - в поисках впечатлений: катание на снегоходах и горнолыжных трассах
Восхититься снежной тайгой, погулять по берегу Телецкого озера и согреться травяным чаем
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
«Мы промчимся по заснеженной тайге на снегоходе, увидим застывший во льдах водопад и попробуем ароматный травяной чай на растопленном снегу, наденем снегоступы и прогуляемся по берегу Телецкого озера»
23 янв в 09:30
9 фев в 09:30
69 800 ₽ за человека
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт в мини-группе
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или сам Горно-Алтайск, 9:0...
«Мы познакомим вас с лучшими местами Алтая: попетляем по серпантинам Чуйского тракта, прокатимся на катере по Телецкому озеру, познакомимся с маралами, которые живут только на Алтае, и попробуем натуральный горный мед»
24 мая в 08:00
31 мая в 08:00
79 900 ₽ за человека
Экспресс-тур в долину Чулышман: Телецкое озеро и Каменные грибы
Прокатиться по озеру на катере, прогуляться в урочище Аккурум и отдохнуть от городской суеты
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи по договорё...
«В туристическом комплексе «Горное озеро» или в отелях «Артыбаш», «Алтын Кель», «Тепло Души», «Телецкая волна» в селе Артыбаш или Иогач»
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
39 900 ₽ за человека
Майские на Алтае в сезон цветения маральника с ежедневными прогулками (всё включено)
Оказаться в море цветов, полюбоваться Марсом и Гейзерным озером, отдохнуть у Катуни и подножия гор
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт (если прилетаете в день ст...
«Добавим этому путешествию больше красок, наслаждаясь пламенем местного Марса, лазурью Гейзерного озера и сдержанностью Курайской степи»
30 апр в 09:00
7 мая в 09:00
67 500 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие по Алтаю: исследуем край на джипе
Заглянуть в Каракольскую долину, увидеть Гейзерное озеро и посетить зубровый питомник
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:30
«Сначала заглянем на Гейзерное озеро»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
65 000 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзерное озеро, «Марсы» и секретные места
Всего за 2 дня увидеть главные достопримечательности и послушать о местных традициях и укладе жизни
Начало: Горно-Алтайск, 9:30. Возможна индивидуальная догов...
«Вы побываете у загадочного Гейзерного озера, проедете по знаменитому Чуйскому тракту и прогуляетесь к водопаду Ширлак»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
24 900 ₽ за человека
Майский экспресс-тур на цветение маральника: удивительные локации Алтая
Увидеть алтайский Марс, изучить петроглифы и очароваться гладью Гейзерного озера
Начало: Встречаем вас в центре Новосибирска в 6:00, в Барн...
«Гейзерное озеро, водопад Ширлак и древние наскальные рисунки — Алтай ждёт вас»
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
65 000 ₽ за человека
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и послушать горловое пение
Начало: На площади Советов в Барнауле до 8:00, в аэропорту...
«Вы побываете у Гейзерного озера и в долине Кызыл-Чин с красно-жёлтыми склонами, подниметесь на крутой перевал Кату-Ярык и полюбуетесь головокружительным пейзажем с высоты»
18 июн в 08:00
27 июн в 08:00
139 900 ₽ за человека
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
«После завтрака вновь займём места во внедорожнике и отправимся к Нижнему Мультинскому озеру»
12 июл в 08:00
22 июл в 08:00
97 000 ₽ за человека
-
15%
Конный поход к Каракольским озерам
Начало: Село Манжерок
«Котловины их располагаются на ступенях гигантской каровой лестницы, соединены между собой ручьями и находятся друг от друга на расстояниях 300-800 метров друг от друга, каждое озеро уникально»
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
66 200 ₽
78 000 ₽ за человека
-
12%
Каракольские озера - Нижняя Катунь
Начало: Село Манжерок
«Путешествуя по Алтаю можно встретить множество горных озер»
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
70 000 ₽
80 000 ₽ за человека
-
4%
Конный тур к Шавлинским озерам
Начало: С. Манжерок
«Дальнейшее передвижение проходит по высокогорному плато среди многочисленных озер с великолепными панорамами на заснеженные вершины и сверкающие ледники»
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
87 600 ₽
91 600 ₽ за человека
-
10%
Мультинские озера. Пеший поход на Алтай
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Насладитесь чистым горным воздухом и окружающим пейзажем, познавая эти уникальные озера»
10 июн в 10:00
19 июн в 10:00
53 000 ₽
58 900 ₽ за человека
Пеший поход к Шавлинским озерам
Начало: Село Манжерок
«На пути нам встретятся живописные озера и снежные вершины – Мечта, Красавица и Сказка, подъемы на захватывающие дух перевалы и переходы по узким таежным тропам в окружении вековых кедров»
8 июл в 10:00
25 июл в 10:00
71 000 ₽ за человека
Высокогорные озера и водопады. Тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Это удивительные озера на Красной горе»
24 июл в 10:00
7 авг в 10:00
107 900 ₽ за человека
-
10%
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«Любуемся завораживающими видами горных озер, лугов и перевалов»
1 июл в 10:00
11 июл в 10:00
84 000 ₽
93 000 ₽ за человека
-
10%
Поход на Алтай. Гора Белуха и Кучерлинские озера. Без рюкзаков
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«За 12 дней похода Вы увидите Аккемское озеро, Кучерлинские озера, гору Белуха, посетите озеро Горных духов, Семиозерье, огромный Аккемский ледник и эффектную деревянную часовню в горах»
13 июл в 10:00
25 июл в 10:00
84 600 ₽
94 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Озера»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 30:
- По знаковым местам Чуйского тракта;
- Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни;
- Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт;
- Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места;
- Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации.
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в январе 2026
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Озера" можно забронировать 67 авторских туров от 20 700 до 199 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 67 туров в Горно-Алтайске на 2026 год по теме «Озера», 207 ⭐ отзывов, цены от 20700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март