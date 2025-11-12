Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас на экскурсию, посвященную выдающейся личности первого и единственного академического алтайского художника — Г. И. Чорос-Гуркина.



В рамках экскурсии вы не только увидите пейзажные картины, автор которых одинаково талантливо писал горы и воду, но и познакомитесь с его непростой судьбой.