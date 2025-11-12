Приглашаем вас на экскурсию, посвященную выдающейся личности первого и единственного академического алтайского художника — Г. И. Чорос-Гуркина.
В рамках экскурсии вы не только увидите пейзажные картины, автор которых одинаково талантливо писал горы и воду, но и познакомитесь с его непростой судьбой.
В рамках экскурсии вы не только увидите пейзажные картины, автор которых одинаково талантливо писал горы и воду, но и познакомитесь с его непростой судьбой.
Ближайшие даты:7
мая
Время начала: 09:00
Описание экскурсииПервый академический художник Сибири Григорий Иванович Гуркин, известный также под псевдонимом Чорос-Гуркин — российский и советский художник, ученик И. И. Шишкина. По происхождению — алтаец, представитель рода Чорос. На нашей экскурсии вы познакомитесь с историей и судьбой Чорос-Гуркина, увидите его прекрасные работы и узнаете, каким образом талантливый парень из сибирской глуши получил возможность обучения в Академии художеств в Петрограде. Культурно-историческая экскурсия Мы посетим музей имени А. В. Анохина, где хранятся его знаменитые полотна, и филиал музея Г. И. Чорос-Гуркина в селе Анос, где до сих пор сохранились и частично реконструированы строения прежней усадьбы, а также уникальные наброски и этюды, ценность которых возможно не меньше знаменитых картин автора. Также мы исследуем путь художника как творческого человека в непростые годы гражданской войны. Важная информация:
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Адрес нашего офиса для оплаты будет доступен после бронирования.
По четвергам, в 9:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чемальский тракт
- Река Катунь
- Музей ИМ.А.В. Анохина
- Филиал музея - усадьба Г.И. Чорос-Гуркина в с. Анос
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам, в 9:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
- Адрес нашего офиса для оплаты будет доступен после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Индивидуальная
до 5 чел.
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Священная Каракольская долина
Откройте для себя Каракольскую долину - место силы и древних культур. Путешествие через историю и мистику Алтая ждет вас
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
23 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
Завтра в 15:00
12 ноя в 08:30
12 500 ₽ за всё до 6 чел.