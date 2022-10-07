Чемальские окрестности — едва ли не самое теплое и солнечное место во всей Сибири, а от здешних пейзажей просто захватывает дух. Как человек, горячо любящий свою малую родину, и как профессиональный исследователь этноса, к которому принадлежу, я постараюсь сделать ваше путешествие богатым не только на виды. В достоверных знаниях и невыдуманных легендах вы отыщете ключ к пониманию традиционной культуры алтайцев. А в петроглифах почувствуете силу «посланий» миру на заре человечества.

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Описание

Что вас ожидает

Хозяйка Алтайских гор, Долина горных духов и невероятные виды

Мы отправимся из Горно-Алтайска ранним утром и за день охватим несколько самых известных и интересных мест в окрестностях Чемала. В нашей программе:

Ороктойский мост над самым глубоким местом Катуни. Вы услышите поэтическую часть чемальской достопримечательности — многочисленные легенды, связанные с красавицей Катунью, главной рекой Горного Алтая. И узнаете о ее основных физико-географических характеристиках.

над самым глубоким местом Катуни. Вы услышите поэтическую часть чемальской достопримечательности — многочисленные легенды, связанные с красавицей Катунью, главной рекой Горного Алтая. И узнаете о ее основных физико-географических характеристиках. В урочище Че-Чкыш (летом или ранней осенью) мы заглянем, чтобы с высоты увидеть неповторимый пейзаж со смотровой площадки на остров — «сердце Катуни». С другой стороны горной долины вас будет ждать небольшой рукотворный водопад. И, конечно, мы поговорим о преданиях Долины горных духов и здешних находках.

(летом или ранней осенью) мы заглянем, чтобы с высоты увидеть неповторимый пейзаж со смотровой площадки на остров — «сердце Катуни». С другой стороны горной долины вас будет ждать небольшой рукотворный водопад. И, конечно, мы поговорим о преданиях Долины горных духов и здешних находках. Чемальская ГЭС и Остров Патмос . Впереди у нас интересный тандем объектов: памятник индустриальной стройки советской эпохи и храм Ионна Богослова, построенный на островке посреди Катуни в 2000-е гг. московским фотохудожником. Обсудим на примере этих двух мест сразу две эпохи в жизни края.

. Впереди у нас интересный тандем объектов: памятник индустриальной стройки советской эпохи и храм Ионна Богослова, построенный на островке посреди Катуни в 2000-е гг. московским фотохудожником. Обсудим на примере этих двух мест сразу две эпохи в жизни края. Если останется время, заглянем в Палеопарк, где вы увидите палеонтологическую коллекцию древних животных, экспонаты древних ушедших культур, единственную в России коллекцию артефактов с острова Папуа-Новая Гвинея. А особое внимание я уделю образцам камней с копией алтайских петроглифов. Что и с какой целью изображали в древности? Прикоснемся к загадкам мира первобытного человека.

Погружение в культуру и традиции — с исследователем

По дороге я расскажу о своей удивительной малой родине, о необыкновенной и девственной красоте региона, его флоре и фауне. Особое внимание уделим традиционной культуре алтайцев. Являясь ее носителем и профессиональным этнографом, я объясню этническую историю алтайского народа и познакомлю с самыми важными сферами аутентичной культуры коренного населения Горного Алтая. Поговорим о религиозных представлениях, связанных с шаманизмом, культом гор и современной религией алтайцев, а также о традициях свадебной обрядности, которой я посвящала отдельную исследовательскую работу, охоте, национальных праздниках, героическом эпосе и искусстве сказителей. Вы узнаете, какие обычаи и обряды до сих пор сохраняются в культуре алтайцев, а какие — трансформировались и были утрачены.

Чтобы погружение в культуру было наиболее ярким, с собой у меня будет «волшебный портфель» с визуальными материалами, которые можно будет рассмотреть по пути и во время остановок. На одной из них я предложу устроить небольшой пикник и отведать блюда местной кухни, которые я подготовлю для поездки.

Организационные детали