читать дальше на Церковку, но вместо этого мы прошлись по Терренкуру, это было так здорово! Мне даже довелось покормить бурундучка) Отдельное спасибо Найне за содержательный рассказ про историю города!

Даже не ожидала, что мне настолько понравится эта экскурсия! Живописнейшее место! В начале я немного расстроилась, что не работал подъемник