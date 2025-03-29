Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсионный день в село Сростки: следы Василия Шукшина
Погрузитесь в мир Василия Шукшина, посетив его родное село Сростки. Узнайте больше о жизни и творчестве легендарного режиссера и писателя
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Расписание: По расписанию
11 апр в 09:00
18 апр в 09:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Белокуриха: курорт и достопримечательности
Проведите незабываемый день в Белокурихе, наслаждаясь красотами природы и уникальными достопримечательностями
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
16 апр в 09:00
22 апр в 09:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Узнайте историю Горно-Алтайска и насладитесь видами с горы Тугая. Погрузитесь в атмосферу города и его культурное наследие
Начало: Коммунистический пр-кт, д. 16
Расписание: По расписанию
13 апр в 09:00
20 апр в 09:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 марта 2025Экскурсия понравилась, экскурсовод замечательный, рекомендую
- ООльга21 сентября 2024Даже не ожидала, что мне настолько понравится эта экскурсия! Живописнейшее место! В начале я немного расстроилась, что не работал подъемник
- ЛЛюдмила25 августа 2024Увидели село, где родился Шукшин, гору Пикет, где проводились съемки фильма "Печки- лавочки, побывали там, где возвели памятник, посетили музей,
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Национальный музей имени А. В. Анохина»
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