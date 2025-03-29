Национальный музей имени А. В. Анохина – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный музей имени А. В. Анохина» в Горно-Алтайске, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсионный день в старинное село Сростки
6 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсионный день в село Сростки: следы Василия Шукшина
Погрузитесь в мир Василия Шукшина, посетив его родное село Сростки. Узнайте больше о жизни и творчестве легендарного режиссера и писателя
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Расписание: По расписанию
11 апр в 09:00
18 апр в 09:00
3000 ₽ за человека
Всероссийская здравница - город-курорт Белокуриха
11 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Белокуриха: курорт и достопримечательности
Проведите незабываемый день в Белокурихе, наслаждаясь красотами природы и уникальными достопримечательностями
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
16 апр в 09:00
22 апр в 09:00
3700 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску: В «Горной долине город любимый»
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Узнайте историю Горно-Алтайска и насладитесь видами с горы Тугая. Погрузитесь в атмосферу города и его культурное наследие
Начало: Коммунистический пр-кт, д. 16
Расписание: По расписанию
13 апр в 09:00
20 апр в 09:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 марта 2025
    Всероссийская здравница - город-курорт Белокуриха
    Экскурсия понравилась, экскурсовод замечательный, рекомендую
  • О
    Ольга
    21 сентября 2024
    Всероссийская здравница - город-курорт Белокуриха
    Даже не ожидала, что мне настолько понравится эта экскурсия! Живописнейшее место! В начале я немного расстроилась, что не работал подъемник
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    на Церковку, но вместо этого мы прошлись по Терренкуру, это было так здорово! Мне даже довелось покормить бурундучка) Отдельное спасибо Найне за содержательный рассказ про историю города!

  • Л
    Людмила
    25 августа 2024
    Экскурсионный день в старинное село Сростки
    Увидели село, где родился Шукшин, гору Пикет, где проводились съемки фильма "Печки- лавочки, побывали там, где возвели памятник, посетили музей,
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    посвященный В. Шукшину, увидели каменный дом, где жила его мама, билет дорогой, экскурсия минут десять, а за двоих девчонки заплатили 1тысячу. Все понравилось, в музее очень интересно рассказывал экскурсовод, дружелюбный водитель и гид умный, отличный парень Дмитрий. Купили мед, кстали, очень недорого. СУПЕР!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Национальный музей имени А. В. Анохина»

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Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в апреле 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Национальный музей имени А. В. Анохина" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 3700. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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