Говорят, что главные богатства Алтая — природа и люди. В поездке к одному из крупнейших водоемов Западной Сибири вы откроете обе стороны наследия нашего края. Насладитесь бесподобными пейзажами и познакомитесь с разными гранями самобытной культуры алтайцев: от религии и обрядов до эпоса и искусства сказителей. А по дороге к озеру остановимся на пикник с национальными закусками.

Описание экскурсии

О культуре Алтая — с профессиональным исследователем

Из Горно-Алтайска мы отправимся ранним утром на север Алтая, где в хвойных и лиственничных лесах скрыто Телецкое озеро. По дороге я расскажу о своей удивительной малой родине, о необыкновенной и девственной красоте региона, его флоре и фауне.

Особое внимание уделим традиционной культуре алтайцев. Являясь ее носителем и профессиональным этнографом, я объясню этническую историю алтайского народа и познакомлю с самыми важными сферами аутентичной культуры коренного населения Горного Алтая. Поговорим о религиозных представлениях, связанных с шаманизмом, культом гор и современной религией алтайцев, а также о традициях свадебной обрядности, которой я посвящала отдельную исследовательскую работу, охоте, национальных праздниках, героическом эпосе и искусстве сказителей. Вы узнаете, какие обычаи и порядки до сих пор сохраняются в культуре алтайцев, а какие — трансформировались и были утрачены.

Чтобы погружение в культуру было наиболее ярким, с собой у меня будет «волшебный портфель» с визуальными материалами, которые можно будет рассмотреть по пути и во время остановок. На одной из них я предложу устроить небольшой пикник и отведать блюда местной кухни, которые я подготовлю для поездки.

Пейзажи и история озера

Приехав в Артыбаш, ближайшее к озеру село, вы узнаете о версиях возникновения водоема и истории его названий, а также услышите интересные факты и многочисленные легенды, связанные не только с топонимикой объекта, но и с окружающей его средой — горами, мысами, водопадами, обитателями прителецкой тайги и т. д. По Телецкому озеру можно будет покататься на катере и увидеть прекрасные водопады: Корбу, Чодор, Эстюбе, Киште, Айу-Кечпес. Либо отправиться на смотровую площадку на кресельном подъемнике.

Организационные детали