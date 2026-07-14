Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
Посетить крупнейшее озеро Горного Алтая и узнать о традиционной культуре алтайцев в ярких деталях
Говорят, что главные богатства Алтая — природа и люди.
В поездке к одному из крупнейших водоемов Западной Сибири вы откроете обе стороны наследия нашего края.
Насладитесь бесподобными пейзажами и познакомитесь с разными гранями самобытной культуры алтайцев: от религии и обрядов до эпоса и искусства сказителей. А по дороге к озеру остановимся на пикник с национальными закусками.
О культуре Алтая — с профессиональным исследователем
Из Горно-Алтайска мы отправимся ранним утром на север Алтая, где в хвойных и лиственничных лесах скрыто Телецкое озеро. По дороге я расскажу о своей удивительной малой родине, о необыкновенной и девственной красоте региона, его флоре и фауне.
Особое внимание уделим традиционной культуре алтайцев. Являясь ее носителем и профессиональным этнографом, я объясню этническую историю алтайского народа и познакомлю с самыми важными сферами аутентичной культуры коренного населения Горного Алтая. Поговорим о религиозных представлениях, связанных с шаманизмом, культом гор и современной религией алтайцев, а также о традициях свадебной обрядности, которой я посвящала отдельную исследовательскую работу, охоте, национальных праздниках, героическом эпосе и искусстве сказителей. Вы узнаете, какие обычаи и порядки до сих пор сохраняются в культуре алтайцев, а какие — трансформировались и были утрачены.
Чтобы погружение в культуру было наиболее ярким, с собой у меня будет «волшебный портфель» с визуальными материалами, которые можно будет рассмотреть по пути и во время остановок. На одной из них я предложу устроить небольшой пикник и отведать блюда местной кухни, которые я подготовлю для поездки.
Пейзажи и история озера
Приехав в Артыбаш, ближайшее к озеру село, вы узнаете о версиях возникновения водоема и истории его названий, а также услышите интересные факты и многочисленные легенды, связанные не только с топонимикой объекта, но и с окружающей его средой — горами, мысами, водопадами, обитателями прителецкой тайги и т. д. По Телецкому озеру можно будет покататься на катере и увидеть прекрасные водопады: Корбу, Чодор, Эстюбе, Киште, Айу-Кечпес. Либо отправиться на смотровую площадку на кресельном подъемнике.
Организационные детали
Могу сопровождать вас на вашем автомобиле к Телецкому озеру либо организовать трансфер (стоимость 15 000-20 000 ₽)
Дополнительно оплачиваются продукты для пикника — 2500 ₽
Дорога в одну сторону займет около 3 часов
Места на катер я бронирую заранее, катание оплачивается отдельно на месте водителю катера, в районе 3500-4000 ₽ за чел. (в зависимости от выбранного маршрута с тремя или пятью водопадами)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 290 туристов
Являясь носителем традиционной культуры алтайского этноса и экскурсоводом, профессионально занимаюсь этнографией. Выступаю в качестве исторического консультанта при реализации различных социо-культурных проектов регионе. Хочу рассказывать людям правдивую информацию об уникальном историко-культурном наследии Горного Алтая, в особенности о мировоззрении, принципы которого основываются на почтительном отношении к природе.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Ездили с Марией из Горно-Алтайска на Телецкое озеро. Поездка прошла прекрасно, Мария- эксперт с большой буквы, слушали с интересом и удовольствием о традициях, культуре, обычаях народов Алтая! Ездили с ребёнком читать дальшеуменьшить
5 лет, гид даже нашла чем его немного занять в машине, рассказывала сказки и былины, про растительный и животный мир. Отдельно стоит отметить свадебные обычаи алтайцев) И дегустация была вкусная, и водопады прекрасные, в общем восторг! Немного не повезло с погодой, на озере в июне был туман (это редкость), но в остальном мы довольны, рекомендуем.
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Ирина
Поездка на Телецкое озеро стала одним из запоминающихся впечатлений нашего путешествия, и всё благодаря нашему гиду – Марии. Очень глубоко, интересно и с любовью рассказывала о традиционной культуре, этносе Алтая читать дальшеуменьшить
и местных легендах. Она умеет увлечь историей, замечает детали и делает это так искренне, что слушаешь затаив дыхание. Но главное — это её невероятная душевность. С самого начала путешествия создалась очень уютная, дружеская атмосфера. Интересно и вкусно прошла дегустация местных блюд, особенно нам запомнилась каша из талкана:) Спасибо за замечательный день и помощь в личных вопросах! Понравилось буквально всё! Рекомендуем ❤️
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О
Ольга
Огромная благодарность Марии за такие глубокие и интересные рассказы об Алтае)) и за гастрономический пикник 🫶🏻
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А
Анастасия
Экскурсия нам очень понравилась - всё было занимательно, динамично и комфортно. Мария - профессионал, знаток этнографии Алтая. Рассказывала доходчиво и понятно исторические факты, мифы Алтайского региона и показала всю красоту Телецкого озера.
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Е
Екатерина
Большое спасибо Марии за организацию и проведение экскурсии на Телецкое озеро. Спасибо за интересный рассказы об алтайцах и их жизни, традициях и отдельное спасибо за знакомство с легендами края. Благодарим за прогулку на катере, за возможность посмотреть красивые места природного заповедника, прогуляться на водопадах и попробовать местные деликатесы. Целый день на прогулке прошел замечательно!
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Ольга
Не хватит слов и эпитетов, чтобы передать весь восторг от экскурсии на Телецкое озеро с Марией и Юрием!!! Мария это просто ходячая энциклопедия! Если хотите не просто созерцать красоту природы, но еще и окунуться в мир легенд, изучить народный эпос, традиции, обряды присущие этому региону-однозначно! ехать только с ребятами!!! Получили море впечатлений и зарядились положительными эмоциями надолго.
+2
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