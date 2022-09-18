Телецкое озеро - путешествие с этнографом

Посетить крупнейшее озеро Горного Алтая и узнать о традиционной культуре алтайцев в ярких деталях

5
2 отзыва
Говорят, что главные богатства Алтая — природа и люди.

В поездке к одному из крупнейших водоемов Западной Сибири вы откроете обе стороны наследия нашего края.

Насладитесь бесподобными пейзажами и познакомитесь с разными гранями самобытной культуры алтайцев: от религии и обрядов до эпоса и искусства сказителей. А по дороге к озеру остановимся на пикник с национальными закусками.
Телецкое озеро - путешествие с этнографом
Телецкое озеро - путешествие с этнографом
Телецкое озеро - путешествие с этнографом
Телецкое озеро - путешествие с этнографом
Телецкое озеро - путешествие с этнографом
Телецкое озеро - путешествие с этнографом
Телецкое озеро - путешествие с этнографом
Телецкое озеро - путешествие с этнографом
Телецкое озеро - путешествие с этнографом
Телецкое озеро - путешествие с этнографом
Телецкое озеро - путешествие с этнографом
Телецкое озеро - путешествие с этнографом
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Описание

Что вас ожидает

О культуре Алтая — с профессиональным исследователем

Из Горно-Алтайска мы отправимся ранним утром на север Алтая, где в хвойных и лиственничных лесах скрыто Телецкое озеро. По дороге я расскажу о своей удивительной малой родине, о необыкновенной и девственной красоте региона, его флоре и фауне.

Особое внимание уделим традиционной культуре алтайцев. Являясь ее носителем и профессиональным этнографом, я объясню этническую историю алтайского народа и познакомлю с самыми важными сферами аутентичной культуры коренного населения Горного Алтая. Поговорим о религиозных представлениях, связанных с шаманизмом, культом гор и современной религией алтайцев, а также о традициях свадебной обрядности, которой я посвящала отдельную исследовательскую работу, охоте, национальных праздниках, героическом эпосе и искусстве сказителей. Вы узнаете, какие обычаи и порядки до сих пор сохраняются в культуре алтайцев, а какие — трансформировались и были утрачены.

Чтобы погружение в культуру было наиболее ярким, с собой у меня будет «волшебный портфель» с визуальными материалами, которые можно будет рассмотреть по пути и во время остановок. На одной из них я предложу устроить небольшой пикник и отведать блюда местной кухни, которые я подготовлю для поездки.

Пейзажи и история озера

Приехав в Артыбаш, ближайшее к озеру село, вы узнаете о версиях возникновения водоема и истории его названий, а также услышите интересные факты и многочисленные легенды, связанные не только с топонимикой объекта, но и с окружающей его средой — горами, мысами, водопадами, обитателями прителецкой тайги и т. д. По Телецкому озеру можно будет покататься на катере и увидеть прекрасные водопады: Корбу, Чодор, Эстюбе, Киште, Айу-Кечпес. Либо отправиться на смотровую площадку на кресельном подъемнике.

Организационные детали

  • Могу сопровождать вас на вашем автомобиле к Телецкому озеру либо организовать трансфер (стоимость в районе 8000 руб.)
  • Дорога в одну сторону займет около 3 часов
  • Места на катер я бронирую заранее, катание оплачивается отдельно на месте водителю катера, в районе 2500-3000 тыс. руб. /человека (в зависимости от выбранного маршрута с тремя или пятью водопадами)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
18 сен 2022
Были на Алтае в первый раз, и первая наша выездная экскурсия была на Телецкое озеро. Было большой удачей, что экскурсоводом в этой поездке у нас была Мария. Прекрасное знание истории, обычаев и традиций Горного Алтая, огромная любовь к своему краю - это всё про Марию! Каждая минута нашего путешествия была наполнена необычайно интересной и содержательной для нас информацией. Всё это не форме отработанной лекции, а живого рассказа человека, знающего и любящего своё дело. На любой наш вопрос Мария отвечала с очень интересными историческими деталями, знакомила с легендами и поверьями. День прошёл на одном дыхании! Впечатлений море и только замечательных! Кроме того у берега Бии Марией был накрыт стол, за которым мы познакомились с национальной кухней. Но главное - это открытость и приветливость Марии, что сделать нашу поездку незабываемый! Огромное спасибо Марии и за высокий профессионализм, и за умение легко наладить контакт с людьми!
А
1 сен 2022
Экскурсовод Мария профессиональный и очень интересный рассказчик, от неё мы узнали много интересных фактов и легенд про Алтай, свой рассказ она дополняла иллюстрациями, где можно было увидеть костюмы, предметы быта и другие детали самобытности народов, населяющих Алтай, узнали много интересного о растениях и животных Алтая.
Мария заранее приготовила и потом накрыла для нас стол с самыми известными блюдами и напитками алтайской кухни и даже сама испекла национальную выпечку, все было очень вкусно и в сочетании с алтайской природой получился познавательный пикник.
Хоть поездка была достаточно долгой, но Мария все спланировала так, что мы смогли все посмотреть и вернулись с экскурсии с багажом новых знаний и впечатлений, сытые и довольные!

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