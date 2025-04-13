Чуйский тракт: покоряя алтайские вершины

Путешествие по Чуйскому тракту подарит вам уникальную возможность увидеть величественные горы и перевалы, а также познакомиться с культурой Горного Алтая
Горный Алтай манит путешественников своими величественными вершинами и загадочными петроглифами.

На экскурсии по Чуйскому тракту вас ждут захватывающие перевалы Семинский и Чике-Таман, священное место Чуй-Оозы и живописное озеро Ак-Кем. Вы узнаете
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о древних жителях этих земель, их традициях и культуре. Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе с остановками у значимых мест. Это отличная возможность окунуться в атмосферу Алтая и попробовать блюда национальной кухни

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные горы и перевалы
  • 🗿 Древние петроглифы Калбак-Таш
  • 🏞️ Живописное озеро Ак-Кем
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🍽️ Национальная кухня
Чуйский тракт: покоряя алтайские вершины
Чуйский тракт: покоряя алтайские вершины
Чуйский тракт: покоряя алтайские вершины
Ближайшие даты:
29
апр30
апр1
мая2
мая4
мая6
мая9
мая
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Семинский перевал
  • Перевал Чике-Таман
  • Чуй-Оозы
  • Каракольская долина
  • Озеро Ак-Кем
  • Петроглифы Калбак-Таш
  • Гейзерное озеро

Описание экскурсии

Вы посетите:

  • Семинский перевал
  • перевал Чике-Таман
  • священное место Чуй-Оозы (слияние рек Чуя и Кадын-Суу)
  • Каракольскую долину
  • озеро Ак-Кем
  • петроглифы Калбак-Таш
  • Гейзерное озеро

Вы узнаете:

  • Кто населял эти земли раньше
  • Кого относят к малым коренным народам Горного Алтая и какие традиции они соблюдают
  • Как складывалась жизнь алтайцев с 19 века
  • Как Горный Алтай стал частью современной России
  • Что интересного происходило в двухвековой истории столицы республики
  • Какие архитектурные решения были приняты

Также вы познакомитесь с древними алтайскими жилищами, попробуете блюда национальной кухни, услышите легенды края и раскроете тайны, сокрытые в глубинах Алтайских гор.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с выходом у значимых мест. В машине нет детских кресел
  • Дополнительные расходы: питание в местном заведении

во вторник и пятницу в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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И
13 апр 2025
Отлично спланированный маршрут: много всего увидела, но не устала. Галина прекрасный сертифицированный гид, рассказала много полезной информации и ответила на все вопросы. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Обязательно рекомендую к посещению
Отлично спланированный маршрут: много всего увидела, но не устала. Галина прекрасный сертифицированный гид, рассказала много полезнойОтлично спланированный маршрут: много всего увидела, но не устала. Галина прекрасный сертифицированный гид, рассказала много полезнойОтлично спланированный маршрут: много всего увидела, но не устала. Галина прекрасный сертифицированный гид, рассказала много полезнойОтлично спланированный маршрут: много всего увидела, но не устала. Галина прекрасный сертифицированный гид, рассказала много полезнойОтлично спланированный маршрут: много всего увидела, но не устала. Галина прекрасный сертифицированный гид, рассказала много полезнойОтлично спланированный маршрут: много всего увидела, но не устала. Галина прекрасный сертифицированный гид, рассказала много полезнойОтлично спланированный маршрут: много всего увидела, но не устала. Галина прекрасный сертифицированный гид, рассказала много полезной
Кирилл
11 апр 2025
Интересный рассказ, умопомрачительные пейзажи, нежная забота о гостях!
Восторг
Интересный рассказ, умопомрачительные пейзажи, нежная забота о гостях!Интересный рассказ, умопомрачительные пейзажи, нежная забота о гостях!Интересный рассказ, умопомрачительные пейзажи, нежная забота о гостях!Интересный рассказ, умопомрачительные пейзажи, нежная забота о гостях!Интересный рассказ, умопомрачительные пейзажи, нежная забота о гостях!Интересный рассказ, умопомрачительные пейзажи, нежная забота о гостях!Интересный рассказ, умопомрачительные пейзажи, нежная забота о гостях!
Владимир
16 янв 2025
Данная экскурсия позволила мне познакомиться с красотами горного Алтая всего за один день! Получил очень яркие эмоции! Благодарю гида Ирину за инресный рассказ и комфорт во время экскурсии!
М
7 янв 2025
Отличное путешествие! Гид Ирина просто молодец! Интересный рассказчик и прекрасно знает что показать, где остановиться, хороший организатор. А Горный Алтай прекрасен зимой!
Отличное путешествие! Гид Ирина просто молодец! Интересный рассказчик и прекрасно знает что показать, где остановиться, хорошийОтличное путешествие! Гид Ирина просто молодец! Интересный рассказчик и прекрасно знает что показать, где остановиться, хорошийОтличное путешествие! Гид Ирина просто молодец! Интересный рассказчик и прекрасно знает что показать, где остановиться, хороший
Андрей
3 янв 2025
Отличная экскурсия с Ириной, все секретные места и лучшие виды Чуйского тракта.
Отличная экскурсия с Ириной, все секретные места и лучшие виды Чуйского тракта.

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