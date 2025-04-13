И Ирина Отлично спланированный маршрут: много всего увидела, но не устала. Галина прекрасный сертифицированный гид, рассказала много полезной информации и ответила на все вопросы. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Обязательно рекомендую к посещению

Кирилл Интересный рассказ, умопомрачительные пейзажи, нежная забота о гостях!

Восторг

Владимир Данная экскурсия позволила мне познакомиться с красотами горного Алтая всего за один день! Получил очень яркие эмоции! Благодарю гида Ирину за инресный рассказ и комфорт во время экскурсии!

М Мария Отличное путешествие! Гид Ирина просто молодец! Интересный рассказчик и прекрасно знает что показать, где остановиться, хороший организатор. А Горный Алтай прекрасен зимой!