Горный Алтай манит путешественников своими величественными вершинами и загадочными петроглифами.
На экскурсии по Чуйскому тракту вас ждут захватывающие перевалы Семинский и Чике-Таман, священное место Чуй-Оозы и живописное озеро Ак-Кем. Вы узнаете
На экскурсии по Чуйскому тракту вас ждут захватывающие перевалы Семинский и Чике-Таман, священное место Чуй-Оозы и живописное озеро Ак-Кем. Вы узнаете
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горы и перевалы
- 🗿 Древние петроглифы Калбак-Таш
- 🏞️ Живописное озеро Ак-Кем
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🍽️ Национальная кухня
Что можно увидеть
- Семинский перевал
- Перевал Чике-Таман
- Чуй-Оозы
- Каракольская долина
- Озеро Ак-Кем
- Петроглифы Калбак-Таш
- Гейзерное озеро
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Семинский перевал
- перевал Чике-Таман
- священное место Чуй-Оозы (слияние рек Чуя и Кадын-Суу)
- Каракольскую долину
- озеро Ак-Кем
- петроглифы Калбак-Таш
- Гейзерное озеро
Вы узнаете:
- Кто населял эти земли раньше
- Кого относят к малым коренным народам Горного Алтая и какие традиции они соблюдают
- Как складывалась жизнь алтайцев с 19 века
- Как Горный Алтай стал частью современной России
- Что интересного происходило в двухвековой истории столицы республики
- Какие архитектурные решения были приняты
Также вы познакомитесь с древними алтайскими жилищами, попробуете блюда национальной кухни, услышите легенды края и раскроете тайны, сокрытые в глубинах Алтайских гор.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с выходом у значимых мест. В машине нет детских кресел
- Дополнительные расходы: питание в местном заведении
во вторник и пятницу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 318 туристов
Здравствуйте! Мы дружная команда коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
13 апр 2025
Отлично спланированный маршрут: много всего увидела, но не устала. Галина прекрасный сертифицированный гид, рассказала много полезной информации и ответила на все вопросы. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Обязательно рекомендую к посещению
Кирилл
11 апр 2025
Интересный рассказ, умопомрачительные пейзажи, нежная забота о гостях!
Восторг
Восторг
Владимир
16 янв 2025
Данная экскурсия позволила мне познакомиться с красотами горного Алтая всего за один день! Получил очень яркие эмоции! Благодарю гида Ирину за инресный рассказ и комфорт во время экскурсии!
М
Мария
7 янв 2025
Отличное путешествие! Гид Ирина просто молодец! Интересный рассказчик и прекрасно знает что показать, где остановиться, хороший организатор. А Горный Алтай прекрасен зимой!
Андрей
3 янв 2025
Отличная экскурсия с Ириной, все секретные места и лучшие виды Чуйского тракта.
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