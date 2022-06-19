По Алтаю на джипах в компании друзей

Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности

В небольшой и тёплой компании вы проедете по интересному маршруту, посетите места, куда редко добираются другие туристы: мы поднимемся на гору Сукор, с высоты которой видны главные хребты Алтая, побываем в долине реки Елангаш.

Вы искупаетесь в Телецком озере, полюбуетесь водопадами, рассмотрите древние наскальные рисунки и получите заряд ярких эмоций, проезжая по серпантину перевала Кату-Ярык. Вас также ждут пикник на берегу, банька и приятные прогулки.
По Алтаю на джипах в компании друзей
По Алтаю на джипах в компании друзей
По Алтаю на джипах в компании друзей
По Алтаю на джипах в компании друзей
По Алтаю на джипах в компании друзей
По Алтаю на джипах в компании друзей
По Алтаю на джипах в компании друзей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Погодные условия в горах меняются очень быстро, и, если они будут неблагоприятные (шторм, сильные дожди и ветра), придётся немного изменить план нашего путешествия. Искренне надеемся на ваше понимание!

Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны иметь среднюю физическую форму и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой). Все переезды по маршруту осуществляются на комфортабельном 4-местном джипе.
Нужно быть готовым к долгим переездам, а также к сложным участкам бездорожья.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

В некоторых местностях Алтая может встретиться много оводов и комаров. Обязательно необходимо иметь с собой репелленты, а также средства от укусов и антигистаминные препараты.

Наиболее удобный вариант добраться до Горно-Алтайска из Москвы — авиарейс компании S7 с вылетом в 00:45 и временем прибытия в 09:05.
Вы можете приобретать билеты, как только менеджер подтвердит вашу заявку.

Важно: все авиарейсы из Горно-Алтайска совершаются только по утрам. Обратные билеты необходимо приобретать не раньше, чем на следующий день после завершения нашего тура. Рекомендуем заранее забронировать гостиницу для ночёвки (не входит в стоимость).

Тур проходит в приграничной зоне, поэтому для иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) необходим пропуск. Он оформляется минимум 60 дней, в связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:30-09:40 (по местному времени) . По прилете, пожалуйста, включите телефон. Если рейс задерживается, сообщите об этом гиду по телефону, который вам предоставят в памятке перед туром. Если ваш отель расположен на Чуйском тракте, то мы сможем забрать вас по пути - в этом случае обязательно предупредите заранее
Завершение: В последний день тура в Горно-Алтайск возвращаемся ориентировочно в 20:00 (по местному времени) . Рекомендуем приобретать билеты из Горно-Алтайска на рейсы, вылетающие на следующий после окончания тура день. Переночевать можно в хостеле или гостинице (за доплату)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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