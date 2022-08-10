Полчасика от Горно-Алтайска — и вы в сказочном месте у подножья гор Малая и Большая Синюха. Чтобы по-настоящему насладиться местной природы — без напряжения и не нарушая ее тишины, — мы предлагаем отправиться в путешествие на электровелосипедах. Симфония луговых ароматов, уютные пасторальные пейзажи Алтая и теплая компания оставят в вашей душе особенные воспоминания.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚗 Мы встретимся с вами сразу в Манжероке (если понадобится, можно организовать трансфер из Горно-Алтайска), доедем на машине до точки старта и после короткого инструктажа отправимся в путь.

🚲 С ветерком прокатимся по витиеватым лесным дорожкам на электровелосипедах, которые с легкостью взбираются по самым сложным лесным тропинкам.

⛰ По пологим альпийским лугам заедем на высокую обзорную гору села Манжерок.

🍯 Посидим в тени террасы на пасеке, воздух которой пропитан ароматами алтайского разнотравья и хвои. Насладимся вкусным медом под жужжание пчел.

🏞 А по пути вы полюбуетесь пасущимися лошадьми, деревенским колоритом и шумным берегом Катуни.

Почувствуйте ветер, звуки леса, зов тропы — тихий и послушный электровелосипед позволит услышать Алтай!

Организационные детали