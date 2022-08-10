🚗 Мы встретимся с вами сразу в Манжероке (если понадобится, можно организовать трансфер из Горно-Алтайска), доедем на машине до точки старта и после короткого инструктажа отправимся в путь.
🚲 С ветерком прокатимся по витиеватым лесным дорожкам на электровелосипедах, которые с легкостью взбираются по самым сложным лесным тропинкам.
⛰ По пологим альпийским лугам заедем на высокую обзорную гору села Манжерок.
🍯 Посидим в тени террасы на пасеке, воздух которой пропитан ароматами алтайского разнотравья и хвои. Насладимся вкусным медом под жужжание пчел.
🏞 А по пути вы полюбуетесь пасущимися лошадьми, деревенским колоритом и шумным берегом Катуни.
Почувствуйте ветер, звуки леса, зов тропы — тихий и послушный электровелосипед позволит услышать Алтай!