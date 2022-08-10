По горам Манжерока - на электровелосипедах

Дружеская прогулка по нетуристическим тропам в окрестностях курортного комплекса

Полчасика от Горно-Алтайска — и вы в сказочном месте у подножья гор Малая и Большая Синюха.

Чтобы по-настоящему насладиться местной природы — без напряжения и не нарушая ее тишины, — мы предлагаем отправиться в путешествие на электровелосипедах.

Симфония луговых ароматов, уютные пасторальные пейзажи Алтая и теплая компания оставят в вашей душе особенные воспоминания.
По горам Манжерока - на электровелосипедах
По горам Манжерока - на электровелосипедах
По горам Манжерока - на электровелосипедах
По горам Манжерока - на электровелосипедах
По горам Манжерока - на электровелосипедах
По горам Манжерока - на электровелосипедах
Ближайшие даты:
9
авг
10
авг
15
авг
16
авг
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚗 Мы встретимся с вами сразу в Манжероке (если понадобится, можно организовать трансфер из Горно-Алтайска), доедем на машине до точки старта и после короткого инструктажа отправимся в путь.
🚲 С ветерком прокатимся по витиеватым лесным дорожкам на электровелосипедах, которые с легкостью взбираются по самым сложным лесным тропинкам.
⛰ По пологим альпийским лугам заедем на высокую обзорную гору села Манжерок.
🍯 Посидим в тени террасы на пасеке, воздух которой пропитан ароматами алтайского разнотравья и хвои. Насладимся вкусным медом под жужжание пчел.
🏞 А по пути вы полюбуетесь пасущимися лошадьми, деревенским колоритом и шумным берегом Катуни.

Почувствуйте ветер, звуки леса, зов тропы — тихий и послушный электровелосипед позволит услышать Алтай!

Организационные детали

  • Аренда электровелосипеда оплачивается отдельно: 4000 руб. /человека
  • До Манжерока вам нужно добраться самостоятельно
  • По запросу мы можем организовать для вас трансфер из Горно-Алтайска — от 500 руб. /человека
  • Особых требований к физической подготовке нет — электровелосипед будет крутить педали за вас
  • С вами могут поехать дети от 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Манжероке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚲На велосипеде🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные☃️Зимние☀️Летние🏆Активный отдых🏡Выездные🍀Природа и пейзажи

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