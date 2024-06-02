Неспешные экскурсии Горно-Алтайска для пенсионеров

Найдено 7 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Горно-Алтайске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чемал - легенды и реальность
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500 за человека
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900 за человека
Горно-Алтайск: история и современность
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Горно-Алтайск: история и современность
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 500 за человека
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске
Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия
Начало: Возле музея имени Анохина
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 4 900 за всё до 5 чел.
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Конная экскурсия по берегам Семы: красота природы и комфортная езда
Предлагаем вам насладиться конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Ровная местность, шум реки и цветущие поляны создадут незабываемую атмосферу
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
Завтра в 14:30
10 июня в 12:00
3 000 за всё до 2 чел.
По горам Манжерока - на электровелосипедах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
По горам Манжерока - на электровелосипедах
Дружеская прогулка по нетуристическим тропам в окрестностях курортного комплекса
Начало: В Манжероке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 800 за человека
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Экскурсию "Горно-Алтайск: история и современность" посетили 25.05.2024г. Экскурсовод -Ирина. Понравился маршрут, хорошие знания материала экскурсоводом. К месту встречи Ирина приехала
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    в договоренное время, для экскурсантов в машине предусмотрена вода. Экскурсия началась в районе национального музея, где мы получили общие сведения об истории города и Республики. Побывали в старом городе, на месте крещения первого алтайца, на видовой площадке, у источника. Экскурсией удовлетворены в целом, немного напрягает слишком тихий голос экскурсовода.

  • Э
    Элина
    30 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
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    все вопросы. Осталось прекрасное послевкусие и чувство удовлетворения. А какие легенды о реках. . Песня) Маршрут составлен очень компетентно и интересно. Организация четкая, отлаженная и в тоже время без излишней директивности, соблюден прекрасный баланс. Благодарю! Исключительно рекомендую Наталью и данную экскурсию.

    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Спасибо 🙏! Очень индивидуальный подход и это располагает)! В подарок вода. Я бы добавила бы исторических дат и фото прошлых лет). Затронуть период советского времени, показать здание фабрики было бы хорошо. В общем, хорошо! Спасибо 🙏 буду рекомендовать.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • A
    Anton
    14 мая 2024
    Конная прогулка вдоль горной реки Семы
    Довольно сложно добираться до локации. На своей машине оторвали бампер (полноприводный паркетник) пока ехали. Почему-то организатор встал в позу, когда попросили на 5 минут остановиться сфотографироваться с лебедями
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций
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    с потрясающими пейзажами. Экскурсовод Наталья отлично владеет материалом, очень внимательна и предупредительна. Путешествие прошло с максимальным комфортом и оставило массу положительных эмоций и море впечатлений.

    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили
  • С
    Светлана
    4 мая 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Отличная экскурсия,гид Руна просто приятная и очень скромная женщина-алтайка. Все прекрасно доносит информацию. Ирина провезла нас по всему городу и
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    все было без спешки и максимально удобно рекомендую отдыхать с агентством «За пределы», они лучшие,не одну экскурсию с ними провела. Спасибо за отдых

    Отличная экскурсия,гид Руна просто приятная и очень скромная женщина-алтайка. Все прекрасно доносит информацию. Ирина провезла нас
  • Н
    Надежда
    11 апреля 2024
    Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
    Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему краю,его укладу,музыке. Ну и,конечно,в комментариях не нуждаются местные красоты,которые мы посетили во время этой экскурсии. Рекомендуем!
    Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему
  • В
    Виктор
    5 апреля 2024
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Все отлично
  • Н
    Нина
    28 марта 2024
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Гид по Горно- Алтайску- Рада- влюбленный в свой город человек. Показала нам много интересного. Мы очень довольны экскурсией!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Для пенсионеров»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
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  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
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