Сегодня Вы познакомитесь с инструктором и другими членами группы. Далее на микроавтобусе следуем в село Белый Бом, где размещаемся в небольших деревянных домиках на 2, 3 и 4 места.
Домики самыемпростые, эконом, с удобствами на улице. В домиках есть печь, что немаловажно для начала мая, в горах по ночам еще достаточно холодно.
Первый день тура закончится ужином и вечерним костром.
Авто (от Барнаула): 550 км. В дороге без учета пробок и санитарных остановок 8-9 часов.
Сразу после завтрака выезжаем на сплав. Начальная точка маршрута располагается чуть выше порога «Сумрачный». Инструктор расскажет о технике безопасности и управления рафтом, а также о правилах поведения на воде.
Сплав начинается с прохождения порога «Сумрачный», имеющего 3 к. с. Порог проходим сразу, без осмотра, и уже с первых чувствуем силу и непредсказуемость бушующей горной реки. Второй порог, «Буревестник», имеет уже 4 категорию сложности. С этой точки начинается водная трасса соревнований «Чуя — Ралли».
Далее проходим ровные участки реки, которые сменяются отрезками с шиверами и перекатами. Легко проходим порог «Ярбалыкский» и, собравшись с духом, сразу после деревянного моста преодолеваем порог «Бегемот», которому присвоена 5 к. с.
Следующие пороги менее сложные, но их протяженность больше — «Классический» и «Слаломный» пороги 3 и 4 категорий сложности имеют длину в несколько километров, на протяжении которых мы будем маневрировать между огромными каменными глыбами.
После насыщенного впечатлениями дня возвращаемся на базу, размещаемся в домиках. Вечером Вас ждут ужин у костра и баня.
В начале дня авто переезд 35 км, 30 мин. По воде 35 км, 5-6 час.
Сегодня мы пройдем нижнюю часть реки Чуя, в том числе, пороги 5 категории сложности – «Турбинный» и «Горизонт». Эти пороги подарят Вам незабываемые впечатления и эмоции.
«Турбинный» состоит из одного слива, разделенного массивным камнем. Сразу после него, через триста метров, находится порог «Горизонт». Здесь течение реки очень узкое, с отвесными скалами по обоим берегам. После «Горизонта» проходим выходные шиверы 3 к. с. и выходим в устье реки, где Чуя впадает в Катунь.
Ночуем на берегу Катуни в кемпинге «Кур-Кечу» в 2-местных и 4-местных аилах, либо домиках (эконом).
Перед сплавом и после короткие переезды на авто: 25 км, 40 мин. По воде 40 км, 5-6 часов.
Заключительный день тура. Сегодня Вам предстоит сплавиться по Средней Катуни.
Утром проходим порог «Ильгумень» 4 категории сложности. Затем следует порог «Кадринская труба» (тоже 4 к. с.), расположенный сразу после устья реки Кадрин, правого притока Катуни. Приготовьтесь к длинному и сложному участку, полному неожиданных препятствий.
Далее после участка реки со спокойным течением, приближаемся к двухступенчатому порогу 4-5 к. с. «Шабаш». Его название говорит само за себя — это самое трудное испытание на Средней Катуни. Перед прохождением порога выходим на берег и осматриваем препятствие. Желающие смогут обойти его по берегу. Пройдя «Шабаш», движемся в устье реки «Урсул», где заканчивается наше путешествие.
По воде 35 км, 4-5 час.
Переезд до Барнаула, Новосибирска, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.
Авто (до Барнаула): 480 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 8-9 часов.
Размещение эконом, раздельное, по 2,3,4 человека. В обычных домиках, с обогревателем, либо печью. Удобства на улице.
Неопреновая обувь (боты) для сплава; кеды с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками; Неопреновую обувь не выдаем.
На маршруте выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки.
Комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
Сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы).
Теплый свитер.
Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
Кепка или панама
Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь.
Купальный костюм.
Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
Маленький фонарик (налобный).
Индивидуальные лекарственные средства.
Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
Сидение туристическое (хоба).
Личная посуда (миска, кружка, ложка)
Спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования.
Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая на маршрут, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины)
рулонный пластырь (1 шт.)
бинт среднего размера (1 шт.)
обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.)
Аспирин (1 уп.)
Цитрамон (1 уп.)
капли, снимающие заложенность носа (1 шт.)
глазные капли (Альбуцид) (1 шт.)
средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.)
антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.)
средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.)
эластичный бинт (1 шт.)
средство от боли в горле (1-2 уп.)
быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.)
энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.)
антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.)
поливитамины (по желанию).
Встреча организована в Новосибирске, Барнауле и Бийске. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
– на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
– в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
– в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В оговоренное время вас будет встречать автобус на автопарковке возле ж/д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.
Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи.
Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.
Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.
Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.
После сбора группа переезжает в г. Бийск на перевалочную базу туроператора, где осуществляется оформление документов и страховки, знакомство с гидом-проводником, получение снаряжения.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня (уточняйте при бронировании, в зависимости от города назначения).
Ориентировочное время прибытия:
– в Горно-Алтайск 18:00 - 19:00 (время местное);
– в Бийск 20:30 - 21:30 (время местное);
– в Барнаул 23:00 - 00:00 (время местное);
– в Новосибирск 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура, т. е. если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту: Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным, не зависящим от нас причинам, возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Да, такие ситуации иногда случаются, но на данном маршруте очень редко и являются рабочим моментом. Все наши инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы.
Все вещи мы упаковываем в специальные непромокаемые мешки "драйбеки", которые надежно крепим веревками в рафте. Для особо ценных вещей, гаджетов и документов рекомендуем дополнительно взять с собой непромокаемые чехлы и футляры.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Группа, выходящая на маршрут, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
1. Пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, т. к. он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины).
2. Рулонный пластырь (1 шт.).
3. Бинт среднего размера (1 шт.).
4. Обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.).
5. Аспирин (1 уп.).
6. Цитрамон (1 уп.).
7. Капли, снимающие заложенность носа (1 шт.).
8. Глазные капли (Альбуцид) (1 шт.).
9. Средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.).
10. Антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.).
11. Средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.).
12. Эластичный бинт (1 шт.).
13. Средство от боли в горле (1-2 уп.).
14. Быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.).
15. Энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.).
16. Антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.).
17. Поливитамины (по желанию).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности. На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.
Воду в походах берем из ручьев, рек или, при зимних горных походах, топим из снега и льда.
Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра.
Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено. Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре. Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.