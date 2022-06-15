1 день

Новосибирск - Барнаул - Бийск - т / б «Ак Боом»

Сегодня Вы познакомитесь с инструктором и другими членами группы. Далее на микроавтобусе следуем в село Белый Бом, где размещаемся в небольших деревянных домиках на 2, 3 и 4 места.

Домики самыемпростые, эконом, с удобствами на улице. В домиках есть печь, что немаловажно для начала мая, в горах по ночам еще достаточно холодно.

Первый день тура закончится ужином и вечерним костром.

Авто (от Барнаула): 550 км. В дороге без учета пробок и санитарных остановок 8-9 часов.