Туры по рекам в Горно-Алтайске 2025

Найдено 3 тура в категории «По рекам и каналам» в Горно-Алтайске, цены от 32 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Алтайские активности и главные достопримечательности
На машине
3 отзыва
5 дней
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
57 500 за человека
Сакральные места Алтая и день с программой на выбор
На машине
2 отзыва
4 дня
Сакральные места Алтая и день с программой на выбор
Побывать на острове Патмос, полюбоваться водопадами и покататься верхом или сплавиться по реке
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/...
8 мая в 08:00
22 мая в 08:00
32 000 за человека
Сплав по реке Чуя. Алтай
скидка
10%
3 отзыва
5 дней
Сплав по реке Чуя. Алтай
Начало: Бийск / Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск
«Она знаменита еще и тем, что здесь впервые в России был испытан рафт — большая надувная лодка для сплавов по рекам»
30 июн в 10:00
20 июл в 10:00
5100046 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена.
    25 сентября 2024
    Сплав по реке Чуя. Алтай
    Сказать, что понравилось - ничего не сказать. Полный восторг от "Золотого кольцо Алтая", август 2024г. Земной поклон гиду Людмила. Все замечательно, дальше только с вами.
  • Л
    Людмила
    28 августа 2024
    Сакральные места Алтая и день с программой на выбор
    Всё было замечательно, интересно, удобно. Гид, Аркадий - просто чудо, обо всех заботился, и мы были первыми на всех достопримечательностях,"толпы"
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    набегали уже после нас. Транспорт комфортный, размещение на базе - супер, бассейн плюс красавица-Катунь с удобным спуском в двух шагах. Питание на базе - просто, но вкусно, все ресторанчики, в которых мы питались во время экскурсий - тоже неплохие. Сплав - это вообще то, что нельзя пропустить, куча эмоций и в то же время безопасность на высоте. Обязательно вернемся за более продолжительной экскурсией.

  • О
    Ольга
    19 июня 2024
    Алтайские активности и главные достопримечательности
    В июне 2024 года мы провели 6 незабываемых дней путешествуя по Горному Алтаю в компании замечательного гида Алексея. Горный Алтай
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    нас восхитил своими красотами, чистейшим воздухом, реками, бескрайними горами. Если вы любите природу, её неповторимые пейзажи, то Вам именно сюда. О работе команды Константина остались только положительные эмоции. Они работают слаженно ориентируясь на запросы клиента. Любые заданные вопросы получали ответы. Тур оправдывает своё название конструктор. Всё что вы пожелаете увидеть, посетить, запечатлеть будет учтено и грамотно спланированно. Координатор Ирина поможет с бронированием жилья, экскурсий. В случаи форс-мажоров быстро реагируют на изменения и предлагают варианты продолжения путешествия. Уезжая домой, мы точно знали, что хотим вернуться и продолжить знакомство с Горным Алтаем в компании Алексея.

  • Т
    Татьяна
    16 июня 2024
    Сакральные места Алтая и день с программой на выбор
    Только вернулась из тура Сакральные места Алтая! Впечатлений и мыслей море! Очень понравилась поездка, отличный вводный курс в природу Алтая. Удалось
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    от всей души окунуться в бескрайнее море лугов,холмов и ущелий, погода радовала солнечностью и замечательными грозами, смотровые площадки - зрелищностью, теплая компания - уютом. Спасибо огромное Инне, нашему отличному гиду, за ее внимательность, гибкость, дружелюбие, готовность услышать наши просьбы и помочь в нужную минуту. Было очень приятно ездить по маршруту на минивэне в маленькой общительной компании. Поездка прошла гладко, мирно и тепло.

  • С
    Сергей
    2 октября 2023
    Алтайские активности и главные достопримечательности
    Сотрудничество с Константином прошло прекрасно, предоставленные им гиды отработали прекрасно. Нам все очень понравилось!
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Сплав по рекам Чуя и Катунь на майские праздники
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2023
    Сплав по рекам Чуя и Катунь на майские праздники
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах
  • А
    Александра
    3 ноября 2022
    Алтайские активности и главные достопримечательности
    Отличный тур, грамотно спланированный и очень ёмкий. Гид прекрасно знает местность и нюансы Алтая. Куча позитивных эмоций, приятное послевкусие. Всем рекомендую!!!
  • А
    Андрей
    15 июня 2022
    Сплав по рекам Чуя и Катунь на майские праздники
    Организация: перед туром с нами постоянно были на связи через телеграм, отвечали на все вопросы. Непосредственно перед встречей с нами связались представители принимающей стороны по трансферу и удобной точке нашего забора из Барнаула. Трансфер был комфортным.
  • А
    Апухтин
    28 июля 2021
    Сплав по реке Чуя. Алтай
    Все супер! Тур соответствовал описанию

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «По рекам и каналам»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Алтайские активности и главные достопримечательности
  2. Сакральные места Алтая и день с программой на выбор
  3. Сплав по реке Чуя. Алтай
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Остров Патмос
  5. Каменные грибы
  6. Телецкое озеро
  7. Чемал
  8. Марсианские горы
  9. Петроглифы
  10. Каракольские озёра
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в декабре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 тура от 32 000 до 57 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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