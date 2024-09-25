Е Елена. Сплав по реке Чуя. Алтай Сказать, что понравилось - ничего не сказать. Полный восторг от "Золотого кольцо Алтая", август 2024г. Земной поклон гиду Людмила. Все замечательно, дальше только с вами.

Л Людмила Сакральные места Алтая и день с программой на выбор читать дальше набегали уже после нас. Транспорт комфортный, размещение на базе - супер, бассейн плюс красавица-Катунь с удобным спуском в двух шагах. Питание на базе - просто, но вкусно, все ресторанчики, в которых мы питались во время экскурсий - тоже неплохие. Сплав - это вообще то, что нельзя пропустить, куча эмоций и в то же время безопасность на высоте. Обязательно вернемся за более продолжительной экскурсией. Всё было замечательно, интересно, удобно. Гид, Аркадий - просто чудо, обо всех заботился, и мы были первыми на всех достопримечательностях,"толпы"

О Ольга Алтайские активности и главные достопримечательности читать дальше нас восхитил своими красотами, чистейшим воздухом, реками, бескрайними горами. Если вы любите природу, её неповторимые пейзажи, то Вам именно сюда. О работе команды Константина остались только положительные эмоции. Они работают слаженно ориентируясь на запросы клиента. Любые заданные вопросы получали ответы. Тур оправдывает своё название конструктор. Всё что вы пожелаете увидеть, посетить, запечатлеть будет учтено и грамотно спланированно. Координатор Ирина поможет с бронированием жилья, экскурсий. В случаи форс-мажоров быстро реагируют на изменения и предлагают варианты продолжения путешествия. Уезжая домой, мы точно знали, что хотим вернуться и продолжить знакомство с Горным Алтаем в компании Алексея. В июне 2024 года мы провели 6 незабываемых дней путешествуя по Горному Алтаю в компании замечательного гида Алексея. Горный Алтай

Т Татьяна Сакральные места Алтая и день с программой на выбор читать дальше от всей души окунуться в бескрайнее море лугов,холмов и ущелий, погода радовала солнечностью и замечательными грозами, смотровые площадки - зрелищностью, теплая компания - уютом. Спасибо огромное Инне, нашему отличному гиду, за ее внимательность, гибкость, дружелюбие, готовность услышать наши просьбы и помочь в нужную минуту. Было очень приятно ездить по маршруту на минивэне в маленькой общительной компании. Поездка прошла гладко, мирно и тепло. Только вернулась из тура Сакральные места Алтая! Впечатлений и мыслей море! Очень понравилась поездка, отличный вводный курс в природу Алтая. Удалось

С Сергей Алтайские активности и главные достопримечательности Сотрудничество с Константином прошло прекрасно, предоставленные им гиды отработали прекрасно. Нам все очень понравилось!

Н Нина Сплав по рекам Чуя и Катунь на майские праздники Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.

Т Татьяна Сплав по рекам Чуя и Катунь на майские праздники Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!

А Александра Алтайские активности и главные достопримечательности Отличный тур, грамотно спланированный и очень ёмкий. Гид прекрасно знает местность и нюансы Алтая. Куча позитивных эмоций, приятное послевкусие. Всем рекомендую!!!

А Андрей Сплав по рекам Чуя и Катунь на майские праздники Организация: перед туром с нами постоянно были на связи через телеграм, отвечали на все вопросы. Непосредственно перед встречей с нами связались представители принимающей стороны по трансферу и удобной точке нашего забора из Барнаула. Трансфер был комфортным.