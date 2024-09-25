5 дней
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
57 500₽ за человека
4 дня
Сакральные места Алтая и день с программой на выбор
Побывать на острове Патмос, полюбоваться водопадами и покататься верхом или сплавиться по реке
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/...
8 мая в 08:00
22 мая в 08:00
32 000₽ за человека
скидка
10%
5 дней
Сплав по реке Чуя. Алтай
Начало: Бийск / Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск
«Она знаменита еще и тем, что здесь впервые в России был испытан рафт — большая надувная лодка для сплавов по рекам»
30 июн в 10:00
20 июл в 10:00
5100046 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена.25 сентября 2024Сказать, что понравилось - ничего не сказать. Полный восторг от "Золотого кольцо Алтая", август 2024г. Земной поклон гиду Людмила. Все замечательно, дальше только с вами.
- ЛЛюдмила28 августа 2024Всё было замечательно, интересно, удобно. Гид, Аркадий - просто чудо, обо всех заботился, и мы были первыми на всех достопримечательностях,"толпы"
- ООльга19 июня 2024В июне 2024 года мы провели 6 незабываемых дней путешествуя по Горному Алтаю в компании замечательного гида Алексея. Горный Алтай
- ТТатьяна16 июня 2024Только вернулась из тура Сакральные места Алтая! Впечатлений и мыслей море! Очень понравилась поездка, отличный вводный курс в природу Алтая. Удалось
- ССергей2 октября 2023Сотрудничество с Константином прошло прекрасно, предоставленные им гиды отработали прекрасно. Нам все очень понравилось!
- ННина9 сентября 2023Сплав по рекам Чуя и Катунь на майские праздникиОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
- ТТатьяна18 августа 2023Сплав по рекам Чуя и Катунь на майские праздникиОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!
- ААлександра3 ноября 2022Отличный тур, грамотно спланированный и очень ёмкий. Гид прекрасно знает местность и нюансы Алтая. Куча позитивных эмоций, приятное послевкусие. Всем рекомендую!!!
- ААндрей15 июня 2022Сплав по рекам Чуя и Катунь на майские праздникиОрганизация: перед туром с нами постоянно были на связи через телеграм, отвечали на все вопросы. Непосредственно перед встречей с нами связались представители принимающей стороны по трансферу и удобной точке нашего забора из Барнаула. Трансфер был комфортным.
- ААпухтин28 июля 2021Все супер! Тур соответствовал описанию
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «По рекам и каналам»
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