Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Индивидуальный горнолыжный тур на Телецкое озеро в Горный Алтай. Телецкое озеро – место разлома земной коры, обладает нереально сильной энергетикой.

В этом туре Вам предлагается проживание в комфортном и проверенном отеле на берегу озера, вкусные завтраки и ежедневный шаттл на современный горнолыжный курорт.

Программу развлечений Вы выбираете самостоятельно, на свой вкус, из предложенной нами, а также из имеющейся на курорте по желанию. Этот отдых будет поистине сказочным и активным!
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Ближайшие даты:
21
фев
28
фев
6
мар
13
мар
21
мар

Что вас ожидает:

Покатушки на снегоходах
Покатушки на снегоходах
По желанию промчимся на снегоходах прямо по льду озера
Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
По желанию отправимся в питомник и прокатимся на собачьих упряжках
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
На удобном трансфере будем ежедневно ездить кататься на лыжах и сноубордах

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд на Телецкое озеро. Снегоходная экскурсия по желанию

9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Выезд на Телецкое озеро.

12:00 Приезд в отель, обед в кафе авторской кухни (оплачивается отдельно).

14:00 Заселение в отель.

Номера с комфортом класса "Стандарт" или "Апартаменты", потрясающие виды, берег Телецкого.

15:00 Снегоходная экскурсия по желанию (оплачивается дополнительно от 2500 руб. с человека или от 5000 руб. за единицу техники, в зависимости от выбранного маршрута, экскурсию заказать необходимо заранее у менеджера-турагента)

19:00 Самостоятельная прогулка к водопаду Третья речка по красивой ЭКО-тропе с освещением.

Поужинать можно до или после прогулки.

Ужин лучше заказать заранее, чтобы не ждать пока блюда приготовятся(оплачивается отдельно).

Встреча. Переезд на Телецкое озеро. Снегоходная экскурсия по желаниюВстреча. Переезд на Телецкое озеро. Снегоходная экскурсия по желаниюВстреча. Переезд на Телецкое озеро. Снегоходная экскурсия по желаниюВстреча. Переезд на Телецкое озеро. Снегоходная экскурсия по желанию
2 день

Горнолыжный курорт

9:00 Завтрак в кафе отеля.

9:40 или 10:20 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.

Катание на лыжах, сноубордах.

17:00 Возвращение в отель.

Вечером баня по желанию (оплачивается дополнительно).

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3 день

Горнолыжный курорт или питомник хаски по желанию

9:00 Завтрак в кафе отеля.

9:40 или 10:20 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.

Катание на лыжах, сноубордах или поездка в питомник хаски и катание в собачьей упряжке по озеру (оплачивается дополнительно от 2 500 руб. за 45 минут).

17:00 Возвращение в отель.

Вечером баня по желанию (оплачивается дополнительно).

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4 день

Горнолыжный курорт

9:00 Завтрак в кафе отеля.

9:40 или 10:20 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.

Катание на лыжах, сноубордах.

17:00 Возвращение в отель.

Вечером баня по желанию (оплачивается дополнительно).

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5 день

Отъезд

Для туристов, у которых утренний вылет на самолет, будет организован ранний выезд в аэропорт.

9:00-10:00 Завтрак.

12:00 Выезд.

Прибытие в Горно-Алтайск в 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Алтын Кель”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория номераДвухместное размещение
Апартаменты23 500
Комфорт25 500
Комфорт плюс26 900

Варианты проживания

Отель «Алтын Кель»

4 ночи

Потрясающий отель на берегу Телецкого с восхитительной природой, где есть баня, беседка, кафе с авторской кухней, теннисный стол. Возможно размещение в номерах:"Комфорт","Комфорт Плюс" или “Апартаменты”.

В номере класса "Комфорт" балкон, одна двуспальная или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi В номере класса.

"Комфорт Плюс" две комнаты, два балкона, двуспальная кровать, раскладной диван, набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании).

В номере "Апартаменты" кухонный блок и санузел на 2 номера, набор полотенец, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании).

Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автомобиле по программе
  • Проживание в отеле, согласно выбранному варианту
  • Завтраки в отеле, со 2 дня
  • Ежедневный шаттл на горнолыжный курорт
Что не входит
  • Авиабилеты в г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины, средний чек 800 руб.)
  • Подъемник на г. Кокуя – взрослым 700 руб., детям 350 руб.
  • Снегоходная экскурсия – от 2 500 руб.
  • Катание на хаски от 2 500 руб.
  • Дополнительные услуги и развлечения
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что означает индивидуальный тур?

Тур будет проходить без гида-сопровождающего. Туристы, при необходимости, смогут обратиться либо к нашему менеджеру (удалённо), либо к водителю, либо к администрации отеля Алтын-Кёль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
14 янв 2024
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
А
16 окт 2023
Только положительные эмоции от поездки!
Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
Е
3 окт 2023
Тур организован на 10/10.
Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.

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