Треккинг к Шавлинским озерам

В этом туре вы побываете в долинах, каждая из которых уникальна и прекрасна по-своему

5
3 отзыва
В этом туре вы побываете в долинах, каждая из которых уникальна и прекрасна по-своему.

У Вас будет возможность совершить радиальный выход на вершину горы Пирамида, дойти до ледника у подножия горных вершин Шавлинского озера отведать местных лепешек и местного сыра из айрана.

Вас ждут чистота и прохлада горных рек, чарующий запах альпийских лугов и горного разнотравья, тишина, незабываемые вечера у костра и бесконечное звездное небо.
Треккинг к Шавлинским озерам
Треккинг к Шавлинским озерам
Треккинг к Шавлинским озерам
Треккинг к Шавлинским озерам
Треккинг к Шавлинским озерам
Треккинг к Шавлинским озерам
Треккинг к Шавлинским озерам
Треккинг к Шавлинским озерам
Треккинг к Шавлинским озерам
Треккинг к Шавлинским озерам
Ближайшие даты:
08
июл
03
авг

Что вас ожидает 🤩

Уединение с природой
Уединение с природой
Нас ждут ночевки в палатках в живописных местах и пища, приготовленная на костре
Место слияния двух рек
Место слияния двух рек
Увидим потрясающую панораму слияния двух великих рек Чуя и Катунь
Шавлинские озера
Шавлинские озера
Отправимся на лазурного цвета озера, будем купаться, загорать, собирать ягоды и гулять по окрестностям

Программа тура по дням

1 день
г. Новосибирск – г. Горно-Алтайск – п. Чибит

Наше путешествие начнётся в 06.30 в г. Новосибирск. 

По пути при необходимости заберем часть группы в Горно-Алтайске. 

Едем до поселка Чибит, который расположился в самом сердце Чуйского тракта посреди Горного Алтая. 

По пути мы остановимся в придорожном кафе на обед, а также увидим место слияния рек Чуя и Катунь. 

Вечером приедем в поселок Чибит, откуда и начнется наш пеший маршрут. 

Остановимся на базе отдыха в палатках.

(787 км, 14-16 часов).

2 день
Чибит – р.Орой

Утром, собравшись, мы сядем в автомобили уаз, которые довезут нас до моста через р. Чуя.

И поднимемся до места первой стоянки вблизи р.Орой.

Здесь мы поставим лагерь.

Протяженность: 7км – авто, 6 км – пешком с рюкзаками.
Перепад высот 800 метров.

3 день
Река Орой – река Шавла

Хороший трудовой день.

Утром мы отправимся вдоль р. Орой вверх по течению и остановимся на привал у домика Алтайцев, где по желанию можно отведать вкуснейшие Алтайские лепешки, молоко, творог и сыр из айрана.

На поляне любуемся массивными и величественными кедрами и идем дальше.

Ближе к обеду пересечем перевал Орой (2230 м), откуда откроется потрясающий вид на обширную равнину с множеством небольших озер.

Вечером, пройдя равнинную местность доберемся до долины р.Ештыкол, которая в дальнейшем впадает в р. Шавла.

На берегу р.Шавлы мы и заночуем.

Протяженность:18км – пешком с рюкзаками.
Перепад высот 600 метров.

4 день
Река Шавла – озеро Нижнее Шавлинское

Весь день мы будем держать путь вдоль р. Шавла, пока не достигнем нижнего Шавлинского озера (кульминация нашего путешествия).

По дороге мы будем повторять изгибы р. Шавла, обойдем небольшое живописное озеро, встретим кедры, лиственницы, заросли черники, голубики и брусники.

Вот уже виднеются снежные вершины.

Отсюда хорошо просматривается мощный скалистый массив, который разделяет долины двух истоков р.Шавлы.

После поворота реки налево, будем забираться по склону и набирать высоту, нижнее Шавлинское озеро уже близко.

И наконец, начинает виднеться водная гладь лазурного цвета.

Пройдя немного дальше открывается великолепный вид на озеро и горные вершины: Сказка, Мечта и Красавица.

Вечером ставим палаточный лагерь, делимся впечатлениями и любуемся невероятным пейзажем.

Протяженность: 15 км – пешком с рюкзаками.
набор высоты 350 метров.

5 день
Дневка. Радиальный выход

После завтрака отправимся в радиальный выход на верхнее Шавлинское озеро, преодолевая курумники.

Самые отважные могут дойти до ледника у подножия горных вершин.

После возвращения в лагерь будем готовить ужин, есть вкусные алтайские лепешки, угощать бурундуков, которые резвятся рядом, чем-нибудь вкусненьким.

Протяженность: 10-12 км – пешком налегке.
Перепад высот 300 метров.

6 день
Дневка

По желанию можно просто поваляться на берегу озера.

Загорать и купаться.

А можно совершить радиальный выход на вершину горы Пирамида, откуда открывается отличный панорамный вид на окрестные горы.

Протяженность: 10 км – пешком налегке.
Перепад высот 2000 метров.

7 день
Озеро Шавлинское – долина реки Ештыкол

Утром выдвигаемся в обратный путь.

Нам предстоит большой переход под Оройский перевал через равнину.

Мы попрощаемся с рекой Шавла и будем держать путь вдоль р. Ештыкол.

По дороге можем встретить лошадей, свободно пасущихся на просторах вблизи перевала.

Протяженность: 15 км пешком с рюкзаками.
Перепад высот 350 м.

8 день
оз. Шавлинское – долина р. Ештыкол

Этот день мы начнём с тропы вдоль р. Ештыкол в сторону перевала Орой, перед которым пополним запасы питьевой воды и через перевал отправимся к уже знакомому нам домику Алтайцев, где и остановимся купить алтайских лепешек и свежего молока, наблюдая прекрасный горный пейзаж.

Дальше наш путь будет лежать вниз, в долине р. Орой где мы и заночуем.

Протяженность: 10 км – пешком с рюкзаками.
Перепад высот 250 метров.

9 день
Долина реки Ештыкол – п. Чибит

Поселок Чибит уже совсем близко.

Выйдем на тропу до мостового перехода через р. Чуя.

После моста будем идти по серпантину на склоне долины реки, по пути часто будут перебегать дорогу суслики, встречаться домашний скот (коровы, лошади, овцы), дальше выходим на холм, откуда открывается панорама поселка Чибит и реку Чуя.

Размещение на базе отдыха в домиках.

Вечером нас ждет баня.

Протяженность: 10 км – пешком с рюкзаками.
Перепад высот 900 метров.

10 день
п. Чибит – г. Новосибирск

На рассвете мы выдвигаемся обратно в г. Новосибирск. 

При необходимости завезем часть группы в Горно-Алтайск. 

По пути обязательно остановимся, чтобы посетить сувенирный рынок. 

Обратные билеты мы советуем покупать после 22.00. 

Если вы едете через г. Новосибирск, советуем посетить: аквапарк, зоопарк и океанариум.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках, ночь перед отъездом – в 4-х местных домиках на базе отдыха.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Заброска к мосту через реку Чуя и обратно
  • Заброска продуктов до озера на лошадях
  • Проживание на базе отдыха в ночь перед отъездом
  • Групповое снаряжение: 3-4-х местные палатки (при желании размещаться индивидуально вы можете взять свою палатку), котлы, газовые горелки и баллоны
  • Баня в последний вечер
  • Трехразовое питание на активной части маршрута (горячие завтраки и ужины, обеды перекусами)
  • Инструкторское сопровождение
  • Групповая аптечка
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск/Новосибирска и обратно
  • Трансфер из Новосибирска / Горно-Алтайска до места начала маршрута и обратно (от 9 до 11 тысяч рублей в зависимости от численности группы)
  • Питание в дороге
  • Баня на Шавлинском озере по желанию (около 500-800 руб.)
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Новосибирск, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • спальный мешок (комфорт 0);
  • коврик туристический;
  • палки треккинговые;
  • рюкзак 70-90 л;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • хоба (сидушка, она же поджопник).

Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва);
  • гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок);
  • сандалии (с фиксированной пяткой);
  • куртка ветро- и влагозащитная;
  • штаны ветро- и влагозащитные;
  • дождевик (лучше мембрана, бюджетный одноразовый вариант - полиэтиленовый);
  • куртка или жилетка утепленная;
  • шапка флисовая, бафф, панама/кепка;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 1-2 футболки (лучше синтетические);
  • носки треккинговые (3 пары, синтетические)+теплые носки 1 пара;
  • штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • нательное белье;
  • комплект термобелья влагоотводящего;
  • купальные принадлежности.

Что взять еще:

  • 1 литр сухарей (можно уложить в тетрапак из под сока на 1 л.);
  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5 -1 литр);
  • бутылка для воды или гидратор;
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • крем от загара SPF 20-30;
  • помада гигиеническая;
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования от н/с;
  • деньги на сувениры и дополнительные расходы.

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • набор ниток с иголкой;
  • веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
31 авг 2021
Из общего впечатления по туру могу уверенно сказать, он превзошёл мои ожидания. Работой инструкторов остался доволен. Особенно остался доволен от общения со старшим инструктором Данилом, человек искренне увлечён процессом своей работы и получает удовольствие от созерцания горных панорам ничуть не меньше первопроходцев. Понравилась его заряженность на прохождение маршрута, передающаяся другим участника похода! Теперь по работе координаторов и офиса. Для знакомства и общения группы был создан чат в Контакте. Обратите пожалуйста внимание на то что не все люди пользуются социальными сетями и такие мессенджеры как Ватсап могут являться хорошей альтернативой для предварительного знакомства и обмена информацией перед походом, в общем чате. Предполагаю что я не единственный человек который не имеет аккаунта во Вконтакте, и не собирается его заводить. В данной ситуации это может являться определённого рода дискриминацией. В Остальном работу организаторов могу назвать слаженной. Тем кому будет интересен этот, либо подобный маршрут, могу вас рекомендовать. Воспользуюсь ли я вашими услугами в следующий раз, пока не знаю, зависит от различных факторов не зависящих от вас. Возможно да. Хочется чтоб имеющийся маршрут к Шавлинским озёрам вы могли предложить и в других вариациях, например как возвращение в посёлок Чибит уже другой тропой. Благодарю Вас за содействие и помощь в достижении поставленной мною цели, а именно посещение той территории на которю мне нужно было придти! Спасибо!
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.

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