В этом туре вы побываете в долинах, каждая из которых уникальна и прекрасна по-своему. У Вас будет возможность совершить радиальный выход на вершину горы Пирамида, дойти до ледника у подножия горных вершин Шавлинского озера отведать местных лепешек и местного сыра из айрана. Вас ждут чистота и прохлада горных рек, чарующий запах альпийских лугов и горного разнотравья, тишина, незабываемые вечера у костра и бесконечное звездное небо.

Отправимся на лазурного цвета озера, будем купаться, загорать, собирать ягоды и гулять по окрестностям

Увидим потрясающую панораму слияния двух великих рек Чуя и Катунь

Нас ждут ночевки в палатках в живописных местах и пища, приготовленная на костре

Программа тура по дням

1 день г. Новосибирск – г. Горно-Алтайск – п. Чибит

Наше путешествие начнётся в 06.30 в г. Новосибирск. По пути при необходимости заберем часть группы в Горно-Алтайске. Едем до поселка Чибит, который расположился в самом сердце Чуйского тракта посреди Горного Алтая. По пути мы остановимся в придорожном кафе на обед, а также увидим место слияния рек Чуя и Катунь. Вечером приедем в поселок Чибит, откуда и начнется наш пеший маршрут. Остановимся на базе отдыха в палатках. (787 км, 14-16 часов).

2 день Чибит – р.Орой

Утром, собравшись, мы сядем в автомобили уаз, которые довезут нас до моста через р. Чуя. И поднимемся до места первой стоянки вблизи р.Орой. Здесь мы поставим лагерь. Протяженность: 7км – авто, 6 км – пешком с рюкзаками.

Перепад высот 800 метров.

3 день Река Орой – река Шавла

Хороший трудовой день. Утром мы отправимся вдоль р. Орой вверх по течению и остановимся на привал у домика Алтайцев, где по желанию можно отведать вкуснейшие Алтайские лепешки, молоко, творог и сыр из айрана. На поляне любуемся массивными и величественными кедрами и идем дальше. Ближе к обеду пересечем перевал Орой (2230 м), откуда откроется потрясающий вид на обширную равнину с множеством небольших озер. Вечером, пройдя равнинную местность доберемся до долины р.Ештыкол, которая в дальнейшем впадает в р. Шавла. На берегу р.Шавлы мы и заночуем. Протяженность:18км – пешком с рюкзаками.

Перепад высот 600 метров.

4 день Река Шавла – озеро Нижнее Шавлинское

Весь день мы будем держать путь вдоль р. Шавла, пока не достигнем нижнего Шавлинского озера (кульминация нашего путешествия). По дороге мы будем повторять изгибы р. Шавла, обойдем небольшое живописное озеро, встретим кедры, лиственницы, заросли черники, голубики и брусники. Вот уже виднеются снежные вершины. Отсюда хорошо просматривается мощный скалистый массив, который разделяет долины двух истоков р.Шавлы. После поворота реки налево, будем забираться по склону и набирать высоту, нижнее Шавлинское озеро уже близко. И наконец, начинает виднеться водная гладь лазурного цвета. Пройдя немного дальше открывается великолепный вид на озеро и горные вершины: Сказка, Мечта и Красавица. Вечером ставим палаточный лагерь, делимся впечатлениями и любуемся невероятным пейзажем. Протяженность: 15 км – пешком с рюкзаками.

набор высоты 350 метров.

5 день Дневка. Радиальный выход

После завтрака отправимся в радиальный выход на верхнее Шавлинское озеро, преодолевая курумники. Самые отважные могут дойти до ледника у подножия горных вершин. После возвращения в лагерь будем готовить ужин, есть вкусные алтайские лепешки, угощать бурундуков, которые резвятся рядом, чем-нибудь вкусненьким. Протяженность: 10-12 км – пешком налегке.

Перепад высот 300 метров.

6 день Дневка

По желанию можно просто поваляться на берегу озера. Загорать и купаться. А можно совершить радиальный выход на вершину горы Пирамида, откуда открывается отличный панорамный вид на окрестные горы. Протяженность: 10 км – пешком налегке.

Перепад высот 2000 метров.

7 день Озеро Шавлинское – долина реки Ештыкол

Утром выдвигаемся в обратный путь. Нам предстоит большой переход под Оройский перевал через равнину. Мы попрощаемся с рекой Шавла и будем держать путь вдоль р. Ештыкол. По дороге можем встретить лошадей, свободно пасущихся на просторах вблизи перевала. Протяженность: 15 км пешком с рюкзаками.

Перепад высот 350 м.

8 день оз. Шавлинское – долина р. Ештыкол

Этот день мы начнём с тропы вдоль р. Ештыкол в сторону перевала Орой, перед которым пополним запасы питьевой воды и через перевал отправимся к уже знакомому нам домику Алтайцев, где и остановимся купить алтайских лепешек и свежего молока, наблюдая прекрасный горный пейзаж. Дальше наш путь будет лежать вниз, в долине р. Орой где мы и заночуем. Протяженность: 10 км – пешком с рюкзаками.

Перепад высот 250 метров.

9 день Долина реки Ештыкол – п. Чибит

Поселок Чибит уже совсем близко. Выйдем на тропу до мостового перехода через р. Чуя. После моста будем идти по серпантину на склоне долины реки, по пути часто будут перебегать дорогу суслики, встречаться домашний скот (коровы, лошади, овцы), дальше выходим на холм, откуда открывается панорама поселка Чибит и реку Чуя. Размещение на базе отдыха в домиках. Вечером нас ждет баня. Протяженность: 10 км – пешком с рюкзаками.

Перепад высот 900 метров.

10 день п. Чибит – г. Новосибирск