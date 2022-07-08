Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет в присутствии родителей или доверенных лиц.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча группы в Новосибирске / Барнауле / Горно-Алтайске. В Новосибирске встреча группы на вокзале в 8:00. Затем заедем в аэропорт и заберём тех, кто прилетел на самолёте
Завершение: Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Горно-Алтайске
Более 12 лет в туризме. Обожаю горы. 37 раз поднялся на Эльбрус. Люблю людей, не дам скучать и расскажу 1000 смешных историй.