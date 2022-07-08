За время треккинга вы насладитесь удалённостью от цивилизации и ощутите всю силу и магию алтайской природы. Мы дойдём до Нижнего и Верхнего Шавлинских озёр в самом сердце Северо-Чуйского хребта. Нас будут окружать величественные горы, кедровые леса, реки и водопады.



Вы попаритесь в баньке, искупаетесь в бирюзовой воде, любители половят хариуса, желающие поучаствуют в рафтинге. Полная перезагрузка и свобода от городской суеты обеспечены.