Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр

Отключиться от будничных забот и ощутить целительную силу природы

За время треккинга вы насладитесь удалённостью от цивилизации и ощутите всю силу и магию алтайской природы. Мы дойдём до Нижнего и Верхнего Шавлинских озёр в самом сердце Северо-Чуйского хребта. Нас будут окружать величественные горы, кедровые леса, реки и водопады.

Вы попаритесь в баньке, искупаетесь в бирюзовой воде, любители половят хариуса, желающие поучаствуют в рафтинге. Полная перезагрузка и свобода от городской суеты обеспечены.
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет в присутствии родителей или доверенных лиц.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча группы в Новосибирске / Барнауле / Горно-Алтайске. В Новосибирске встреча группы на вокзале в 8:00. Затем заедем в аэропорт и заберём тех, кто прилетел на самолёте
Завершение: Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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