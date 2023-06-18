Шавлинские озера
Его берег обустроен стоянками под палатки, есть и стоянка идолов, где можно полюбоваться резьбой по дереву находчивых туристов разных стран и поколений.
Здесь Вы обустроите лагерь и будете совершать радиальные выходы к белоснежным ледникам, горным вершинам и на смотровую площадку.
А по вечерам Вас ждут уютные посиделки и пища, приготовленная на костре, душевные разговоры и дружная атмосфера похода.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд из Бийска / Горно-Алтайска до п. Чибит
Встреча утром участников похода.
Встреча в Бийске в 8:00, в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00 (трансфер до поселка Чибит и обед в кафе по пути оплачивается отдельно).
Загрузка в транспорт, переезд до поселка Чибит, размещение на туристской базе в палатках.
Распределение общественного груза, еды.
Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы.
Продолжительность пути: 430 км.
Переход через перевал Орой
Первый день активной пешей части нашего путешествия.
Заброска до Оройского моста на подготовленном транспорте, начало движения по маршруту, минуем некатегорийный Оройский перевал.
Ужинаем в верховьях реки Орой.
Набор высоты – 600 м.
Пешком: 16 км.
Устье реки Шабага
Сегодня совершаем треккинг вдоль реки Орой, вокруг раскинулись альпийские луга, по дороге встречаются ягоды, грибы и кедровые шишки.
Преодолеваем плато Ештыколь и остановимся на ночевку в устье реки Шабага.
Сброс высоты 200 метров.
Пешком: 14 км.
Шавлинское озеро
Просыпаемся и завтракаем.
Двигаемся вдоль устья реки Шабага, сегодня нам предстоит дойти до Шавлинского озера, оно самое большое и красивое из группы Шавлинских озер.
Имеет длину около 1,5 км и 500 м в ширину, расположено на высоте почти 2000 м.
Один берег озера очень крутой каменистый, а другой – пологий, на котором есть множество мест, удобных для стоянок.
Здесь мы становимся лагерем и будем совершать радиальные выходы.
У наших туристов есть уникальная возможность, покататься по Шавлинскому озеру на пакрафте!
Набор высоты – 500 м.
Пешком: 16 км.
Верхнее Шавлинское озеро
Сегодня запланирован радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро.
По дороге нам встретится каменный город, сооруженный туристами.
Дойдем до ледника и полюбуемся на горные вершины: Мечта, Красавица и Сказка.
Вечером нас ждет ужин и баня на берегу Шавлинского озера.
Набор высоты – 500 м.
Пешком: 8 км.
Обзорная площадка в районе горы «Пирамида»
В этот день нам предстоит совершить радиальный выход на смотровую площадку в сторону горы “Пирамида”, с которой открывается панорамный вид на все Шавлинские озера!
Набор высоты – 450 м.
Пешком: 8 км.
Вниз по реке Шавла
Наше пребывание на Шавлинских озерах закончилось и мы начинаем обратную дорогу теми же тропами, что шли к озерам.
Пешком: 16 км.
Спуск до турбазы в п. Чибит
Спускаемся еще ниже, идем вдоль реки Шабага до Оройского перевала, преодолеем последние километры и возвращаемся в п. Чибит.
Размещаемся на территории турбазы в палатках.
Пешком: 24 км.
Обратная дорога до Горно-Алтайска и Бийска
Наше путешествие заканчивается, предстоит обратный путь по Чуйскому тракту от поселка Чибит до города Бийска / Горно-Алтайска (трансфер от поселка Чибит оплачивается отдельно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа гида
- Медицинская страховка на активной части тура
- Заброска до Оройского моста на автомобиле повышенной проходимости в обе стороны
- Трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день)
- Банные процедуры на берегу высокогорного озера – 1 раз
- Групповое снаряжение (палатки, тент, костровое, топор, газ, аптечка, ремнабор)
- Палаточное проживание в п. Чибит на территории тур. базы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Бийска/г. Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер до поселка Чибит (стоимость от г. Бийска/аэропорт Горно-Алтайска до п. Чибит и обратно 7500 руб. с человека в обе стороны)
- Питание в кафе по дороге из Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников и обратно
- Личное снаряжение
- Место начала и завершения?
- г. Бийск / г. Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой медицинский полис;
- треккинговые ботинки;
- вторая обувь для лагеря (кроссовки);
- каска;
- рюкзак;
- не менее двух комплектов одежды;
- куртка походная;
- куртка тёплая для лагеря;
- дождевик;
- спальный мешок;
- коврик пенополиуретановый;
- сиденье туристическое (хоба);
- треккинговые палочки;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- налобный фонарик;
- зажигалка, спички, сухое горючее;
- кружка, ложка, миска, нож;
- туалетная бумага;
- умывальные принадлежности;
- крем от загара.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какой транспорт в туре?
Транспорт зависит от количества человек, используются такие автомобили как тайота, газель, автобус форд транзит.
- Какое питание в туре?
- Для питания в туре закупаютя только свежие и качественные продукты, во многом местных производителей. У каждого туриста берётся информация по предпочтениям по питанию перед началом тура.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.