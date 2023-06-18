4 день

Шавлинское озеро

Просыпаемся и завтракаем.

Двигаемся вдоль устья реки Шабага, сегодня нам предстоит дойти до Шавлинского озера, оно самое большое и красивое из группы Шавлинских озер.

Имеет длину около 1,5 км и 500 м в ширину, расположено на высоте почти 2000 м.

Один берег озера очень крутой каменистый, а другой – пологий, на котором есть множество мест, удобных для стоянок.

Здесь мы становимся лагерем и будем совершать радиальные выходы.

У наших туристов есть уникальная возможность, покататься по Шавлинскому озеру на пакрафте!

Набор высоты – 500 м.

Пешком: 16 км.