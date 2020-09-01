Исследуйте Алтай в конных прогулках по сложным тропам и ущельям, природа которых неповторима. Наш путь пройдет про высокогорным плато, лесным дорогам, ручьям и урочищам к Шавлинским озерам, откуда открываются великолепные виды на покрытые ледниками и вечными снегами горные вершины Мечта, Сказка и Красавица.
Туркомплекс «Таежник» – село Курай – базовая стоянка «Тюте».
В некоторые из заездов возможно изменение стартовой точки маршрута на с. Белый бом.
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках.
Инструктаж, подготовка к походу.
Баня.
Вечер знакомств.
Авто - 370 км.
Базовая стоянка «Тюте» – долина Ештык-Коль – озеро Джангысколь – озеро Каракол.
Путь к долине реки Каракабак проходит по живописному урочищу Ештык-Коль, находящемуся у подножья Северо-Чуйского хребта.
Когда-то на месте урочища было огромное озеро, теперь от него остались только следы – это озера Джангысколь и Караколь.
Ночевка на озере Караколь.
Конный переход 5-6 часов. Протяженность: 25 км.
Озеро Каракол – Мажойский перевал – река Каракабак.
Радиальный выход на озеро Каракабак.
От озера Караколь тропа поднимается на небольшой перевал – Мажойский, спуск в долину реки Маашей, а оттуда, вверх по реке Каракабак, до стоянки.
Конный переход 2-3 часа.
После обеда радиальный выход к озеру Каракабак.
Озеро расположено в системе Северо-Чуйского хребта на высоте 2300 метров и является озером ледникового происхождения.
Площадь озера 1 кв.км, глубина 6-7 метров, средняя температура 7-8 градусов по Цельсию.
Берега озера крутые, в основном свободные от древесной растительности, переходящие в остроконечные пики, которые даже летом покрыты снегом.
Экскурсия займет 2-3 часа.
Озеро Каракабак – долина реки Карасу – река Шабага – река Шавла – стрелка правой и левой Шавлы.
Переход до слияния рек правой и левой Шавлы идет по долинам рек Карасу и Шабага.
Ночевка в палатках на берегу реки Шавлы.
Конный переход 7-8 часов. Протяженность: 30 км.
Самые запоминающиеся дни похода, но и нелегкие.
Через дремучую тайгу тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру.
Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины горного узла – Сказка, Мечта и Красавица.
В ясную безветренную погоду они полностью отражаются в огромном зеркале озера и это поистине сказочное зрелище.
Но предстоит еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны ледники Шавлинской подковы.
Вечером баня (за дополнительную плату).
Время радиального выхода 6-8 часов. Протяженность: 24 км.
Восхождение на небольшую вершину (2500 м), в окрестностях лагеря.
С вершины открывается вид на Шавлинские озера и долину реки Левая Шавла.
Время радиального выхода 3-4 часа. Протяженность: 6 км.
Возвращение в долину реки Каракабак.
Ночевка на берегу реки Каракабак.
Конный переход 7-8 часов. Протяженность: 30 км.
От базовой стоянки на реке Маашей тропа выходит на лесную грунтовую дорогу, ведущую ввверх на Мажойский перевал, с которого спускается в долину озера Кара-Кол.
Оттуда, пересекая большую долину Ешты-Коль, дорога выходит к базовой стоянке «Тюте».
Размещение в палатках в Курайской степи.
Баня.
Общий конный переход 6-7 часов. Протяженность: 35 км.
Утром выезд до туркомплекса «Таёжник».
В пути 4-5 часов.
Выезд.
Базовая стоянка «Тюте» – туркомплекс «Таежник».
Переезд до туркомплекса «Таёжник»
Выезд
Внимание! Время указанно местное разница с Москвой +4!
Отправление рейсовым автобусом в Новосибирск вечером этого же дня в 22:30, или на следующий день в 8:40, 11:30, 22:30, время в пути 9-10 часов.
Отправление в Барнаул в 22-30 либо на рейсовом автобусе либо на микроавтобусе, в зависимости от наличия микроавтобуса.
Возможен выезд в Барнаул и Новосибирск на следующий день ориентировочно в 11:00.
Ночевка в палатке бесплатно, завтрак по меню, за доп.плату.
Доставка в аэропорт г.Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
Ночевка в палатке бесплатно, завтрак по меню, за доп.плату.
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов ,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с копюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде!.
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.
На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
В некоторые из заездов возможно изменение стартовой точки маршрута на с.Белый бом;
Маршрут сложный, подойдет для спортивных людей, отличающихся хорошей выносливостью, ведь эта поездка предполагает сочетание конной и пешей прогулок. Участникам конного похода необходимо обладать навыками управления лошадьми - скалистые ущелья готовят для вас множество сюрпризов. Рекомендуем для начинающих сначала попробовать свои силы на более простых маршрутах.
Ограничения по весу участников - до 100 кг, ограничения по возрасту - до 64 лет
Дети до 12 лет на маршрут не допускаются.
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура). В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком. Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т.к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с.Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета( сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.
Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб./сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),