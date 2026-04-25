Приглашаем вас на экскурсию к скале Чертов палец — одной из самых знаковых природных достопримечательностей Алтая! Это путешествие — идеальный вариант для тех, кто хочет совместить легкий треккинг, красивые виды и живое знакомство с природой и легендами края. В начале маршрута вы встретитесь с гидом, который доставит вас из города на автомобиле к подножию тропы. Далее начнётся увлекательная пешая часть маршрута: всего за час вы подниметесь к скале Чёртов палец — знаменитому природному монолиту, откуда открываются великолепные панорамы долины Катуни. Скала считается одним из самых фотогеничных мест региона, так что отличные кадры гарантированы!

Смотровые площадки и легенды Алтая

Продвигаясь дальше по тропе (около 2,5 км), вы достигнете уединённой смотровой площадки над Катунью. Здесь можно будет отдохнуть, вдохнуть свежий горный воздух и послушать захватывающую легенду о воине Куюме, чей «палец», по преданию, и стал этой скалой.

Чаепитие на вершине

Вершина маршрута — уютная площадка с панорамным видом на горы и долину. Здесь, в зависимости от погоды, мы устроим чаепитие на высоте: ароматный чай, альтайские травы и вкуснейшие сладости помогут согреться и насладиться атмосферой. Вы узнаете:

об истории и природных особенностях Большого Алтая;

о верованиях, обычаях и традициях местных народов;

о богатой флоре и фауне региона;

• о знаковых треккинговых маршрутах и развитии альпинизма на Алтае — от первых исследователей до современных покорителей вершин. Важная информация: