Прогулка по хребту над долиной Катуни — лёгкий треккинг для тех, кто хочет активно провести время и при этом не сильно устать.
В сопровождении гида вы подниметесь к Чёртову пальцу, насладитесь видами и послушаете легенды о горе. После прогулки — чаепитие на смотровой площадке. Отличный способ открыть для себя Алтай с минимальными усилиями.
Описание экскурсии
Приглашаем вас на экскурсию к скале Чертов палец — одной из самых знаковых природных достопримечательностей Алтая! Это путешествие — идеальный вариант для тех, кто хочет совместить легкий треккинг, красивые виды и живое знакомство с природой и легендами края. В начале маршрута вы встретитесь с гидом, который доставит вас из города на автомобиле к подножию тропы. Далее начнётся увлекательная пешая часть маршрута: всего за час вы подниметесь к скале Чёртов палец — знаменитому природному монолиту, откуда открываются великолепные панорамы долины Катуни. Скала считается одним из самых фотогеничных мест региона, так что отличные кадры гарантированы!
Смотровые площадки и легенды Алтая
Продвигаясь дальше по тропе (около 2,5 км), вы достигнете уединённой смотровой площадки над Катунью. Здесь можно будет отдохнуть, вдохнуть свежий горный воздух и послушать захватывающую легенду о воине Куюме, чей «палец», по преданию, и стал этой скалой.
Чаепитие на вершине
Вершина маршрута — уютная площадка с панорамным видом на горы и долину. Здесь, в зависимости от погоды, мы устроим чаепитие на высоте: ароматный чай, альтайские травы и вкуснейшие сладости помогут согреться и насладиться атмосферой. Вы узнаете:
- об истории и природных особенностях Большого Алтая;
- о верованиях, обычаях и традициях местных народов;
- о богатой флоре и фауне региона;
• о знаковых треккинговых маршрутах и развитии альпинизма на Алтае — от первых исследователей до современных покорителей вершин. Важная информация:
- Маршрут подходит для любого уровня подготовки. Дети школьного возраста справятся.
- Длина пешей части — 9,5 км.
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чертов палец
- Смотровая над Катунью
Что включено
- Сопровождение гида по всему маршруту
- Чаепитие на смотровой площадке
Что не входит в цену
- Питание (обед или завтрак от 400р в заведениях общепита)
- Дополнительные активности (катание на лошади и т. п.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в Горно-Алтайске. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Завершение: Окончание экскурсии в Горно-Алтайске
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
