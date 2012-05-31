Священная Каракольская долина

Отправиться в центральный район Горного Алтая и открыть одно из главных мест силы коренных народов

Природный парк Уч-Энмек в окрестностях Каракола — заповедник четырех древних культур и важнейшее сакральное место алтайцев, до которого редко добираются путешественники.

Осматривая курганы, петроглифы, ритуальные алтари и балбалы, вы прикоснетесь к духовному наследию разных цивилизаций и ощутите особую энергетику долины, сложившуюся на стыке природных аномалий и ранних форм религий.
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
Священная Каракольская долина
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Что вас ожидает

Путешествие в центр Горного Алтая

Из Горно-Алтайска мы отправимся на юг по чарующему Чуйскому тракту. Добравшись до Онгудайского района, проедем через Семинский перевал и свернем на территорию Уч-Энмека. Путь в одну сторону займет примерно 2,5 часа — все это время вы будете любоваться пейзажами одной из красивейших дорог мира, слушая о традициях и истории края. Отдельно поговорим о самом районе — вы узнаете, почему он является не только географическим, но и этнокультурным центром Горного Алтая.

Уч-Энмек — особое место силы на Алтае

Природный парк в окрестностях Каракола назван в честь горы Уч-Энмек — его трехрогая вершина почитается местным населением даже больше, чем знаменитая Белуха. «Энмек» в переводе с алтайского означает «темя», часть головы, через которую — по представлениям большинства древних народов — человек связан с космосом. Пока у новорожденного не закроется темя, алтайцы считают его бурханом, т. е. божеством, связанным с Высшим миром. Эта ключевая идея станет нашим проводником в тот таинственный мир, который тысячелетиями формировался в долине.

Святыни Каракольской долины

На территории парка сохранились следы афанасьевской (3 тыс. лет до н. э.), каракольской (1,5 тыс. лет до н. э.), скифской (8-4 века до н. э.) и тюркской культур (6-8 века н. э.). Здесь сосредоточено около пяти тысяч памятников: каменные стелы, могильники, балбалы, наскальные рисунки, камни, которые когда-то являлись своеобразными алтарями. Вы осмотрите самые интересные артефакты и погрузитесь в далекое мистическое прошлое Алтая.

В завершение вы посетите исторический музей в селе Куладе, где показаны быт и культура алтайского народа. А по пути к нему остановитесь у необычного памятника мальчику с сусликом.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер и полное сопровождение гида-экскурсовода
  • Расстояние от Горно-Алтайска до Каракола — примерно 180 км
  • Отдельно оплачивается питание, входной билет в музей Кулады — 200 руб. /взрослого, дети до 14 лет бесплатно

Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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