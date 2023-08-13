Откройте для себя Каракольскую долину - место силы и древних культур. Путешествие через историю и мистику Алтая ждет вас
Природный парк Уч-Энмек в Каракольской долине - это уникальное место, где сохранились следы древних цивилизаций.
Здесь вы увидите курганы, петроглифы и ритуальные алтари, которые хранят тайны афанасьевской, каракольской, скифской и тюркской читать дальшеуменьшить
культур.
Путешествие по Чуйскому тракту подарит незабываемые виды, а посещение исторического музея в селе Куладе позволит глубже понять быт и культуру алтайского народа. Это экскурсия для тех, кто ценит историю и природу
Лучшее время для посещения Священной Каракольской долины - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода, что позволяет в полной мере насладиться природой и историческими памятниками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее благоприятными для длительных прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Курганы
Петроглифы
Ритуальные алтари
Балбалы
Исторический музей в Куладе
Описание экскурсии
Путешествие в центр Горного Алтая
Из Горно-Алтайска мы отправимся на юг по чарующему Чуйскому тракту. Добравшись до Онгудайского района, проедем через Семинский перевал и свернем на территорию Уч-Энмека. Путь в одну сторону займет примерно 2,5 часа — все это время вы будете любоваться пейзажами одной из красивейших дорог мира, слушая о традициях и истории края. Отдельно поговорим о самом районе — вы узнаете, почему он является не только географическим, но и этнокультурным центром Горного Алтая.
Уч-Энмек — особое место силы на Алтае
Природный парк в окрестностях Каракола назван в честь горы Уч-Энмек — его трехрогая вершина почитается местным населением даже больше, чем знаменитая Белуха. «Энмек» в переводе с алтайского означает «темя», часть головы, через которую — по представлениям большинства древних народов — человек связан с космосом. Пока у новорожденного не закроется темя, алтайцы считают его бурханом, т. е. божеством, связанным с Высшим миром. Эта ключевая идея станет нашим проводником в тот таинственный мир, который тысячелетиями формировался в долине.
Святыни Каракольской долины
На территории парка сохранились следы афанасьевской (3 тыс. лет до н. э.), каракольской (1,5 тыс. лет до н. э.), скифской (8-4 века до н. э.) и тюркской культур (6-8 века н. э.). Здесь сосредоточено около пяти тысяч памятников: каменные стелы, могильники, балбалы, наскальные рисунки, камни, которые когда-то являлись своеобразными алтарями. Вы осмотрите самые интересные артефакты и погрузитесь в далекое мистическое прошлое Алтая.
В завершение вы посетите исторический музей в селе Куладе, где показаны быт и культура алтайского народа. А по пути к нему остановитесь у необычного памятника мальчику с сусликом.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено: трансфер и полное сопровождение гида-экскурсовода
Расстояние от Горно-Алтайска до Каракола — примерно 180 км
Отдельно оплачивается питание, входной билет в музей Кулады — 200 руб. /взрослого, дети до 14 лет бесплатно
Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 4 часа 40 минут
Провела экскурсии для 330 туристов
Наша команда работает в туристической сфере с 2005 года. Как местные жители мы знаем, что на Алтае показать, и в какой сезон это лучше сделать. С нами вы увидите даже читать дальшеуменьшить
малоизвестные места, которые редко посещают путешественники. Вопросы безопасности гостей для нас в приоритете: собственный специально оборудованный автопарк и подготовленные сертифицированные гиды к вашим услугам. У нас большая коллекция разнообразных экскурсий и туров от 1 до 10 дней, будем рады организовать ваш отдых и предложить поездки в удобные вам даты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
На Алтае мы в 5 раз и вот наконец то нам удалось не только получить заряд позитивной энергии, полюбоваться красотой Алтая, насладиться природой, но и получить важную для нас информацию читать дальшеуменьшить
и знания. Очень насыщенно и структурировано!!!! Понравилось все: гид Людмила, маршрут, места, организация, комфорт и безопасность- чего не хватает во многих экскурсиях. При чем понравилось и взрослым, и подростку, который уже устал мотаться:-) Ещё раз огромное спасибо нашему гиду Людмиле- интеоегентная, очень приятная женщина и профессионал высокого уровня.
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Н
Нелли
Были на экскурсии в Каракольскую долину. Всё отлично! Отдельное спасибо экскурсоводу Сергею за отличную поездку, разнообразные факты, сведения об Алтае и не только. Все пожелания были учтены. В связи с тем, что не работал музей, Сергей сделал замену на Ботанический сад, и мы не пожалели. Спасибо за поездку!
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Ю
Юлия
Были 5 января на экскурсии по Каракольской долине. Экскурсия очень понравилась, особенно внуку 11 лет. Особая благодарность Анатллию, который был и водителем и экскурсоводом. Он, как местный житель, очень много читать дальшеуменьшить
знает и увлекательно рассказывает. Самое главное - быстро решает возникающие по ходу маршрута проблемы. Было учтено все: и погода, и особенности сезона (зима). Конечно захотелось повторить маршрут летом. Но рассказы местных жительниц - алтаек произвели большое впечатление. Экскурсия запомнится надолго, спасибо большое организаторам.
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О
Ольга
Если хотите погрузиться в древнюю историю и истокам Алтая, то обязательно посетите эту экскурсию. Водитель-гид Сергей, знаток своего дела. Он погрузит Вас в историю Алтая, покажет курганы, различные петроглифы. Вы поднимитесь по скалистой местности и насладиться Могучими простороми Алтая. Необходимо быть в хорошей спортивной обуви. Сергею огромное за маршрут!!!
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Е
Елена
Большое спасибо гиду Людмиле и водителю Кайрату за прекрасную экскурсию в Каракольскую долину. Мы побывали в удивительно красивых местах, много узнали о культуре и истории народа, увидели древние петроглифы, посетили прекрасный музей. Экскурсию можно оценить на 6 баллов! Елена, Ольга и Михаил, Москва
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А
Анатолий
Очень интересная экскурсия, которая позволяет посмотреть на невероятные красоты Алтая и послушать рассказы об истории и жизни алтайцев из первых уст в Куладинском музее. Огромное спасибо нашему гиду Оксане за отличную организацию и интересные рассказы - поездка понравилась даже больше, чем мы ожидали))
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