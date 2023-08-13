Лучшее время для посещения Священной Каракольской долины - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода, что позволяет в полной мере насладиться природой и историческими памятниками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее благоприятными для длительных прогулок на свежем воздухе.

Природный парк Уч-Энмек в Каракольской долине - это уникальное место, где сохранились следы древних цивилизаций.Здесь вы увидите курганы, петроглифы и ритуальные алтари, которые хранят тайны афанасьевской, каракольской, скифской и тюркской

культур. Путешествие по Чуйскому тракту подарит незабываемые виды, а посещение исторического музея в селе Куладе позволит глубже понять быт и культуру алтайского народа. Это экскурсия для тех, кто ценит историю и природу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в центр Горного Алтая

Из Горно-Алтайска мы отправимся на юг по чарующему Чуйскому тракту. Добравшись до Онгудайского района, проедем через Семинский перевал и свернем на территорию Уч-Энмека. Путь в одну сторону займет примерно 2,5 часа — все это время вы будете любоваться пейзажами одной из красивейших дорог мира, слушая о традициях и истории края. Отдельно поговорим о самом районе — вы узнаете, почему он является не только географическим, но и этнокультурным центром Горного Алтая.

Уч-Энмек — особое место силы на Алтае

Природный парк в окрестностях Каракола назван в честь горы Уч-Энмек — его трехрогая вершина почитается местным населением даже больше, чем знаменитая Белуха. «Энмек» в переводе с алтайского означает «темя», часть головы, через которую — по представлениям большинства древних народов — человек связан с космосом. Пока у новорожденного не закроется темя, алтайцы считают его бурханом, т. е. божеством, связанным с Высшим миром. Эта ключевая идея станет нашим проводником в тот таинственный мир, который тысячелетиями формировался в долине.

Святыни Каракольской долины

На территории парка сохранились следы афанасьевской (3 тыс. лет до н. э.), каракольской (1,5 тыс. лет до н. э.), скифской (8-4 века до н. э.) и тюркской культур (6-8 века н. э.). Здесь сосредоточено около пяти тысяч памятников: каменные стелы, могильники, балбалы, наскальные рисунки, камни, которые когда-то являлись своеобразными алтарями. Вы осмотрите самые интересные артефакты и погрузитесь в далекое мистическое прошлое Алтая.

В завершение вы посетите исторический музей в селе Куладе, где показаны быт и культура алтайского народа. А по пути к нему остановитесь у необычного памятника мальчику с сусликом.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено: трансфер и полное сопровождение гида-экскурсовода

Расстояние от Горно-Алтайска до Каракола — примерно 180 км

Отдельно оплачивается питание, входной билет в музей Кулады — 200 руб. /взрослого, дети до 14 лет бесплатно

Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды.