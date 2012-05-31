Из Горно-Алтайска мы отправимся на юг по чарующему Чуйскому тракту. Добравшись до Онгудайского района, проедем через Семинский перевал и свернем на территорию Уч-Энмека. Путь в одну сторону займет примерно 2,5 часа — все это время вы будете любоваться пейзажами одной из красивейших дорог мира, слушая о традициях и истории края. Отдельно поговорим о самом районе — вы узнаете, почему он является не только географическим, но и этнокультурным центром Горного Алтая.
Природный парк в окрестностях Каракола назван в честь горы Уч-Энмек — его трехрогая вершина почитается местным населением даже больше, чем знаменитая Белуха. «Энмек» в переводе с алтайского означает «темя», часть головы, через которую — по представлениям большинства древних народов — человек связан с космосом. Пока у новорожденного не закроется темя, алтайцы считают его бурханом, т. е. божеством, связанным с Высшим миром. Эта ключевая идея станет нашим проводником в тот таинственный мир, который тысячелетиями формировался в долине.
На территории парка сохранились следы афанасьевской (3 тыс. лет до н. э.), каракольской (1,5 тыс. лет до н. э.), скифской (8-4 века до н. э.) и тюркской культур (6-8 века н. э.). Здесь сосредоточено около пяти тысяч памятников: каменные стелы, могильники, балбалы, наскальные рисунки, камни, которые когда-то являлись своеобразными алтарями. Вы осмотрите самые интересные артефакты и погрузитесь в далекое мистическое прошлое Алтая.
В завершение вы посетите исторический музей в селе Куладе, где показаны быт и культура алтайского народа. А по пути к нему остановитесь у необычного памятника мальчику с сусликом.
Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды.