1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Треккинг в селе Турочак: живописный хребет Салоп в Алтае
Откройте для себя мифическую красоту Алтая, пройдите по хребту Салоп и получите уникальные воспоминания и видео
Начало: В селе Турочак
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 33 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Прогуляться по одному из самых высоких и живописных перевалов Чуйского тракта
Начало: в вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 марта 2023Краткая обзорная треккинг-экскурсия по г. КомсомольскаяМы попали на экскурсию в сильный снегопад, видимость была нулевой) Но у нас был прекрасный гид Светлана, провела интересную экскурсию, отвечала на любые вопросы про Алтай. Спасибо!!
- ТТатьяна4 августа 2022Говорить о подъёме на гору Салоп я могу только в превосходных тонах. Сложилось все! Погода благоприятствовала, в начале нашего восхождения
- ННаталья6 июля 2021Экскурсия превзошла все мои ожидания! Дмитрий как экскурсовод и как человек-невероятно общительный, заботливый в своим «подопечным», очень открытый и эрудированный
- ООлег13 сентября 2020Хороший трек в очень удивительное место в сопровождение знающего увлеченно человека! Рекомендую всем кто не любит сидеть дома☺
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Треккинг и походы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 3 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август