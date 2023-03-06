Треккинг в Горно-Алтайске

Найдено 4 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Горно-Алтайске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Треккинг в селе Турочак: живописный хребет Салоп в Алтае
Откройте для себя мифическую красоту Алтая, пройдите по хребту Салоп и получите уникальные воспоминания и видео
Начало: В селе Турочак
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 5 чел.
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800 за человека
Суперактивный день на Алтае - всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 33 000 за всё до 6 чел.
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Прогуляться по одному из самых высоких и живописных перевалов Чуйского тракта
Начало: в вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 марта 2023
    Краткая обзорная треккинг-экскурсия по г. Комсомольская
    Мы попали на экскурсию в сильный снегопад, видимость была нулевой) Но у нас был прекрасный гид Светлана, провела интересную экскурсию, отвечала на любые вопросы про Алтай. Спасибо!!
  • Т
    Татьяна
    4 августа 2022
    Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
    Говорить о подъёме на гору Салоп я могу только в превосходных тонах. Сложилось все! Погода благоприятствовала, в начале нашего восхождения
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    было тепло, но пасмурно и солнце не мешало нам подниматься, а когда мы уже поднялись на хребет, они выглянуло из-за облаков и поприветствовало нас. Под’ем здорово облегчался благодаря специальным приспособлениям (веревкам, ступенькам, перилам), сделанным замечательным местным альпинистом и подвижником Владимиром Белинским. И самое главное - у нас был чудесный проводник Костя, который оказался истинным фанатом Алтая, он очень грамотно и профессионально провёл нас по горе, рассказал много интересного про местные красоты и просто влюбил всех нас в этот замечательный край!

  • Н
    Наталья
    6 июля 2021
    Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
    Экскурсия превзошла все мои ожидания! Дмитрий как экскурсовод и как человек-невероятно общительный, заботливый в своим «подопечным», очень открытый и эрудированный
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    рассказчик. Съемки на квадрокоптер - это то, чего, пока не попробуешь, не поймёшь, что не хватает) благодаря ему, воспоминания остались великолепные. Вы не пожалеете, если пойдёте на эту гору. С неё открывается просто фантастический вид! И даже для местных-эта гора стала настоящим открытием. Рекомендую и гида и экскурсию от всей души

  • О
    Олег
    13 сентября 2020
    Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
    Хороший трек в очень удивительное место в сопровождение знающего увлеченно человека! Рекомендую всем кто не любит сидеть дома☺

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
  2. Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
  3. Суперактивный день на Алтае - всё включено
  4. Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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