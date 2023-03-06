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было тепло, но пасмурно и солнце не мешало нам подниматься, а когда мы уже поднялись на хребет, они выглянуло из-за облаков и поприветствовало нас. Под’ем здорово облегчался благодаря специальным приспособлениям (веревкам, ступенькам, перилам), сделанным замечательным местным альпинистом и подвижником Владимиром Белинским. И самое главное - у нас был чудесный проводник Костя, который оказался истинным фанатом Алтая, он очень грамотно и профессионально провёл нас по горе, рассказал много интересного про местные красоты и просто влюбил всех нас в этот замечательный край!