Е Елена

Прекрасные виды Алтая, небольшой, но запоминающийся сплав по Катуни к голубым озёрам, урочище с наскальными рисунками и живописными рассказами о шаманах и легендах Алтая, умиротворенный Патмос-мне всё понравилось! Экскурсия групповая, но участников было не много. В завершении были на самобытной пасеке, остались под впечатлением. Экскурсию рекомендую, было не обычно