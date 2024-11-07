Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с природными и культурными богатствами Алтая.
Участники смогут увидеть скалы "Зубы дракона", храм на острове Патмос и пройтись по знаменитой "козьей тропке".
Далее, в урочище Че-Чкыш, вас ждет захватывающий вид на реку Катунь и возможность изучить наскальные рисунки. Завершит путешествие посещение Ороктойского моста и, при желании, Голубых озер. Это уникальная возможность для любителей природы и истории
Участники смогут увидеть скалы "Зубы дракона", храм на острове Патмос и пройтись по знаменитой "козьей тропке".
Далее, в урочище Че-Чкыш, вас ждет захватывающий вид на реку Катунь и возможность изучить наскальные рисунки. Завершит путешествие посещение Ороктойского моста и, при желании, Голубых озер. Это уникальная возможность для любителей природы и истории
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Откройте для себя красоты природы Алтая!:
- Мы с вами начнем экскурсию с рассказа о легендарной дороге – Чуйский тракт. Далее переезжаем на живописный Чемальский тракт, делаем остановку для фотографий реки Катуни, а именно скал, которые образуют «Зубы дракона». Двигаемся дальше, ведь впереди нас ждет Чемальская долина, с ее уникальным лечебным климатом. Из достопримечательностей вы посетите, храм на о. Патмос, пройдете по «козьей тропке».
- Во второй части экскурсии Вы посетите урочище Че-Чкыш — «Долина горных духов». Это скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, увидите наскальные рисунки, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на реку Катунь. Далее посетим Еландинский порог, Ороктойский мост.
- За доп. плату так же есть возможность посетить в этот день Голубые озера (зависит от погодных условий). Стоимость от 700 руб/чел. Важная информация: Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|3 800 ₽
|Пенсионный, студенческий
|3 600 ₽
|Дети до 12 лет
|3 600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Патмос
- Ущелье Че Чкыш
- Ороктойский мост
- Еландинские пороги
- Река Катунь, скала «Зубы Дракона»
- Голубые озера
Что включено
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 ноя 2024
Прекрасные виды Алтая, небольшой, но запоминающийся сплав по Катуни к голубым озёрам, урочище с наскальными рисунками и живописными рассказами о шаманах и легендах Алтая, умиротворенный Патмос-мне всё понравилось! Экскурсия групповая, но участников было не много. В завершении были на самобытной пасеке, остались под впечатлением. Экскурсию рекомендую, было не обычно
Н
Надежда
23 окт 2024
Всё, что заявлено в экскурсионной поездке, мне посчастливилось увидеть, познать, с помощью нашего замечательного гида Сергея. 😊 Цены доступные, программа Особенно понравились Голубые озера и остров Патмос. Обзор мест на моторной лодке - 🔥.
Благодарю за замечательную поездку.
Благодарю за замечательную поездку.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
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