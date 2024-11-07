Удивительный Чемал, Урочище Чеч-кыш и Ороктойский мост + Голубые озера

Насладитесь путешествием по живописному Алтаю, открывая уникальные места и погружаясь в атмосферу горных духов
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с природными и культурными богатствами Алтая.

Участники смогут увидеть скалы "Зубы дракона", храм на острове Патмос и пройтись по знаменитой "козьей тропке".

Далее, в урочище Че-Чкыш, вас ждет захватывающий вид на реку Катунь и возможность изучить наскальные рисунки. Завершит путешествие посещение Ороктойского моста и, при желании, Голубых озер. Это уникальная возможность для любителей природы и истории
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🕌 Посещение храма на острове Патмос
  • 🚶‍♂️ Прогулка по «козьей тропке»
  • 🖼️ Наскальные рисунки в Че-Чкыш
  • 🌉 Ороктойский мост
  • 💧 Возможность увидеть Голубые озера
    • Удивительный Чемал, Урочище Чеч-кыш и Ороктойский мост + Голубые озера
    Удивительный Чемал, Урочище Чеч-кыш и Ороктойский мост + Голубые озера
    Удивительный Чемал, Урочище Чеч-кыш и Ороктойский мост + Голубые озера
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Зубы дракона
  • Храм на острове Патмос
  • Козья тропка
  • Урочище Че-Чкыш
  • Ороктойский мост
  • Голубые озера

    • Описание экскурсии

    Откройте для себя красоты природы Алтая!:

    • Мы с вами начнем экскурсию с рассказа о легендарной дороге – Чуйский тракт. Далее переезжаем на живописный Чемальский тракт, делаем остановку для фотографий реки Катуни, а именно скал, которые образуют «Зубы дракона». Двигаемся дальше, ведь впереди нас ждет Чемальская долина, с ее уникальным лечебным климатом. Из достопримечательностей вы посетите, храм на о. Патмос, пройдете по «козьей тропке».
    • Во второй части экскурсии Вы посетите урочище Че-Чкыш — «Долина горных духов». Это скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, увидите наскальные рисунки, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на реку Катунь. Далее посетим Еландинский порог, Ороктойский мост.
    • За доп. плату так же есть возможность посетить в этот день Голубые озера (зависит от погодных условий). Стоимость от 700 руб/чел. Важная информация: Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии.

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    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Взрослый 12+3 800 ₽
    Пенсионный, студенческий3 600 ₽
    Дети до 12 лет3 600 ₽
    Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Остров Патмос
    • Ущелье Че Чкыш
    • Ороктойский мост
    • Еландинские пороги
    • Река Катунь, скала «Зубы Дракона»
    • Голубые озера
    Что включено
    • Транспорт
    • Экскурсии по программе
    • Услуги гида-экскурсовода
    • Входные билеты
    Что не входит в цену
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
    Когда и сколько длится?
    Когда: См. календарь
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Важная информация
    • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
    • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Е
    7 ноя 2024
    Прекрасные виды Алтая, небольшой, но запоминающийся сплав по Катуни к голубым озёрам, урочище с наскальными рисунками и живописными рассказами о шаманах и легендах Алтая, умиротворенный Патмос-мне всё понравилось! Экскурсия групповая, но участников было не много. В завершении были на самобытной пасеке, остались под впечатлением. Экскурсию рекомендую, было не обычно
    Н
    23 окт 2024
    Всё, что заявлено в экскурсионной поездке, мне посчастливилось увидеть, познать, с помощью нашего замечательного гида Сергея. 😊 Цены доступные, программа Особенно понравились Голубые озера и остров Патмос. Обзор мест на моторной лодке - 🔥.
    Благодарю за замечательную поездку.

    Входит в следующие категории Горно-Алтайска

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