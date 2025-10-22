Отправляемся в путешествие по живописным дорогам Алтая! Начнем с Чуйского тракта, овеянного древними преданиями, затем свернем на Чемальский тракт, где вас ждут горные хребты, бурные реки и скалы «Зубы Дракона».
Посетим
Посетим
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЭкскурсия начинается с рассказа о легендарной дороге – Чуйский тракт. Далее переезжаем на живописный Чемальский тракт, делаем фото стоп у моста с видом на «Зубы дракона». Двигаемся дальше, ведь впереди нас ждет Чемальская долина, с ее уникальным лечебным климатом. Из достопримечательностей вы посетите храм Иоанна Богослова на о. Патмос, а также мы пройдем по «козьей тропке». Во второй части экскурсии посещаем урочище Чеч Кыш - «Долину горных духов». Это скальный каньон в долине р. Катунь. Услышим легенду урочища, увидим наскальные рисунки, поднимемся на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на реку Катунь. На обратном пути делаем остановку на пасеке, где продегустируем алтайский мед. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования.
По понедельникам, в 9:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чемальский тракт
- Зубы дракона
- Чемальская долина
- Храм на о. Патмос
- Козья тропка
- Урочище Чеч Кыш - «Долина горных духов»
- Река Катунь
- Пасека
Что включено
- Транспорт
- Входные билеты
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Питание
- Страхование от клеща
Место начала и завершения?
Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, в 9:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
22 окт 2025
Все супер, гид олег огонь!)
А
Андрей
14 окт 2025
Всё было великолепно! Благодарю за чудесный вечер и, конечно, особенно хотелось бы выразить благодарность нашему гиду-водителю Сергею.
Е
Елена
8 окт 2025
С погодой повезло! Экскурсия захватывает несколько мест, переезды не утомляют.
Д
Дарья
6 окт 2025
Посетили с мужем экскурсию "Удивительный Чемал и Чеч-Кыш". Все очень понравилось, особенно урочище Чеч-Кыш. Повезло с погодой, было солнечно и не ветренно.
В
Виталий
23 сен 2025
Впервые посетили горный Алтай, впечатлений, эмоций много. Гид Наида из турагенства "Алтай инфо" подробно рассказала, и показала достопримечательности горного Алтая, в общем поездка была интересной и познавательной
В
Виталий
23 сен 2025
Впервые посетили горный Алтай, впечатлений, эмоций много. Гид Наида из турагенства "Алтай инфо" подробно рассказала, и показала достопримечательности горного Алтая, в общем поездка была интересной и познавательной
Е
Екатерина
11 сен 2025
М
Марина
30 авг 2025
Очень интересная экскурсия! Содержание интересное и познавательное, очень красивые виды, чёткая организация, учтены всё пожелания. Внимательное отношение экскурсовода Анны + ответила на все вопросы чётко и развёрнуто, постоянно проявляла заботу о всех учасниках. Очень квалифицированный водитель! Огромное спасибо за хорошее настроение
М
Марина
15 авг 2025
И
Инна
12 авг 2025
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Индивидуальная
Джип-путешествие «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чёртов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
39 000 ₽ за человека