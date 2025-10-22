Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Описание экскурсии Экскурсия начинается с рассказа о легендарной дороге – Чуйский тракт. Далее переезжаем на живописный Чемальский тракт, делаем фото стоп у моста с видом на «Зубы дракона». Двигаемся дальше, ведь впереди нас ждет Чемальская долина, с ее уникальным лечебным климатом. Из достопримечательностей вы посетите храм Иоанна Богослова на о. Патмос, а также мы пройдем по «козьей тропке». Во второй части экскурсии посещаем урочище Чеч Кыш - «Долину горных духов». Это скальный каньон в долине р. Катунь. Услышим легенду урочища, увидим наскальные рисунки, поднимемся на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на реку Катунь. На обратном пути делаем остановку на пасеке, где продегустируем алтайский мед. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Чемальский тракт

Зубы дракона

Чемальская долина

Храм на о. Патмос

Козья тропка

Урочище Чеч Кыш - «Долина горных духов»

Река Катунь

Пасека Что включено Транспорт

Входные билеты

Услуги гида-экскурсовода Что не входит в цену Питание

Место начала и завершения? Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск Когда и сколько длится? Когда: По понедельникам, в 9:00. Экскурсия длится около 9 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования