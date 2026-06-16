Это путешествие позволит вам почувствовать Алтай не только глазами, но и сердцем.
Вы окажетесь среди скал и рек, прикоснётесь к живой духовной традиции и узнаете больше о культуре алтайского народа.
Пройдёте по Козьей тропе и откроете для себя мир, в котором природа и человек до сих пор живут в согласии.
Вы окажетесь среди скал и рек, прикоснётесь к живой духовной традиции и узнаете больше о культуре алтайского народа.
Пройдёте по Козьей тропе и откроете для себя мир, в котором природа и человек до сих пор живут в согласии.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- скальные выступы Зубы дракона на реке Катунь
- остров Патмос — духовный и исторический центр Чемала
- Козью тропу между островом и слиянием рек Катунь и Чемал
- панораму окрестностей с вершины Толгоек
Вы узнаете:
- об истории и духовной значимости острова Патмос
- культуре, традициях и легендах алтайского народа
- как формировались скальные образования и ландшафты Чемала
- какую роль играет Чемал в географии и экосистеме Горного Алтая
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Горно-Алтайска
10:00 — Зубы дракона
11:00 — остров Патмос
11:30 — Козья тропа
12:00 — перекус (в кафе или лавках — по желанию)
13:00 — смотровая площадка Толгоек
14:00–15:30 — обратный путь и прибытие в Горно-Алтайск
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 (до 5 человек), Chery Tiggo 7 Pro Max (панорамная крыша, люк, до 4 человек), детских кресел в машинах нет
- Особой физической подготовки не требуется, мы подстроимся под удобный темп (путешественникам старшего возраста будет сложно на козьей тропе, остальные точки маршрута не вызовут затруднений)
- Если с вами дети, сообщите об этом заранее
- Обед не запланирован, но вы можете перекусить в кафе или лавках по дороге. С собой я беру термос с чаем — угостимся на смотровой
- В автомобиле есть вода и влажные салфетки
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 107 туристов
Миссия нашей команды — дать вам возможность обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения и услышать его голос в
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии на «Чемал - дыхание Алтая (поездка из Горно-Алтайска)»
Индивидуальная
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
от 22 500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 7290 ₽
8100 ₽ за человека
Индивидуальная
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
Откройте для себя красоту Алтая: водопад, пещеры и пасека в «Бирюзовой Катуни». Впечатления и открытия ждут вас
Завтра в 09:00
20 июн в 09:00
от 16 200 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни
Из Горно-Алтайска - к цветущему маральнику и в Зачемалье
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
18 июн в 09:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
от 27 000 ₽ за человека