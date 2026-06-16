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Чемал - дыхание Алтая (поездка из Горно-Алтайска)

Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Это путешествие позволит вам почувствовать Алтай не только глазами, но и сердцем.

Вы окажетесь среди скал и рек, прикоснётесь к живой духовной традиции и узнаете больше о культуре алтайского народа.

Пройдёте по Козьей тропе и откроете для себя мир, в котором природа и человек до сих пор живут в согласии.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Горно-Алтайска)
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Горно-Алтайска)
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Горно-Алтайска)

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • скальные выступы Зубы дракона на реке Катунь
  • остров Патмос — духовный и исторический центр Чемала
  • Козью тропу между островом и слиянием рек Катунь и Чемал
  • панораму окрестностей с вершины Толгоек

Вы узнаете:

  • об истории и духовной значимости острова Патмос
  • культуре, традициях и легендах алтайского народа
  • как формировались скальные образования и ландшафты Чемала
  • какую роль играет Чемал в географии и экосистеме Горного Алтая

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Горно-Алтайска
10:00 — Зубы дракона
11:00 — остров Патмос
11:30 — Козья тропа
12:00 — перекус (в кафе или лавках — по желанию)
13:00 — смотровая площадка Толгоек
14:00–15:30 — обратный путь и прибытие в Горно-Алтайск

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 (до 5 человек), Chery Tiggo 7 Pro Max (панорамная крыша, люк, до 4 человек), детских кресел в машинах нет
  • Особой физической подготовки не требуется, мы подстроимся под удобный темп (путешественникам старшего возраста будет сложно на козьей тропе, остальные точки маршрута не вызовут затруднений)
  • Если с вами дети, сообщите об этом заранее
  • Обед не запланирован, но вы можете перекусить в кафе или лавках по дороге. С собой я беру термос с чаем — угостимся на смотровой
  • В автомобиле есть вода и влажные салфетки
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 107 туристов
Миссия нашей команды — дать вам возможность обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения и услышать его голос в
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вибрациях горлового пения. Мы верим, что настоящее путешествие — это когда место становится частью тебя, а ты — частью его. Нас объединяет желание делиться этой глубокой, искренней любовью к нашему краю. Мы не проводим экскурсии — мы знакомим вас с другом по имени Алтай. Наш подход— это бережное и уютное погружение. Мы создаём пространство, где вы можете расслабиться и открыться магии этого места.

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