Путешествие, где вы окажетесь среди скал и рек, прикоснётесь к живой духовной традиции и узнаете больше о культуре алтайского народа.
Вы пройдёте по Козьей тропе между островом и слиянием рек, увидите Зубы дракона на реке Катунь, посетите остров Патмос — духовный и исторический центр Чемала, и подниметесь на вершину Толгоек, откуда открывается панорама окрестностей.
Вы пройдёте по Козьей тропе между островом и слиянием рек, увидите Зубы дракона на реке Катунь, посетите остров Патмос — духовный и исторический центр Чемала, и подниметесь на вершину Толгоек, откуда открывается панорама окрестностей.
Описание экскурсииПочувствовать Алтай сердцем Это путешествие вам увидеть Алтай не только глазами, но и сердцем. Вы окажетесь среди скал и рек, прикоснётесь к живой духовной традиции и узнаете больше о культуре алтайского народа. Пройдёте по Козьей тропе и откроете для себя мир, в котором природа и человек до сих пор живут в согласии. Зубы дракона над Катунью На реке Катунь вас встретят скальные выступы «Зубы дракона» — острые каменные гребни, напоминающие спину мифического чудовища. Местные легенды говорят, что здесь обитает дух хозяина реки, и если прислушаться, можно услышать его дыхание в шуме воды. Остров Патмос — духовное сердце Чемала Посетим остров Патмос — духовный и исторический центр Чемала. На крошечном кусочке суши, омываемом Катунью, стоит белоснежная часовня Иоанна Богослова. Это место притягивает паломников и путешественников своей невероятной атмосферой покоя и благодати. Козья тропа и слияние рек Пройдём по Козьей тропе, которая вьётся между островом и местом слияния рек Катунь и Чемал. Тропа держится на склоне скалы, открывая виды то на бурлящую Катунь, то на спокойную изумрудную Чемал. Это один из самых живописных и медитативных участков маршрута. Вершина Толгоек — панорама, от которой замирает сердце Завершим подъёмом на вершину Толгоек. С высоты открывается панорама окрестностей: долины, горные хребты, бесконечное небо. Это та точка, где понимаешь, зачем приехал на Алтай. Вы не просто посмотрите на горы — вы почувствуете их дыхание.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скальные выступы «Зубы дракона»
- Остров Патмос
- Козья тропа
- Вершина Толгоек
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Сувениры
- Входные билеты
- Доп трансфер
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манжерок
Завершение: Курорт Манжерок микрорайон 1, с Озерное
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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