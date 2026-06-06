Описание Фото Ответы на вопросы Путешествие, где вы окажетесь среди скал и рек, прикоснётесь к живой духовной традиции и узнаете больше о культуре алтайского народа.



Вы пройдёте по Козьей тропе между островом и слиянием рек, увидите Зубы дракона на реке Катунь, посетите остров Патмос — духовный и исторический центр Чемала, и подниметесь на вершину Толгоек, откуда открывается панорама окрестностей.

Олег Ваш гид в Горно-Алтайске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -5% 25 000 ₽ выгода 1250 ₽ 23 750 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 6 часов 1-7 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Почувствовать Алтай сердцем Это путешествие вам увидеть Алтай не только глазами, но и сердцем. Вы окажетесь среди скал и рек, прикоснётесь к живой духовной традиции и узнаете больше о культуре алтайского народа. Пройдёте по Козьей тропе и откроете для себя мир, в котором природа и человек до сих пор живут в согласии. Зубы дракона над Катунью На реке Катунь вас встретят скальные выступы «Зубы дракона» — острые каменные гребни, напоминающие спину мифического чудовища. Местные легенды говорят, что здесь обитает дух хозяина реки, и если прислушаться, можно услышать его дыхание в шуме воды. Остров Патмос — духовное сердце Чемала Посетим остров Патмос — духовный и исторический центр Чемала. На крошечном кусочке суши, омываемом Катунью, стоит белоснежная часовня Иоанна Богослова. Это место притягивает паломников и путешественников своей невероятной атмосферой покоя и благодати. Козья тропа и слияние рек Пройдём по Козьей тропе, которая вьётся между островом и местом слияния рек Катунь и Чемал. Тропа держится на склоне скалы, открывая виды то на бурлящую Катунь, то на спокойную изумрудную Чемал. Это один из самых живописных и медитативных участков маршрута. Вершина Толгоек — панорама, от которой замирает сердце Завершим подъёмом на вершину Толгоек. С высоты открывается панорама окрестностей: долины, горные хребты, бесконечное небо. Это та точка, где понимаешь, зачем приехал на Алтай. Вы не просто посмотрите на горы — вы почувствуете их дыхание.

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