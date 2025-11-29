Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Горно-Алтайск – единственный город Республики Алтай и её столица. Это молодой, чистый и ухоженный город, который не зря привлекает туристов.



Находится он среди горных вершин, покрытых зеленью или снегом, которые можно увидеть практически из любого окна в городе. Изюминкой и археологической ценностью города является древнейшая Улалинская стоянка. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

ООО « Горный Алтай Плюс» Ваш гид в Горно-Алтайске Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 4 часа Когда См. календарь 2600 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Об экскурсии Горно-Алтайск – единственный город Республики Алтай и её столица. Это молодой город, но при этом чистый и ухоженный. Необходимо отдать должное его расположению среди горных вершин, покрытых зеленью или снегом, которые можно увидеть из практически любого окна в городе. За время экскурсии Вы посетите знаковые места города, познакомитесь с историей его строительства, памятниками культуры и археологии, а также природными достопримечательностями. В туре Вы увидите и посетите: Площадь им. Ленина, историческую часть города, Усадьбу купца М. В Тобокова, лавку и дом купца М. М Бодунова, национальный музей им А. В. Анохина, смотровую площадку горы Тугая. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования.

См. календарь Выбрать дату