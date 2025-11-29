Горно-Алтайск – единственный город Республики Алтай и её столица. Это молодой, чистый и ухоженный город, который не зря привлекает туристов.
Находится он среди горных вершин, покрытых зеленью или снегом, которые можно увидеть практически из любого окна в городе. Изюминкой и археологической ценностью города является древнейшая Улалинская стоянка.
Находится он среди горных вершин, покрытых зеленью или снегом, которые можно увидеть практически из любого окна в городе. Изюминкой и археологической ценностью города является древнейшая Улалинская стоянка.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииОб экскурсии Горно-Алтайск – единственный город Республики Алтай и её столица. Это молодой город, но при этом чистый и ухоженный. Необходимо отдать должное его расположению среди горных вершин, покрытых зеленью или снегом, которые можно увидеть из практически любого окна в городе. За время экскурсии Вы посетите знаковые места города, познакомитесь с историей его строительства, памятниками культуры и археологии, а также природными достопримечательностями. В туре Вы увидите и посетите: Площадь им. Ленина, историческую часть города, Усадьбу купца М. В Тобокова, лавку и дом купца М. М Бодунова, национальный музей им А. В. Анохина, смотровую площадку горы Тугая. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования.
См. календарь
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Историческая часть города
- Усадьба купца М. В Тобокова
- Лавка и дом купца М. М Бодунова
- Улалинская стоянка
- Музей им А.В. Анохина
- Смотровая площадка горы Тугая
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Входной билет в музей Анохина
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Групповая
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
Путешествие по Горному Алтаю: памятник Шишкову, остров Патмос, скалы Зубы дракона и многое другое ждут вас в этой увлекательной экскурсии
29 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
6500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В гости к хаски и лебедям
Приглашаем на незабываемое путешествие в Горно-Алтайск, где вас ждут дружелюбные хаски, прогулка на упряжке и встреча с лебедями
Начало: Возле отеля «Игман»
Расписание: ежедневно в 10:00
30 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
9600 ₽ за человека
Групповая
В горной долине город любимый
Познакомьтесь с историей Горно-Алтайска, посетив ключевые достопримечательности. Узнайте, как город связан с историей страны и его уникальность
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
3500 ₽ за человека