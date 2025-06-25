В течение одного дня гости смогут увидеть удивительные пейзажи Горного Алтая.Путешествие включает посещение Ороктойского моста с видами на Катунь, древние петроглифы в Куюсском гроте, водопад Бельтиртуюк и смотровую площадку Че-Чкыш.Туристы

также смогут пройти по подвесному мосту на остров Патмос и насладиться атмосферой Чемальской ГЭС. Завершает экскурсию интерактивное посещение пасеки с дегустацией мёда и вина. Это уникальная возможность познакомиться с природой и историей региона

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Ороктойский мост. Понаблюдаем, как лавообразные скалы тонут под мощными потоками горной реки Катунь. И насладимся эффектными видами на Чемальскую долину.

Смотровая площадка Че-Чкыш. Мы поднимемся в гору (около 20 мин) и окажемся сначала у небольшого водопада, а потом у обзорной площадки, с которой открывается вид на долину Катуни и ее необычный «глаз».

Остров Патмос — скала с отвесными стенами на реке Катунь. Добраться до него можно по подвесному мосту, растянутому над бурной рекой на высоте 15 метров. Главная ценность острова — деревянный храм Иоанна Богослова.

Козья тропинка. Мы прогуляемся до Чемальской ГЭС — сейчас это большая ярмарка с аттракционами и сувенирами.

Зубы Дракона. Это природная достопримечательность, но кажется, что она была создана не без помощи человека.

Пасека. В финале путешествия вас ждёт интерактивная экскурсия по медовому дворику, дегустация вина и натурального мёда.

Организационные детали