Насладитесь живописными уголками Горного Алтая за один день: река Катунь, Чемальская долина, Зубы Дракона и многое другое ждут вас
В течение одного дня гости смогут увидеть удивительные пейзажи Горного Алтая.
Путешествие включает посещение Ороктойского моста с видами на Катунь, древние петроглифы в Куюсском гроте, водопад Бельтиртуюк и смотровую площадку Че-Чкыш.
также смогут пройти по подвесному мосту на остров Патмос и насладиться атмосферой Чемальской ГЭС. Завершает экскурсию интерактивное посещение пасеки с дегустацией мёда и вина. Это уникальная возможность познакомиться с природой и историей региона
Ороктойский мост. Понаблюдаем, как лавообразные скалы тонут под мощными потоками горной реки Катунь. И насладимся эффектными видами на Чемальскую долину.
Смотровая площадка Че-Чкыш. Мы поднимемся в гору (около 20 мин) и окажемся сначала у небольшого водопада, а потом у обзорной площадки, с которой открывается вид на долину Катуни и ее необычный «глаз».
Остров Патмос — скала с отвесными стенами на реке Катунь. Добраться до него можно по подвесному мосту, растянутому над бурной рекой на высоте 15 метров. Главная ценность острова — деревянный храм Иоанна Богослова.
Козья тропинка. Мы прогуляемся до Чемальской ГЭС — сейчас это большая ярмарка с аттракционами и сувенирами.
Зубы Дракона. Это природная достопримечательность, но кажется, что она была создана не без помощи человека.
Пасека. В финале путешествия вас ждёт интерактивная экскурсия по медовому дворику, дегустация вина и натурального мёда.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном минивэне или кроссовере. В машине для вас всегда есть бутилированная вода и термос с чаем на алтайских травах
Отдельно по желанию оплачивается обед
Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 28 туристов
Наша молодая и амбициозная компания занимается организацией отдыха на Алтае с 2017 года. За это время у нас накопился внушительный багаж экскурсий, крутых походов, отличное знание местности, а также известный читать дальше
на всю Россию детский конный и туристический лагерь. Всем сердцем любим Алтай и горы. Благодаря частым поездкам по всему свету мы точно знаем, что такое качественный сервис, и в своих турах всегда держим планку на высоте. Сочетание душевности, теплоты и комфорта считаем лучшей комбинацией. Сделать самое лучшее из того, что есть — такой у нас девиз!
Н
Наталья
25 июн 2025
Экскурсия очень понравилась, гид учел все наши пожелания. Его рассказ про достопримечательности республики Алтай не оставил нас равнодушными, появилось желание приехать еще раз и посмотреть другие локации. Спасибо организатору Наталье и гиду Ивану за чудесный день!