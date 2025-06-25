Мои заказы

Горный Алтай: всё самое интересное за 1 день

Насладитесь живописными уголками Горного Алтая за один день: река Катунь, Чемальская долина, Зубы Дракона и многое другое ждут вас
В течение одного дня гости смогут увидеть удивительные пейзажи Горного Алтая.

Путешествие включает посещение Ороктойского моста с видами на Катунь, древние петроглифы в Куюсском гроте, водопад Бельтиртуюк и смотровую площадку Че-Чкыш.

Туристы
также смогут пройти по подвесному мосту на остров Патмос и насладиться атмосферой Чемальской ГЭС. Завершает экскурсию интерактивное посещение пасеки с дегустацией мёда и вина. Это уникальная возможность познакомиться с природой и историей региона

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды на реку Катунь
  • 🗿 Древние петроглифы в Куюсском гроте
  • 🌊 Водопад Бельтиртуюк
  • 🌉 Подвесной мост на остров Патмос
  • 🐝 Дегустация мёда на пасеке
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Что можно увидеть

  • Ороктойский мост
  • Куюсский грот
  • Водопад Бельтиртуюк
  • Смотровая площадка Че-Чкыш
  • Остров Патмос
  • Козья тропинка
  • Зубы Дракона
  • Пасека

Описание экскурсии

Ороктойский мост. Понаблюдаем, как лавообразные скалы тонут под мощными потоками горной реки Катунь. И насладимся эффектными видами на Чемальскую долину.

Смотровая площадка Че-Чкыш. Мы поднимемся в гору (около 20 мин) и окажемся сначала у небольшого водопада, а потом у обзорной площадки, с которой открывается вид на долину Катуни и ее необычный «глаз».

Остров Патмос — скала с отвесными стенами на реке Катунь. Добраться до него можно по подвесному мосту, растянутому над бурной рекой на высоте 15 метров. Главная ценность острова — деревянный храм Иоанна Богослова.

Козья тропинка. Мы прогуляемся до Чемальской ГЭС — сейчас это большая ярмарка с аттракционами и сувенирами.

Зубы Дракона. Это природная достопримечательность, но кажется, что она была создана не без помощи человека.

Пасека. В финале путешествия вас ждёт интерактивная экскурсия по медовому дворику, дегустация вина и натурального мёда.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне или кроссовере. В машине для вас всегда есть бутилированная вода и термос с чаем на алтайских травах
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 28 туристов
Наша молодая и амбициозная компания занимается организацией отдыха на Алтае с 2017 года. За это время у нас накопился внушительный багаж экскурсий, крутых походов, отличное знание местности, а также известный
на всю Россию детский конный и туристический лагерь. Всем сердцем любим Алтай и горы. Благодаря частым поездкам по всему свету мы точно знаем, что такое качественный сервис, и в своих турах всегда держим планку на высоте. Сочетание душевности, теплоты и комфорта считаем лучшей комбинацией. Сделать самое лучшее из того, что есть — такой у нас девиз!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
25 июн 2025
Экскурсия очень понравилась, гид учел все наши пожелания. Его рассказ про достопримечательности республики Алтай не оставил нас равнодушными, появилось желание приехать еще раз и посмотреть другие локации. Спасибо организатору Наталье и гиду Ивану за чудесный день!

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

