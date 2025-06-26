Погрузитесь в атмосферу Алтайского вечера, где вас ждет знакомство с богатой культурой и традициями этого уникального региона.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПриглашаем вас провести незабываемый вечер, погружаясь в магию Алтайских гор! Наше мероприятие включает в себя знакомство с местной культурой, кухней, легендами и песнями Алтайских гор. Вас ждет дегустация национальных блюд, мастер-класс по приготовлению сладостей чок-чок и травяного чая, а также музыкальный вечер «Мифы и легенды Горного Алтая» с живым исполнением горлового пения (кай). Вечер пройдет в уютной обстановке ресторана «Таёжник», где вы насладитесь изысканным ужином (за доп. плату) Проведите незабываемые 2,5 часа, наслаждаясь культурными традициями и атмосферой Алтая. Ждем вас на этом удивительном мероприятии! Важная информация:
- Маршрут: отель – эко-отель «Таежник» – отель.
- Продолжительность: 2,5 часа.
- Способ передвижения: авто в одну сторону — 40 км. (для городских отелей), 2 км. (для отелей в районе села Манжерок).
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель.
В любое время по запросу
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги (если самостоятельно прибудете в эко-отель / «Таёжник/», цена на на мероприятие составит 7000 руб. /чел. при группе 15 человек)
- Мастер-класс
- Дегустация
- Концерт горлового пения (кай)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Ужин в ресторане / «Таежник/» (алтайский ужин от 3950 руб. /чел.) /nМеню: /nПлато алтайских деликатесов 30/30/30/30/30 гр /nКоллекция алтайских сыров 30/30/30/30/30 гр /n/nСалат с горной слабосоленой форелью в пряном маринаде 330 гр /n/nГорячее блюдо на выбор:/nХариус на гриле с молодым картофелем 350 гр /nМарал с картофелем и грибами в сливочном соусе 350 гр /n/nАлтайские десертные угощения /n - Чок-чок 30 гр/n - Боорсок с мёдом 65 гр /n/nМорс из ягод в ассортименте 250 мл /nЧай из алтайских трав 250 мл с медом и кедровыми орехами /n/n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туркомплекс «Таежник»
Завершение: Республика Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 км Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Маршрут: отель - эко-отель «Таежник» - отель
- Продолжительность: 2,5 часа
- Способ передвижения: авто в одну сторону - 40 км (для городских отелей), 2 км (для отелей в районе села Манжерок)
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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